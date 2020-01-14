 Зеленский поручил сделать доступной для граждан медпомощь в больнице ДУС "Феофания"

Соответсвующий указ обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Кабинету Министров Украины и Государственному управлению делами y трехмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения доступности для граждан современных методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей "Феофания" Государственного управления делами", - говорится в тексте документа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутаты хотят оставить "Феофанию" больницей "для своих", - Супрун