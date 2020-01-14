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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:ДУСя (153) Зеленский (4255) медицина (1909) Феофания (61)

 Зеленский поручил сделать доступной для граждан медпомощь в больнице ДУС "Феофания"

Президент Владимир Зеленский подписал указ "Об обеспечении доступности для граждан медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей "Феофания" Государственного управления делами".

Соответсвующий указ обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Кабинету Министров Украины и Государственному управлению делами y трехмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения доступности для граждан современных методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей "Феофания" Государственного управления делами", - говорится в тексте документа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутаты хотят оставить "Феофанию" больницей "для своих", - Супрун

Источник: https://censor.net.ua/n3169917
 
   
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Зеленський доручив зробити доступною для громадян медичну допомогу в лікарні ДУС "Феофанія" - Цензор.НЕТ 2762 прощался с папой...



Колбаса по 2.20

@P22067877

·51 мин

Есть версия, что настоящий отец ЗЄ - покойный Султан Омана


Зеленський доручив зробити доступною для громадян медичну допомогу в лікарні ДУС "Феофанія" - Цензор.НЕТ 3796





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президент в принципе не издаёт поручения, неучи. Это все равно, что написать - президент каркнул.
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Витя что с тобой, ты что в порохоботы переметнулся.
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На сегодня просто временно наши интересы с порохососами совпали---мочим Зелю. Зеленський доручив зробити доступною для громадян медичну допомогу в лікарні ДУС "Феофанія" - Цензор.НЕТ 4994
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Да, долго вам еще вместе быть. Может, объединитесь? Петя - папа, Юля - мама...
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Если поможет спасти воровство земли---то на недельку-другую можно. Зеленський доручив зробити доступною для громадян медичну допомогу в лікарні ДУС "Феофанія" - Цензор.НЕТ 185
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Пукнул, перднул, обосрался... в очередной раз. Раньше пару в неделю, теперь несколько раз в день. Украина тонет в зеленом дерьме.
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Звичайно, який з цього наркоші олігарх?! Шо йому беня натрусив за лізаніє, то й його! Але паролі від вофкіних щєтов в бені на контролі!)
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Где теперь ляшко и баба юля прищики лмчить будут ?
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на мальдивах под солнцем
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соевым уже не помочь
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Говорит один помещик другому: слушай, у нас с тобой денег столько, что и за всю жизнь не потратить, может пора и о простых людях подумать?
Вот это хорошая мысль насчет людей!
Надо бы прикупить человек 300!
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да-да, щас тыщи сварливых бабушек ломанутся туда...
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Сразу видно, что настоящий народный президент, за людей думает, не то что предыдущий, только думал, как бабло себе в карманы набить.
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Альо! Феофанія! Покличте психіатра... Докторе? Добрий вечір. Тут Полиграфу Полиграховичу-007 зуйово! Так, заштрик! А? Так, 10 кубів!

Зеленський доручив зробити доступною для громадян медичну допомогу в лікарні ДУС "Феофанія" - Цензор.НЕТ 2595
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Недоумки зеленые. Вы знаете, сколько больных туда попрут? Врачи просто разбегутся от этой навалы. Придурки зебильные, вы знаете что такое показуха и чем она заканчивалась? Для СССР в том числе?
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Так Супрун же провела рехформу. Гроши йдуть за пасьйентом, не? Какой врач откажется от лишних грошей?
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Мед. реформа - на десятилетия. Обама 8 лет возился с ней, потом Трамп ее отменил и что-то опять переделывает. Это надолго. И здесь будет так же.
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зайди на официальный сайт там больницы там цены на все услуги вывешены уже не первый год
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да не попрут. эта больница и сейчас доступна всем простым гражданам. у кого деньги есть.расценки как везде. если приписан к больнице то бесплатно если нет плати официально тангьга в кассу тебе тоже будут рады. конечно качество услуг суперовое.
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Тебя клинит сегодня. Уже поздно, спать иди. А пока - в спам.
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Верно гутаришь.
При Порошенко такого не было.
Зачем оно нам?
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Не попрут. 3 месяца дано Кабмину, чтобы разработать меры. придумают что-нибудь. Например, чтобы пройти обследование, необходимо будет направление от семейного врача, куда же без этого "солнца солнечного", а тем строго-настрого прикажут не направлять никого. Ну разве что слишком уж настойчивых, настоящих адептов Зе.
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Феофанию нужно отдать под "Больницу Будущего" для украинский детей - это надо.
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Потрошиная гнида и его свора свинарчуков-сатановских были народом Украины оттянуты от корыта и гривна укрепилась.
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Точно! Зе должен поручить сделать доступной медпомощь в "Больнице будущего"! Зеленський доручив зробити доступною для громадян медичну допомогу в лікарні ДУС "Феофанія" - Цензор.НЕТ 1021
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прощался с папой...



Колбаса по 2.20

@P22067877

·51 мин

Есть версия, что настоящий отец ЗЄ - покойный Султан Омана


Зеленський доручив зробити доступною для громадян медичну допомогу в лікарні ДУС "Феофанія" - Цензор.НЕТ 3796





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Гы-гы какая смищная шутка, достойная секты 8%.
Не то что праклятый квартал посмел смеяться над самосожжением будки Сатановской под Киевом.
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ты кацап, агент путина, Трампа, Ким Чен Ына! Перевертень!
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О стране думал, хотел, заняв трон Омана, создать украинско-оманскую унию.
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скорее еврейско-арабскую Джамахирию с столицей в Киеве...
такой вот мозговой штурм Вселенной...
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Десь почав нервово чухати мармизу Зе-батя... і напружилася мама Рімма...
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Теперь любая училка с зарплатой 4000 $ в месяц сможет получить качественное лечение! Молодец президент!!!
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Можно конкретнее, когда и кто обещал з/п училкам по $4000 ?
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У них это в методичке написано. Ложь повторенная 1000 раз становится правдой - заветы Геббельса.
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.. я уже спрашивал много раз у подобных ему, из ответов:
-гугли сам,
-ты шо с луны упал, это ж все знают
- вот на 13 минуте Зеленский кивнул, когда говорили про 4000, значит он обещал!
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Кинув обгризений маслачок з барського столу зебілятні. Дякуємо, дуже дякуємо.
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Нелох Оманійський завжди намагається на чужому х заїхати до раю.
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И правильно Зеленский делает.
Отдельные санатории для госслужащих это коррупция.
Отдельные здравницы коррупция.
Отдельные места в театре коррупция.
Персональная охрана, сопровождение, виптранспорт, льготы и так далее это все коррупция.
Все правильно делает
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Чому ж у нього найбільші кортежі в Історії України? по 20-30 машин!!! Купа відео є!
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хоть 1 видео есть в подтверждение вашим словам?
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И полеты в Оман на рейсовом самолете! Какой там номер рейса, Вова?
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петя хочет к вите
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Вспомнилось про то что, никакого "кумовста" не будет... Я так понимаю "обычными гражданами" случайно окажутся родственники и друзья "слуг народа"?)
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лечитесь сами! ))))
(а то все по закордонами...и за океанами...)
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А слабо этой феофании зельку от наркомании излечить?!)
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