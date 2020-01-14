 Цивилизованные нации должны исходить из принципа чтить всех погибших, - в МИД ответили на обвинения Израиля в антисемитизме

Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Министерства иностранных дел "относительно безосновательных обвинений Украины в антисемитизме", пишет Цензор.НЕТ.

"В связи с заявлением МИД Израиля от 13 января 2020 года подчеркиваем, что Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а органы власти на всех уровнях прилагают усилия для борьбы с их проявлениями. Это было также признано влиятельными международными и неправительственными организациями, а также Министерством по делам диаспоры Израиля. Такая оценка совпадает с данными еврейской общины Украины и национальных правозащитных неправительственных организаций.

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Сохранение исторической памяти о трагедии Холокоста в Украине, восстановление исторической справедливости, в т.ч. в отношении тех, кто боролся за независимость нашего государства и чью память в угоду своим интересам опозорила пропагандистская машина СССР, и в дальнейшем будут оставаться важными направлениями государственной политики Украины.

Еще раз подчеркиваем, что цивилизованные нации должны исходить из принципа чтить всех погибших, а дискуссии в этой сфере должны продолжаться на уровне историков и экспертов, а не политиков", - говорится в заявлении.

Напомним, 2 января послы Польши и Израиля в Украине Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион сделали совместное заявление в связи с чествованием в Украине 1 января деятелей УПА. Послы заявили, что считают оскорбительным чествование в Украине людей, которые якобы "активно пропагандировали этнические чистки", а также сказали, что ожидают, что Киевская городская государственная администрация и Львовский областной совет присоединятся к "поиску правды" в этом вопросе.

13 января Министерство иностранных дел Израиля сделало заявление, в котором осудило чествование в Украине идеологов Украинского национального движения, которые, по их утверждению, ответственны за убийство евреев во время Холокоста.

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