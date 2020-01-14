 Цивилизованные нации должны исходить из принципа чтить всех погибших, - в МИД ответили на обвинения Израиля в антисемитизме

Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Министерства иностранных дел "относительно безосновательных обвинений Украины в антисемитизме", пишет Цензор.НЕТ.
"В связи с заявлением МИД Израиля от 13 января 2020 года подчеркиваем, что Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а органы власти на всех уровнях прилагают усилия для борьбы с их проявлениями. Это было также признано влиятельными международными и неправительственными организациями, а также Министерством по делам диаспоры Израиля. Такая оценка совпадает с данными еврейской общины Украины и национальных правозащитных неправительственных организаций.
Сохранение исторической памяти о трагедии Холокоста в Украине, восстановление исторической справедливости, в т.ч. в отношении тех, кто боролся за независимость нашего государства и чью память в угоду своим интересам опозорила пропагандистская машина СССР, и в дальнейшем будут оставаться важными направлениями государственной политики Украины.
Еще раз подчеркиваем, что цивилизованные нации должны исходить из принципа чтить всех погибших, а дискуссии в этой сфере должны продолжаться на уровне историков и экспертов, а не политиков", - говорится в заявлении.
Напомним, 2 января послы Польши и Израиля в Украине Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион сделали совместное заявление в связи с чествованием в Украине 1 января деятелей УПА. Послы заявили, что считают оскорбительным чествование в Украине людей, которые якобы "активно пропагандировали этнические чистки", а также сказали, что ожидают, что Киевская городская государственная администрация и Львовский областной совет присоединятся к "поиску правды" в этом вопросе.
13 января Министерство иностранных дел Израиля сделало заявление, в котором осудило чествование в Украине идеологов Украинского национального движения, которые, по их утверждению, ответственны за убийство евреев во время Холокоста.
забывая по Библии что Моисей был убийца ушедший от наказания и Бог его вроде как определил путеводителем и пастухом еврейского народа..... рабов на тот момент Египта... я бы на месте нашего МИД но увы один еврей ********** Зевислюк чего стоит и вся остальная обрезанная банда во власти Украины увы... а послали бы их и на и в... Пустыню..
И презик в Украине, и вся верхушка рядом с ним иудеи, а они продолжают и продолжают гнать свои наглые и тупые предъявы..
Хотя должны молиться каждый день за простой, мудрый, растерявший свою идентичность, и национальное достоинство украинский нарид...!!!
Вот где бы еще кроме Израиля евреи смогли бы так устроится?
Неблагодарные...!!!!
О-ба-НА!!!!!!!!!!!....Таки всех????????Или Лизок в жопу????Вы сами выберете тех кого чтить)))Ну а мы лишь сказали дипломатично)))
Источник: https://censor.net.ua/n3169915
8 год ·
Перетворення юдейських громад на політичну націю відбувалося наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. переважно на теренах України.
Таке перетворення для всіх націй супроводжується відштовхуванням сусідів й протиставленням себе тим, хто поруч. Поруч були українці, саме тому українці в єврейській національній свідомості досі мають репутацію найбільших антисемітів, а зовсім не німці, не іспанці, не араби.
Попри те єврей, який актуально усвідомлює приналежність до свого народу, не становить загрози українцям. Загрожує той єврей, який ідентифікує себе як радянську людину, той, який замість Песаха святкує 9 травня.
Занадто багатьох євреїв не хвилює катастрофічне зникнення культури ідиш в Україні, вони переймаються захистом російської мови. Мер Харкова не носить пейси, він ховає у портмоне колорадську стрічку.
Його не цікавить Єрусалим, коли треба демонструвати лояльність Москві.
У Дніпрі поруч з єврейським культурним центром «Менора» не збудовано український культурний центр «Тризуб», бо на відміну від євреїв, українці ні на що не здатні в Україні. Прикро, що євреї не цінують цього.
Українці - толерантний, спокійний, незлостивий, делікатний народ. Народ без претензій.
Ті неукраїнці, які обіймають високі державні посади, можуть дозволити собі на гуманізм щодо своїх українських підданих.
Українців уже не треба шмагати на стайні. Українці мають свою державу й тепер самі себе шмагають.