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 Политика Украины
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Все про:антисемитизм (164) заявление (310) Израиль (993) МИД (5265)

 Цивилизованные нации должны исходить из принципа чтить всех погибших, - в МИД ответили на обвинения Израиля в антисемитизме

Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а органы власти на всех уровнях прилагают усилия для борьбы с их проявлениями.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Министерства иностранных дел "относительно безосновательных обвинений Украины в антисемитизме", пишет Цензор.НЕТ.

"В связи с заявлением МИД Израиля от 13 января 2020 года подчеркиваем, что Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а органы власти на всех уровнях прилагают усилия для борьбы с их проявлениями. Это было также признано влиятельными международными и неправительственными организациями, а также Министерством по делам диаспоры Израиля. Такая оценка совпадает с данными еврейской общины Украины и национальных правозащитных неправительственных организаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Украины в Израиле указал на контрпродуктивность заявлений посла в Киеве Лиона относительно деятелей ОУН-УПА

Сохранение исторической памяти о трагедии Холокоста в Украине, восстановление исторической справедливости, в т.ч. в отношении тех, кто боролся за независимость нашего государства и чью память в угоду своим интересам опозорила пропагандистская машина СССР, и в дальнейшем будут оставаться важными направлениями государственной политики Украины.

Еще раз подчеркиваем, что цивилизованные нации должны исходить из принципа чтить всех погибших, а дискуссии в этой сфере должны продолжаться на уровне историков и экспертов, а не политиков", - говорится в заявлении.

Напомним, 2 января послы Польши и Израиля в Украине Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион сделали совместное заявление в связи с чествованием в Украине 1 января деятелей УПА. Послы заявили, что считают оскорбительным чествование в Украине людей, которые якобы "активно пропагандировали этнические чистки", а также сказали, что ожидают, что Киевская городская государственная администрация и Львовский областной совет присоединятся к "поиску правды" в этом вопросе.

13 января Министерство иностранных дел Израиля сделало заявление, в котором осудило чествование в Украине идеологов Украинского национального движения, которые, по их утверждению, ответственны за убийство евреев во время Холокоста.

Также читайте: Израиль поддержал решение МИД обжаловать в Верховном суде восстановление в должности консула Марушинца, озвучивавшего антисемитские лозунги

Источник: https://censor.net.ua/n3169915
 
 
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Верю что случись в Израиле выбрать на место Премьер Министра типа как наш Зе вислюк клован я не лох... то там через неделю все бы вмняемые еври кричали бы на весь мир и откуда это Жжжжж....ое недоумок то вылупился... а так ну да евреи длают по всему миру ГЕНОЦИД творят беспредел строят по сути Новую Арийско еврейску рассу... а если про них шо то сказали не так то все конец свету... нижтежество двуличные бесприципные РАБЫ ЕГИПТА..да Бог им даровал свободу ( о чем и пожалел и наказал)- тем что 53 года водил по пустыне не дав им дойти до обозначенной для грешных- Земли Израилевой , а остатки разметал по свету в качестве рабов... и смешав их с иными народами... а по сути они евреи и не стали свободными.... а трусливыми шакалами пустыни...но с большим апломбом получив наконец то свою землю и государство они не угомонились.. и все время колотят весь земнойшарик вбив себе в своих Талмудах и Торе мнение что они избранны Богом а по сути Договр заключидли с Дьволом.. и им по право надлежит каждому иметь по 3 тысячи с чем то рабов когда на землю прийдет второй раз Моиисей...
забывая по Библии что Моисей был убийца ушедший от наказания и Бог его вроде как определил путеводителем и пастухом еврейского народа..... рабов на тот момент Египта... я бы на месте нашего МИД но увы один еврей ********** Зевислюк чего стоит и вся остальная обрезанная банда во власти Украины увы... а послали бы их и на и в... Пустыню..
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ну, хоть тут не облажались - зачот МИДу
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пьяные хасиды напали на охранника , так как тот отказался открывать двери перед хасидами, в связи с тем,что у них шабат и даже двери открывать для них есть грех
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Вся правящая верхушка порхатые поголовно, а они обвиняют Украину в антисемитизме...На самом деле срут на голову тупым малороссам..прекрасно зная ситуацию..но лишний раз попинать гоя -- почему бы и нет...Тем более что гои сами не против. Обтекайте
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достал уже Израиль...
И презик в Украине, и вся верхушка рядом с ним иудеи, а они продолжают и продолжают гнать свои наглые и тупые предъявы..
Хотя должны молиться каждый день за простой, мудрый, растерявший свою идентичность, и национальное достоинство украинский нарид...!!!
Вот где бы еще кроме Израиля евреи смогли бы так устроится?
Неблагодарные...!!!!
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"Еще раз подчеркиваем, что цивилизованные нации должны исходить из принципа чтить всех погибших"
О-ба-НА!!!!!!!!!!!....Таки всех????????Или Лизок в жопу????Вы сами выберете тех кого чтить)))Ну а мы лишь сказали дипломатично)))

Источник: https://censor.net.ua/n3169915
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ну да запутались уже так снимать крест или трусы или все скопом
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Коли іудеї визнають Голодомор геноцидом українців? Вшанування дня народження Бандери наша особиста справа і ідуть вони по відомому адресу. Цивилизованные нации должны исходить из принципа чтить всех погибших, - в МИД ответили на обвинения Израиля в антисемитизме - Цензор.НЕТ 1049Цивилизованные нации должны исходить из принципа чтить всех погибших, - в МИД ответили на обвинения Израиля в антисемитизме - Цензор.НЕТ 81
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Это не Украина, а евреи. В Украине антисемитизма уже давно не было. А вот антиукраинизм процветает. Не тем занимаетесь.
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у нас только политики этим и занимаются на самом деле а не эксперты, если всех чтить то пусть почтят и погибших нквдистов которые с бандеровцами воевали - так по логике мида?
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Цивилизованные нации должны исходить из принципа чтить всех погибших, - в МИД ответили на обвинения Израиля в антисемитизме - Цензор.НЕТ 5761Дмитро Корчинський
8 год ·

Перетворення юдейських громад на політичну націю відбувалося наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. переважно на теренах України.
Таке перетворення для всіх націй супроводжується відштовхуванням сусідів й протиставленням себе тим, хто поруч. Поруч були українці, саме тому українці в єврейській національній свідомості досі мають репутацію найбільших антисемітів, а зовсім не німці, не іспанці, не араби.
Попри те єврей, який актуально усвідомлює приналежність до свого народу, не становить загрози українцям. Загрожує той єврей, який ідентифікує себе як радянську людину, той, який замість Песаха святкує 9 травня.

Занадто багатьох євреїв не хвилює катастрофічне зникнення культури ідиш в Україні, вони переймаються захистом російської мови. Мер Харкова не носить пейси, він ховає у портмоне колорадську стрічку.
Його не цікавить Єрусалим, коли треба демонструвати лояльність Москві.
У Дніпрі поруч з єврейським культурним центром «Менора» не збудовано український культурний центр «Тризуб», бо на відміну від євреїв, українці ні на що не здатні в Україні. Прикро, що євреї не цінують цього.
Українці - толерантний, спокійний, незлостивий, делікатний народ. Народ без претензій.
Ті неукраїнці, які обіймають високі державні посади, можуть дозволити собі на гуманізм щодо своїх українських підданих.
Українців уже не треба шмагати на стайні. Українці мають свою державу й тепер самі себе шмагають.
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Вот вот хер бы такой пост написал в просветленной Европе зассал бы
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Срочно назначить вадика-гадика на должность главного по институту национальной памяти Украины. С окладом в шекелях. Назначить по факту даты данного приказа. Нач. страны, по кадрам. Г. Геринг.
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