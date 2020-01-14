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 Политика Украины
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Все про:авиакатастрофа (1252) Зеленский (4255) Иран (785) МАУ (146) Трюдо Джастин (127)

 Зеленский и Трюдо договорились о дальнейших совместных действиях в связи с авиакатастрофой в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели третий за последнее время телефонный разговор, во время которого обсудили катастрофу самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Иране, в ходе которого премьер Канады поблагодарил президента Украины за усилия по обеспечению доступа канадских специалистов к месту трагедии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщает во вторник вечером пресс-служба главы Украинского государства.

"Джастин Трюдо попросил содействия Владимира Зеленского в диалоге с иранскими властями во время идентификации тел погибших, среди которых есть и граждане Канады", - отмечается в сообщении.

Президент положительно оценил привлечение представителей Канады к расследованию.

"Украинские специалисты и дипломаты готовы всесторонне помогать в работе канадским коллегам в Тегеране", - подчеркнул Зеленский и подтвердил готовность предоставить логистическое содействие в возвращении в Канаду останков погибших канадских граждан после завершения необходимых формальных процедур в Иране.

Собеседники поддержали дальнейшую координацию усилий для обеспечения надлежащей международно-правовой ответственности виновных в сбивании самолета.

"Владимир Зеленский и Джастин Трюдо надеются на конструктивную работу группы координации и реагирования во главе с министрами иностранных дел стран, граждане которых погибли в катастрофе. Заседание группы состоится 16 января в Лондоне. В этом контексте стороны отметили важность разработки алгоритма недопущения подобных трагедий в будущем", - говорится в информации.

Президент Украины и премьер-министр Канады выразили надежду на дальнейшее сотрудничество и обмен информацией по расследованию катастрофы, в частности во взаимодействии с Ираном.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3169914
 
 
 Топ комментарии
 
бот .. позно лопатить камменты в поддержку политического трупа .. харе пинать пинать мертвого ростовского осленка .. львом он не был и никогда не станет
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красавец зеленский
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бот .. позно лопатить камменты в поддержку политического трупа .. харе пинать пинать мертвого ростовского осленка .. львом он не был и никогда не станет
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он тебя переживет
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Почему ты в Украину не возращаешься дезертир? Твой кловун всех призывал возвращаца.
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да очень, особенно на этом фото к статье, автору респект, у если не обосра.... он выглядит, то очень вдруг заболевшим. Зеленский и Трюдо договорились о дальнейших совместных действиях в связи с авиакатастрофой в Иране - Цензор.НЕТ 6864
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Зеля не выглядит заболевшим. Оно и есть заболевшее. Оно - наркоман.
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Нехай віддасть чорні скриньки Канаді для аналізу
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"Украинские специалисты и дипломаты готовы всесторонне помогать в работе канадским коллегам в Тегеране", - подчеркнул Зеленский.

Цілком зрозуміло, що якісне розслідування зробить саме Канада.
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ну фото подискали такое, что, договорились так, что бубочка ещё не отошёл от переговоров, будет мамочке звонить, мол все его не любит, не понимает, не ну вофку кремлвского не считаем, тот друг.
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лицо.., как будто у него запор уже несколько дней..
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Напоминаю политическим трупам, как они уже однажды вписались за одну из сторон, и что из этого вышло. До сих пор Украина разгребает.

https://www.politico.com/story/2017/01/ukraine-sabotage-trump-backfire-233446
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ЗЕбил а какая связь между выборами и сбитым самолётом, не пояснишь ЗЕбилятник??
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Почему же, объясню. Иногда нужно включать мозги и просчитывать политическую обстановку, чтобы потом не было мучительно стыдно за принятые в спешке неправильные решения.
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Так все мировые лидеры сразу сказали что ракета. Это только ЗЕкловун ждал прекрасно зная что кацапы против такой версии.
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русская, так ты уже выучила, шо такое паляниця? Зеленський і Трюдо домовилися про подальші спільні дії у зв'язку з авіакатастрофою в Ірані - Цензор.НЕТ 4482
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Щас ботва прибежит зраду разгонять. А про то что, как сказано в другой статье, канадской делегации только 13-го числа выдали иранские визы, и ЧТО бы они там застали на месте происшествия после всех бульдозеров, если бы не Украина, пецики скромно промолчат.
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Почему тут большая часть ЗЕбильнутых под любыми флажками только не под украинским? КОгда назад в Украину дезертир?? Или ты пока с Америки понаблюдаешь за концом эпохи бедности.
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Это чудо писало, шо оно родом из Украины, и шо паляниця - невкусный серый хлеб Зеленський і Трюдо домовилися про подальші спільні дії у зв'язку з авіакатастрофою в Ірані - Цензор.НЕТ 1913
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"Украинские специалисты и дипломаты готовы всесторонне помогать в работе канадским коллегам в Тегеране", - подчеркнул Зеленский

А что ж ты брехал до последнего, пока тебя не ткнули носом, как кота в лужу? Кого выгораживал?
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Вот сейчас повылазят гнойные %у@ло-порошенковцы и закукарекают с ватным акцентом: "Трюдо- зебил, пачиму не обявил войну Ирану, пачиму не слушаешь саветов Парашенки"
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Рогатым %у^ло-порохоботам - никакой, главное высратся на форуме по методичке от ФСБ.
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Это тебе стоя на коленках с Зелей перед куйло так мерещится?)
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В советское время вышел фильм "Добро пожаловать или посторонним вход запрещён.",кто помнит. Там был мальчик с сачком весь фильм с одной фразой ходил-"а чего это вы здесь делаете?".Вот копия Зеля сегодня...
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Трюдо позвонил Зеленскому и сообщил, что он уже не в Буковеле.
Даже дякую, ответил Зеленский и снова отрубился.
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Співпраця ця з проросійськими жабоїдами тобі теж зарахується як мінус зеленомордий
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