 Поручил в двухнедельный срок подать Кабмину план переаттестации всех сотрудников ГНС Украины, - Гончарук

Об этом глава Кабмина сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не позволим никому в Новой налоговой требовать деньги у предпринимателей и прикрываться "крышей". Все коррупционные проявления в государственных органах будут уничтожены в корне. Если раньше подобные ситуации были нормой, то сейчас этого не будет. Судя по тому, что эта история случилась недавно - далеко не все государственные служащие осознали, что правила изменились", - написал Гончарук.

Премьер пообещал, что расследование таких случаев будет максимально публичным, "люди должны знать в лицо взяточников и коррупционеров".

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В связи со сложившейся ситуацией, премьер-министра дал ряд поручений главе ГНС Сергея Верланову:

"Во-первых, прошу руководителя Новой налоговой Сергея Верланова поехать на место происшествия, разобраться в ситуации и доложить о результатах!

Во-вторых, провести проверку добропорядочности и соответствия антикоррупционному законодательству руководителей территориальных органов ГНС и ее Центрального аппарата. А также в двухнедельный срок разработать и подать КМУ план переаттестации всех сотрудников ГНС Украины", - говорится в сообщении.

Напоминаем, 13 января НАБУ сообщило о подозрении и.о. начальника ГУ ГНС одной из областей, которая предлагала сотруднику прокуратуры ежемесячную взятку в размере 25 тыс. долл.