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 Политика Украины
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 Поручил в двухнедельный срок подать Кабмину план переаттестации всех сотрудников ГНС Украины, - Гончарук

После выявления фактов коррупции в управлении ГНС в Одесской области премьер-министр Алексей Гончарук поручил подготовить проведение переаттестации всех сотрудников Государственной налоговой службы Украины.

Об этом глава Кабмина сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не позволим никому в Новой налоговой требовать деньги у предпринимателей и прикрываться "крышей". Все коррупционные проявления в государственных органах будут уничтожены в корне. Если раньше подобные ситуации были нормой, то сейчас этого не будет. Судя по тому, что эта история случилась недавно - далеко не все государственные служащие осознали, что правила изменились", - написал Гончарук.

Премьер пообещал, что расследование таких случаев будет максимально публичным, "люди должны знать в лицо взяточников и коррупционеров".

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В связи со сложившейся ситуацией, премьер-министра дал ряд поручений главе ГНС Сергея Верланову:

"Во-первых, прошу руководителя Новой налоговой Сергея Верланова поехать на место происшествия, разобраться в ситуации и доложить о результатах!

Во-вторых, провести проверку добропорядочности и соответствия антикоррупционному законодательству руководителей территориальных органов ГНС и ее Центрального аппарата. А также в двухнедельный срок разработать и подать КМУ план переаттестации всех сотрудников ГНС Украины", - говорится в сообщении.

Напоминаем, 13 января НАБУ сообщило о подозрении и.о. начальника ГУ ГНС одной из областей, которая предлагала сотруднику прокуратуры ежемесячную взятку в размере 25 тыс. долл.

Поручил в двухнедельный срок подать Кабмину план переаттестации всех сотрудников ГНС Украины, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3169912
 
 
 Топ комментарии
 
Мы не позволим никому в Новой налоговой требовать деньги у предпринимателей и прикрываться "крышей". Все коррупционные проявления в государственных органах будут уничтожены в корне. Если раньше подобные ситуации были нормой, то сейчас этого не будет. Источник: https://censor.net.ua/n3169912
Поручил в двухнедельный срок подать Кабмину план переаттестации всех сотрудников ГНС Украины, - Гончарук - Цензор.НЕТ 676
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и эти нищеброды с США нам еще какую то помощь обещают... Доручив у двотижневий термін подати Кабміну план переатестації всіх співробітників ДПС України, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7453
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Мы не позволим никому в Новой налоговой требовать деньги у предпринимателей и прикрываться "крышей". Все коррупционные проявления в государственных органах будут уничтожены в корне. Если раньше подобные ситуации были нормой, то сейчас этого не будет. Источник: https://censor.net.ua/n3169912
Поручил в двухнедельный срок подать Кабмину план переаттестации всех сотрудников ГНС Украины, - Гончарук - Цензор.НЕТ 676
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Скільки їх на нашій памяті вже було. Бороли і алігархів і корупцію. А вона чомусь лише росте.
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Гончарук! записывай:пукт первый-создать из отставников отдел внутреннего расследования с оперативными возможностями и финансово замкнуть его на результаты работы. с четким планом по минимальным результатам. А менять шило на мыло можно сколько угодно
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із оставніков відділ внутрішнього розслідуваня, цирк. типа титуда не ходи, ми тут на місці порєшаєм.
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Головне, правильно визначити бюджет за допомогою власних "прохфесіоналів"

Доручив у двотижневий термін подати Кабміну план переатестації всіх співробітників ДПС України, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8732
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и эти нищеброды с США нам еще какую то помощь обещают...
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А його батько цього ігорюні, сєпар, топить за рашку і бреше що його ущемляють біндєровці.
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Молодці. Побороли корупцію на митниці. На черзі. ДНС повинна ділитися баблом.
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Яка це маячня. Той премєр не знає,що всі податківці працюють по одній схемі? В одесі прокурор, якось сталось, не взяв. В інших регіонах взяли. А прем'єр атестацією буде боротись з цим?
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Це - зрада! За що тепер люди будуть хатинки утримувати? А вони ж немаленькі! За Петра такого не було!
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Пора по новой "обилечивать" обладателей "хлебных" должностей.
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А де ж головна нагорода "засчитника поцечества" ?

Доручив у двотижневий термін подати Кабміну план переатестації всіх співробітників ДПС України, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4271
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Никакой переаттестации, никакой! Только полная поголовная замена всех! Всех, у кого стаж работы в налоговой более ТРЁХ лет гнать на)(уй!!!
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підтримую на всі 100500% вони чим довше там сидять тим більше різної гидати придумують, яки щімити бізнес, у нас податкова це механізм по знищенню бізнеса.
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Оплачиваем проезд граждане налоговики, покупаем должности билеты!
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Надо реформу ГКЧС провести - поменять им форму.
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Аттестацию не пройдут как всегда рядовые налоговики а поэтому их еще сократят эдак процентов на 30 % а высшие чины пройдут аттестацию и за счет сокращенных получат большую зарплату
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на тестах буде тільки одне питання, скільки % готові давати хабарів, у кого буде більштй той і пройде атестацію. Цирк і годі, ця бабло зажала, прийшла з якимись смішними 25 тисячами, а раніше мабуть сотку носили, от і здали, нафіг такі жлобіхи.
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Крепко в эти дни бабло качнут в обменках. На продажу особо зелени. Та и гонцы что понесут гривну чуть на харчишки наметут. Рыночные же отношения!
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Прокуратура італійського Мілана просить притягнути до відповідальності сина екс-прем'єра Миколи Азарова Олексія за створення фіктивної фірми та відмивання грошей, які родина Азарових отримала як хабар від Андрія Клюєва за призначення його віце-прем'єром.
Про це повідомляє італійська газета Corriere della Sera, передає Нromadske.
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