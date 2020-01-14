 Тёплая зима - это результат применения США климатического оружия, - депутат Госдумы РФ Журавлев

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
По словам члена комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Журавлева, США используют самые передовые технологии во всех сферах, и оборона может не быть исключением.
"Но нельзя климатическое оружие применить против, например, России, можно применить против всего мира, но мы из-за этого пострадаем больше всего", — добавил парламентарий.
Журавлев также заявил, что Пентагон использовал климатическое оружие еще во время войны во Вьетнаме. Российский парламентарий считает, что из-за такого поведения властей США могут начать таять ледники на полюсах.
"Я уверен, что это неслучайные климатические изменения. Причем они это делают "типа мы исследования проводим", то есть не как оружие, а как исследование. Исследования — можно, а оружие – нельзя", — заключил депутат.
Напомним, депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев 1-2 ноября 2019 г. посетил бывшие позиции террористов "ЛНР" в районе Золотого Луганской области, где "проинспектировал" ход разведения сил.
Позже Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с незаконным визитом депутата Журавлева в Золотое-5 на оккупированную часть Луганской области.
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где Нью-Йорк -Нахічєвань
-Гади фізікі
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не заключай с кацапом договор!
проверь оружие и взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры не стоит уповать...
увидишь скрепного -спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап- война, террор...
не заключайте с ними договор!
)))
Депутат госдумы РФ.
Санитары, на выход.
- От тобі пляшка горілки, пампушки, сало, іди в село, до людей, скажеш Христос народився, і все буде гаразд. Дурні ці твої друзі, що таке тобі розповідали, в нас тут нормальні хлопці, ніхто тебе не чіпатиме, послухаєш як колядують, може й з ними спробуєш!
Наледве відправила. Проходить пів години, той Серожа як вривається до хати як навіжений, двері на замок, очі великі, слина з писка, шапку загубив.
- Та що ж таке сталося, любий, невже вовки знову до села підійшли?
- Да я... к нім.... с откритой душой! Пріхожу, бутилку ставлю на стол, ґоворю ім, как ти учіла. "- Христос нараділся!!!" А оні, всє хором, как заорут "- Славімо його!!!" А хрен ви мєня словіте!...
А у них день, когда у нас...? А у нас ночь, когда у них день...
Значит, дождаться, когда у нас ночь и у них ночь, и долбануть!"
(Монолог патриота, М.Жванецкий)
Отдаст концы одна восьмая суши,
Что в ужас приводила белый свет.
Всех жертв ее измученные души
"Ну, слава Богу!" - выдохнут в ответ.
Из тлена встанут горы трупов эти,
Пыль лагерная, бывшая людьми…
Нет, не должно быть места на планете
Стране-убийце, прах ее возьми!
Сойдет на Землю чудная отрада.
Терпенья переполнится сосуд…
И под вселенский крик "Так ей и надо!"
Начнется над покойной Страшный Суд.
России отольются крови реки.
Вампирша сгинет в пекле адских кар…
И проклятую Господом навеки
Ее забудут как ночной кошмар.
(29-30 июня 2016 года) ,