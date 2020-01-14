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Все про:Госдума (990) зима (114) США (16033) Журавлев Алексей (2)

 Тёплая зима - это результат применения США климатического оружия, - депутат Госдумы РФ Журавлев

Аномальная теплая зима в России может быть следствием того, что американцы атаковали мир климатическим оружием — заявил депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

По словам члена комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Журавлева, США используют самые передовые технологии во всех сферах, и оборона может не быть исключением.

"Но нельзя климатическое оружие применить против, например, России, можно применить против всего мира, но мы из-за этого пострадаем больше всего", — добавил парламентарий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Депутат Госдумы РФ Журавлев "инспектировал" разведение войск в подконтрольном наемникам РФ Золотом-5. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Журавлев также заявил, что Пентагон использовал климатическое оружие еще во время войны во Вьетнаме. Российский парламентарий считает, что из-за такого поведения властей США могут начать таять ледники на полюсах.

"Я уверен, что это неслучайные климатические изменения. Причем они это делают "типа мы исследования проводим", то есть не как оружие, а как исследование. Исследования — можно, а оружие – нельзя", — заключил депутат.

Также читайте: Визит депутата Госдумы Журавлева на Луганщину - это не какое-то мелочное событие. В 2014 г. он одновременно с российскими военными прибыл в Крым, - Чубаров

Напомним, депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев 1-2 ноября 2019 г. посетил бывшие позиции террористов "ЛНР" в районе Золотого Луганской области, где "проинспектировал" ход разведения сил.

Позже Министерство иностранных дел Украины выразило  протест в связи с незаконным визитом депутата Журавлева в Золотое-5 на оккупированную часть Луганской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3169910
 
   
 Топ комментарии
 
Шо урод кацапський, Україна знову не замерзла? А ви так обіцяли!
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Да нет.. Это потому что спортсменам мочу в пробирках поменяли.. это была "последняя капля " терпения природы. ( или высших сил)
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В США продажа сланцевой дорогой нефти тоже большой кусок пирога.
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)). Дивлюсь, маразм кріпшає на росії ))
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а я и поддержу в этой идейе, теперь надо им организовать поиск агентов в рашке, которые этому способствовали.
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Курят нервно КРЕМЛЕБОТИНЫ! Когда на луну, в лифте, дебилы кацапские, полетите?)))
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вот и матушка газ уже нихрена не греет кости разбешивсешься урке под названием рассия.
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Может к Жирику прислушались- сработали на опережение! ох, ну и дебилы мля... Тепла зима - це результат застосування США кліматичної зброї, - депутат Держдуми РФ Журавльов - Цензор.НЕТ 2557
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и это только одна часть, ведь ещё и жижой беда надвигаеться, а мы ведь поможем - нам порты и резервуары да и труба до соседей есть, так что жирные года ждёт рассеян

Беларусь ищет альтернативу российской нефти. Латвия уже готова обсудить варианты
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І где полюс бил,- там тропики,
где Нью-Йорк -Нахічєвань
-Гади фізікі
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ну и дура, покупать сладости детьям в сексшопе.
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если ето ножницы то кк интересно тогда выглядит етот самый мужской половой орган? Тепла зима - це результат застосування США кліматичної зброї, - депутат Держдуми РФ Журавльов - Цензор.НЕТ 7640
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Пару лет назад приехали к соседу моего товарища родственники из России... Привезли гостинцев... В том числе и коробку. На ней надпись "Макароны "Сувенирные"... Отложили... Родичи, после праздников, уехали... Люди на работе. Дети - в школе. Приходит мать домой, а дочка ей: "Мама, смотри!!!". Та глядит, а "макароны", сваренные - в виде члена... Только без "мошонки"...
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Не ******* Рошен - хай смокчуть мармеладки Тепла зима - це результат застосування США кліматичної зброї, - депутат Держдуми РФ Журавльов - Цензор.НЕТ 6771
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Памятка народам мира!
..............
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие и взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры не стоит уповать...

увидишь скрепного -спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап- война, террор...
не заключайте с ними договор!
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а ше "омєріка" обікрала ваших пенсіонерів, розчавила бульдозерами вам салямі та пармезан, звалила багато разів вам на самому старті ваші "Протони", сере вам у зашмирганих під'їздах, стирає з "ліца зємлі" ваші "дєрєвні" в глибинці.. Всьо "омєріка" проклята робить.. самі росіяни тут, звісно, ні до чого ))).."праклятий враг нє дрємлєт" ))
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Американский империализм он такой , коварный и беспощадный . И оружие у него бесчеловечное , климатическое .
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дурковня на кацапии прогрессирует, шо не может не радовать...
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В США тратят огромные деньги, чтоб сделать дебилов нормальными людьми. На Московии тратят огромные деньги, чтоб нормальных людей сделать дебилами.
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Снимаю шляпу: на конкурсе идиотов он бы однозначно занял почётное второе место...

Депутат госдумы РФ.

Санитары, на выход.
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Америка розробила кліматичну зброю проти кацапських мутантів, вони скоро стануть хробаками і мох стане їх останнім притулком, слава Трампу.
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Ну шо тут скажешь....дикие люди, дети болот.
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оборзеть. шо они жрут наверно памятник якутского скульптура доедают
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Одружилися Оксана (українка) та Серожа (Росія), живуть в Росії. На різдвяні свята, Оксана вмовила коханого поїхати до свого села, що в Карпатах, відпочити, показати свої традиції, фольклор. Та цей Серожа - боїться відходити далеко від хати. Йому ж на родіне казали, що «бандеровци тібя уб'ют»! Оксана нервує, каже:
- От тобі пляшка горілки, пампушки, сало, іди в село, до людей, скажеш Христос народився, і все буде гаразд. Дурні ці твої друзі, що таке тобі розповідали, в нас тут нормальні хлопці, ніхто тебе не чіпатиме, послухаєш як колядують, може й з ними спробуєш!
Наледве відправила. Проходить пів години, той Серожа як вривається до хати як навіжений, двері на замок, очі великі, слина з писка, шапку загубив.
- Та що ж таке сталося, любий, невже вовки знову до села підійшли?
- Да я... к нім.... с откритой душой! Пріхожу, бутилку ставлю на стол, ґоворю ім, как ти учіла. "- Христос нараділся!!!" А оні, всє хором, как заорут "- Славімо його!!!" А хрен ви мєня словіте!...
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Вроде нормальный чел ,но в данном случае явный бред.
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в житті не бачила нормального кацапа.
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Американцы конечно не при чём (зачем им это?), но зима в этом году забавная.

Тепла зима - це результат застосування США кліматичної зброї, - депутат Держдуми РФ Журавльов - Цензор.НЕТ 1500
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В Украине "зелюкам" в штаны, постоянно Порошенко с "порохоботами", срёт, а рассеянам, во всём мире - американцы...
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пиндоси шо ж ви делаете, скульптурь вождя тают Тепла зима - це результат застосування США кліматичної зброї, - депутат Держдуми РФ Журавльов - Цензор.НЕТ 7773
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"- А шо? Шо Америка? Ночью подкрасться и долбануть!
А у них день, когда у нас...? А у нас ночь, когда у них день...
Значит, дождаться, когда у нас ночь и у них ночь, и долбануть!"

(Монолог патриота, М.Жванецкий)
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горящей несколько месяцев на миллионах гектаров тайгой в Сибири кацапы сами выстрелили "американским оружием" себе же в ногу.. и забыли потому, что мозг кацапа-советикуса расположен ниже пляса..
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Рад за кацапов! А то я за них уже переживать начал. Дошел-таки аргентинский кокс!
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Все смеются, а зима то в натуре очень не обычная! Тепла зима - це результат застосування США кліматичної зброї, - депутат Держдуми РФ Журавльов - Цензор.НЕТ 7966


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Российский поэт Александр Бывшев, приговоренный Кромским районным судом Орловской области к исправительным работам за стихотворение об Украине, прислал изданию ГОРДОН свое новое произведение под названием "Эпитафия России".

Отдаст концы одна восьмая суши,
Что в ужас приводила белый свет.
Всех жертв ее измученные души
"Ну, слава Богу!" - выдохнут в ответ.

Из тлена встанут горы трупов эти,
Пыль лагерная, бывшая людьми…
Нет, не должно быть места на планете
Стране-убийце, прах ее возьми!

Сойдет на Землю чудная отрада.
Терпенья переполнится сосуд…
И под вселенский крик "Так ей и надо!"
Начнется над покойной Страшный Суд.

России отольются крови реки.
Вампирша сгинет в пекле адских кар…
И проклятую Господом навеки
Ее забудут как ночной кошмар.

(29-30 июня 2016 года) ,
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"Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами." - Иван Петрович Павлов.
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100% Америкосы вылетели в космос, и сдвинули нашу планету с орбиты вокруг солнца к нему по ближе) Ахаха, ой не могу) Я вам ща больше скажу, с каждым годом мировой % производства растет в геометрической прогресии как и выбросы углекислого газа. Углекислый газ разогревает амосферу, озоновый слой рушится, а планету и все живое начинают убивать гамма лучи длиной в 1000нм. Хотел бы, я посмотреть на эту огромную микроволновку, которая способна разогреть почву и вызвать потепление.
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