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 Политика Украины
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Все про:вооружение (3299) Ельченко (254) США (16033)

 Военная помощь Украине от США начнет поступать в феврале, - посол Ельченко

Американская сторона начнет финансирование утвержденной ранее в бюджете 2020 года оборонной помощи Украине уже в феврале, причем основной акцент будет сделан на усиление Военно-морских сил Украины.

Об этом заявил 14 января в Вашингтоне посол Украины в США Владимир Ельченко, передает Цензор.НЕТ, со ссілкой на Укринформ.

"Физическое выделение помощи начнется уже в феврале. Это будет начало", - заметил посол.

Он уточнил, что всего на этот год Украине будет выделено $250 млн со стороны Пентагона в качестве уже утвержденной помощи, еще $50 млн будет выделяться при определенных условиях, также предусматривается финансирование остатка предыдущего финансового года.

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Кроме того, по линии Государственного департамента США выделено $448 млн в качестве экономической помощи, из которых $115 будут охватывать вопросы безопасности.

"Так, в этом году общая помощь США составит $698 млн", - подчеркнул посол.

Он заметил, что в целом с начала российской агрессии против Украины Соединенные Штаты выделили Украинской стороне в качестве помощи в сфере безопасности $1,6 млрд. "Это составляет 92% от всей помощи (поступившей Украине - ред.) от всех стран мира", - заметил дипломат.

Украинский посол назвал это "подтверждением того, что нет страны, которая больше, чем Соединенные Штаты, нас поддерживает именно в секторе безопасности и обороны".

"Главный приоритет, который был определен в двусторонних консультациях между Министерством обороны Украины и Пентагоном - это усиление украинского флота. Есть такой термин как "москитный флот", то есть скоростные катера, которых не хватает нашим военным в Черном и Азовском морях", - уточнил Ельченко.

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В этой связи он напомнил, что США передали Украине в прошлом году два катера типа "Айленд". "В этом году предполагается передача еще трех катеров", - подчеркнул дипломат.

По словам посла, определенная часть средств из военной помощи будет направлена ​​на переоснащение этих кораблей.

Кроме того, он напомнил, что Украина за свой счет закупила у США очередную партию противоракетных систем Javelin.

"Это важно, поскольку открывает нам пути для реализации некоторых других проектов, о которых сейчас ведутся переговоры", - подчеркнул посол Украины в США.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169908
 
 
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«Над Україною нависла темна хмара»: ставлення адміністрації Трампа до Зеленського межує з презирством - світова преса ......................https://www.radiosvoboda.org/a/press-review/30376800.html
Британський щоденник The Guardian друкує статтю «Україна прагне впоратися з трагедією, глобальними конфліктами - і своєю репутацією» Це аналіз того, як повелася влада України в ситуації зі збиттям українського літака в Ірані, коли Україну знову втягнуло в конфлікт, спричинений не нею. Военная помощь Украине от США начнет поступать в феврале, - посол Ельченко - Цензор.НЕТ 6215 .
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А чукча в чумє ждьот рассвєта,
А рассвєта єщьо нєту,
А рассвєт наступіт лєтом,
Всє говорят об етом!

Боюся не дадуть нічого, бо все одно кацапам все дістанеться. Навіщо зброя тим, хто міняє лева на віслюка?
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Этот то самый Ельченко шо в одном журнале США описал деятельность одного мастера имитации игры хююм на рояле, а ныне бога ЗеДятлов, как - непревзойденная, восхитительная, несравненная и просто божественная? Военная помощь Украине от США начнет поступать в феврале, - посол Ельченко - Цензор.НЕТ 6372
До чего пали люди и нравственность! Военная помощь Украине от США начнет поступать в феврале, - посол Ельченко - Цензор.НЕТ 6064
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а где можно прочесть, что он хвалит зелемоиского, или я не правильно понел?
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Нужно ещё что то для коррозии и деформации мостов. Военная помощь Украине от США начнет поступать в феврале, - посол Ельченко - Цензор.НЕТ 2570
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да и полу списанную подводную лодку ,чтобы можно было газопроводы просматривать и не только просматривать.
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Roshen выделит 50 млн грн на развитие Национального института рака



Военная помощь Украине от США начнет поступать в феврале, - посол Ельченко - Цензор.НЕТ 9692

Кондитерская корпорация Roshen выделит 50 млн грн на капремонт отделения онкогематологии и создание отделения аутологичной трансплантации костного мозга в Национальном институте рака.
Согласно пресс-релизу компании, проект продлится почти два года.
"В здании, где расположено отделение онкогематологии, химиотерапии, много лет протекала крыша, под фундамент подтекала вода из канализационной трубы - как результат, почти по всем стенам здания грибок, который просто убийственный для людей с таким заболеванием. В начале осени Roshen начал капитальный ремонт части помещений второго корпуса Национального института рака. Мы планируем завершить работы в августе 2020", - комментирует директор по развитию социальных проектов Кондитерской корпорации Roshen Ирина Пономаренко.
В 2018 году корпорация отремонтировала и оборудовала помещение, предназначенное для афереза (забора) стволовых клеток (для трансплантации костного мозга) и донорских тромбоцитов, на общую суму 2,9 млн грн грн.
Всего в 2017-2018 годах Roshen инвестировала в социальные проекты 357 млн грн.
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