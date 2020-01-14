 Украина готова отправить 20 военнослужащих для участия в миссии НАТО в Ираке, - вице-премьер Кулеба

Об этом сообщил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я проинформировал заместителя Генсека, что у Украины есть план отправить 20 военнослужащих в поддержку миссии НАТО в Ираке после того, как Альянс восстановит ее работу. Приглашение стать операционным партнером миссии Альянса в Ираке свидетельствует о признании ценности украинского военного опыта и профессионализма ", - сказал Кулеба в ходе встречи с заместителем Генерального секретаря НАТО по вопросам операций Джоном Манзою в штаб-квартире НАТО во вторник.

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В свою очередь заместитель Генсека НАТО отметил, что для Альянса важно участие Украины в миссии в Ираке.

Кроме того, стороны согласовали общие шаги по внедрению нового подхода НАТО "Один партнер - одна программа", обсудили перспективы принятия стратегии национальной безопасности Украины и дальнейшей разработки стратегических документов по ее выполнению.

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