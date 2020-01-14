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 Общество
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Все про:ВР (24277) УПК (92) судопроизводство (94)

 Депутаты в первом чтении проголосовали поправки в УПК, что ускорит рассмотрение уголовных производств в судах первой инстанции

Верховная Рада собирается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс, чтобы ускорить рассмотрение уголовных производств в судах первой инстанции.

За соответствующий законопроект №2456 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно осуществления уголовного производства в суде первой инстанции коллегией судей" в первом чтении проголосовали 312 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ,

Целью законопроекта, как указано в пояснительной записке, является ускорение рассмотрения уголовных производств в судах первой инстанции, уменьшение количества уголовных производств, которые передаются из одного суда в другой в связи с невозможностью сформировать коллегию судей, улучшения в целом качества доступа граждан к правосудию.

Для этого в проекте предлагается внести изменения в ч. 2 ст. 31 "Состав суда" Уголовного процессуального кодекса Украины и установить, что уголовное производство в суде первой инстанции в отношении преступлений, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более двенадцати лет, по ходатайству обвиняемого осуществляется коллегиально судом в составе трех профессиональных судей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В УПК Рада оставила часть "поправок Лозового", поэтому это частичная победа, - Юрчишин

Источник: https://censor.net.ua/n3169903
 
   
 Топ комментарии
 
Зєбіли запомніть, що Цитрамон- Дарниця це не поїзд.
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Так подивіться до чого йде, зє робить касти недоторканних.
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судить малороссов станут быстрее...
это хорошо...
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Зєбіли запомніть, що Цитрамон- Дарниця це не поїзд.
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Коменты на цензоре сплошная помойка как на 112-м, ZIK, NewsOne
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Поржал)
Интересно, а как трое судей, будут судить быстрее, чем один судья?
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Одночасно будуть будуть читати вирок, який розділять на три частини🐸
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Та вводьте вже тройки, як при таварісчу сраліну, чого там вже....
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обвинение, приговор и исполнение приговора должно занимать не более 30 минут...
Чего валять ваньку и терять время...?
Простому нариду нравица, когда вот без этих вот буржуазных проволочек... - адвокатов там всяческих... Депутаты в первом чтении проголосовали поправки в УПК, что ускорит рассмотрение уголовных производств в судах первой инстанции - Цензор.НЕТ 8811
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Так подивіться до чого йде, зє робить касти недоторканних.
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касты это не трагично..., оно диктатурку запиливает.. - с кальки Московии..
а вот это да, проблема может нарисоваться серьезная..(уже в развитии)...
уже оно посылает решение КС нах....
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Голосуй, чи не голосуй.., а судочинства нема.
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Пропоную робити справжню реформу, замість корупційної.
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Боинг 747 взорванный над Локерби был расследован за 20 лет, после 1988 года,когда его якобы взорвал полковник Каддафи,на самом деле его завалил палестинский хмырь.Прошло 32 года,а точно до сих неизвестно кто сбил лайнер.Пинкертоны плин
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то есть трборежим продолжается. а вам не кажется что и за этого турбо в ВР же ...издец что твориться? основное колличества депутатов понятия не имеют за что голосют. хотите что бы сажали тоде в трборежиме?
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по ходатайству обвиняемого осуществляется коллегиально судом в составе трех профессиональных судей.

...
Щось ці три судді нагадують. Щоправда, це "по ходатайству обвиняемого" (після посадки обвинувачуваного на пляшку... але то дрібниці).
Залишилось знову відродити принцип "признание - царица доказательств, при наличии признания каких-либо прочих доказательств не требуется".
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Та ні, все добре "за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более двенадцати лет Источник: https://censor.net.ua/n3169903", таких справ одиниці. Було "щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років",https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. В основному такі справи розглядали апеляційні суди (колишні обласні). Прискорить і розвантажить не набагато.
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Ви почекайте, з'являться статті "критика власти" (12 років) та "оскорбление президента" (від 15 до довічного).
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