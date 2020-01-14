 Или воздушное пространство было ограничено только для Зеленского, или помощник президента говорит неправду, - Ткач обнародовал данные радаров. СКРИНШОТЫ

Об этом написал в Facebook журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.
Он процитировал слова Ермака из интервью Украинской правде: "Президент вернулся настолько быстро, насколько это возможно было в сложившейся в регионе ситуации. Как только был открыт воздушный коридор, который был ограничен в связи с трагедией, президент вылетел". Журналист отметил, что что-то не сходится.
"Вот самолет, которым пользуется Виктор Медведчук, T7-GEM почему-то смог вылететь в тот же день в 11:53 утра по местному времени с того самого аэропорта Маскат (Оман), уже через несколько часов после трагедии. Вот мой скриншот где видно что в 12:02 по киевскому времени самолет уже перелетел Иран.
А вот самолет, которым возвращался президент Зеленский, смог вылететь вечером. Добавляю скриншот с другого радара, где видно что в 21 по нашему времени борт летит над Саудовской Аравией.
Поэтому или воздушное пространство было ограничено только для президента Зеленского и не было ограничено для самолета, которым воспользовался президент Зеленский, или помощник президента Зеленского говорит неправду, чтобы оправдать тот факт, что президент Украины вернулся в Украину почти через сутки после того, как был сбит самолет украинской авиакомпании", - отмечает Ткач.
"Для максимальной объективности" он рассмотрел версию, "что президент Зеленский был вынужден ждать пока за ним экстренно прилетит чартер", но чартерный самолет прилетел в аэропорт Маскат (Оман) 7 января.
"Например, президент Порошенко для того чтобы иметь возможность в любое время вылететь с Мальдив был вынужден оплатить чартер, который постоянно ждал в аэропорту столицы Мале. Но это был не первый отпуск президента и он, возможно, сделал так, опираясь на опыт.
Напомню, пресс-секретарь президента сообщила, что президент возвращается в 8:30 утра. Самолет совершил посадку в 2:40 ночи следующего дня", - подытожил журналист.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
п...ть 8%.
https://www.unian.net/sport/othersports/10827272-poedinok-ukrainskogo-borca-na-mezhdunarodnom-turnire-zavershilsya-massovoy-drakoy-video.html
(или этого не было в сценарии...а экспромт не его...)
"Андрію Єрмаку інколи краще було б жувати, ніж говорити. Тому що він наговорив стільки, що починає бути видно нестиковки. Почнімо з коридору, який нібито був закритим. А літак Медведчука пролетів. Як же тоді він був закритий? З іншого боку, коридори різні бувають. Сам Оман, місто Маскат, де перебував Зеленський, знаходиться за кілька сотень кілометрів від повітряного простору найпівденнішої точки Ірану. А від Тегерана, мабуть, за тисячу кілометрів. Зрештою, літак Зеленського міг полетіти просто на захід через Саудівську Аравію та Єгипет і повернутися до України, не залітаючи в повітряний простір ні Ірану, ні Іраку. Тому, будь-які обмеження могли його не стосуватися. Здається, він так і зробив. Але підтверджених даних про те, що він летів літаком Медведчука, у нас немає. Більше того, сам Медведчук сказав, що це було абсолютно збігом обставин, що його літак перебував разом з перебуванням президента Зеленського в Омані. Бо він нібито сім'ю перевозив", - зазначив політтехнолог.
Він також звернув увагу на роль помічника президента Володимира Єрмака, який чомусь поїхав до Оману разом з членами родини Зеленського.
"Другий збіг. Сам готель, у якому перебував Зеленський, був поруч з посольством Росії. Так співпало, що разом з сім'єю Зеленський взяв і Єрмака. Тобто разом з дружиною, дитиною, тещею. Але ж Єрмак не є членом родини. Чому виникла підозра, що там відбувалися переговори з Сурковим? Тому що саме Єрмак відповідальний за переговори з Росією, і він вів переговори з Владиславом Сурковим. Про це було відомо вже напередодні. Якщо це приватна поїздка до Оману, то в якій ролі там був Єрмак? Якщо це приватна поїздка, то чи з'явиться 19 січня, як цього вимагає закон, інформація про зміни до майнового стану в декларації президента Зеленського? Адже якщо він витратив на приватну поїздку більше 100 тисяч гривень, то така інформація має з'явитися до 19 січня, себто протягом десяти днів. Бачите, мовчати залишилось недовго", - відзначив Уколов.
Він також підкреслив що всі конспірологічні теорії з приводу поїздки Зеленського в Оман виникають через відсутність офіційних пояснень.
"Кількість незрозумілих збігів просто зашкалює. Оскільки немає коментарів, офіційних пояснень від Офісу президента, тоді виникають домисли, таємничі теорії, ніби там відбувалися переговори між Зеленським і Сурковим, який спеціально для цього прилетів із Москви за посередництва Медведчука і Єрмака. Чи це є насправді так? Я думаю, що будь-яка інформація з часом стає відомою. Стане відомою і ця", - констатував політтехнолог.
https://prm.ua/vsya-informatsiya-stane-vidomoyu-ukolov-rozpoviv-pro-divni-zbigi-u-poyizdtsi-zelenskogo-v-oman/
Охорона зачистила залу від людей, а от не догледіли що шнурки розв'язані у Зеленського ! Так упасти можна...