EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  9518  128
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (4255) Ткач Михаил (15) Ермак Андрей (68)

 Или воздушное пространство было ограничено только для Зеленского, или помощник президента говорит неправду, - Ткач обнародовал данные радаров. СКРИНШОТЫ

Помощник президента Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский вернулся настолько быстро, насколько это было возможно, но эта информация вызывает сомнения.

Об этом написал в Facebook журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.

Он процитировал слова Ермака из интервью Украинской правде: "Президент вернулся настолько быстро, насколько это возможно было в сложившейся в регионе ситуации. Как только был открыт воздушный коридор, который был ограничен в связи с трагедией, президент вылетел". Журналист отметил, что что-то не сходится.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слаженная работа украинских экспертов заставила Иран признать вину за сбитый рейс МАУ, - Ермак

"Вот самолет, которым пользуется Виктор Медведчук, T7-GEM почему-то смог вылететь в тот же день в 11:53 утра по местному времени с того самого аэропорта Маскат (Оман), уже через несколько часов после трагедии. Вот мой скриншот где видно что в 12:02 по киевскому времени самолет уже перелетел Иран.

Или воздушное пространство было ограничено только для Зеленского, или помощник президента говорит неправду, - Ткач обнародовал данные радаров 01
Или воздушное пространство было ограничено только для Зеленского, или помощник президента говорит неправду, - Ткач обнародовал данные радаров 02

А вот самолет, которым возвращался президент Зеленский, смог вылететь вечером. Добавляю скриншот с другого радара, где видно что в 21 по нашему времени борт летит над Саудовской Аравией.

Или воздушное пространство было ограничено только для Зеленского, или помощник президента говорит неправду, - Ткач обнародовал данные радаров 03
Или воздушное пространство было ограничено только для Зеленского, или помощник президента говорит неправду, - Ткач обнародовал данные радаров 04

Поэтому или воздушное пространство было ограничено только для президента Зеленского и не было ограничено для самолета, которым воспользовался президент Зеленский, или помощник президента Зеленского говорит неправду, чтобы оправдать тот факт, что президент Украины вернулся в Украину почти через сутки после того, как был сбит самолет украинской авиакомпании", - отмечает Ткач.

"Для максимальной объективности" он рассмотрел версию, "что президент Зеленский был вынужден ждать пока за ним экстренно прилетит чартер", но чартерный самолет прилетел в аэропорт Маскат (Оман) 7 января.

Также читайте: Рада приняла постановление об авиакатастрофе рейса МАУ в Иране

"Например, президент Порошенко для того чтобы иметь возможность в любое время вылететь с Мальдив был вынужден оплатить чартер, который постоянно ждал в аэропорту столицы Мале. Но это был не первый отпуск президента и он, возможно, сделал так, опираясь на опыт.

Напомню, пресс-секретарь президента сообщила, что президент возвращается в 8:30 утра. Самолет совершил посадку в 2:40 ночи следующего дня", - подытожил журналист.

Или воздушное пространство было ограничено только для Зеленского, или помощник президента говорит неправду, - Ткач обнародовал данные радаров 05

Читайте также: Черные ящики со сбитого самолета МАУ, скорее всего, передадут Украине, - глава авиакомпании Дыхне

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3169901
 
   
 Топ комментарии
 
Что-то перетирал под одеялом с путинскими пацанами наш попугайчик. Плюс обосрался и обсыхал целые сутки.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
шо, зебільний провокатор, не вдасться вам заховати кінці в воду? Будете, врешті, визнавати зраду свого бубочки?
 показать весь комментарий
 
рве, і, як бачиш, не тоільки його одного...
 показать весь комментарий
 
Заврались зебуины окончательно. Все зебуины
 показать весь комментарий
 
 
як же дістала ця постійна брехня від зеленого зброду... цікаво чи буде розслідування цієї поїздки в оман...
 показать весь комментарий
 
 
а что нашефсё молчит? чего оно так... дохло... добиралось...на перекладных и попутках?
(или этого не было в сценарии...а экспромт не его...)
 показать весь комментарий
 
 
Як заявив політтехнолог Віктор Уколов в ефірі "Прямого" "У поїздці президента України Володимира Зеленського до Оману є багато дивних обставин, які свідчать про можливу зустріч українського лідера з представником Росії Владиславом Сурковим за посередництва Андрія Єрмака і Віктора Медведчука".
"Андрію Єрмаку інколи краще було б жувати, ніж говорити. Тому що він наговорив стільки, що починає бути видно нестиковки. Почнімо з коридору, який нібито був закритим. А літак Медведчука пролетів. Як же тоді він був закритий? З іншого боку, коридори різні бувають. Сам Оман, місто Маскат, де перебував Зеленський, знаходиться за кілька сотень кілометрів від повітряного простору найпівденнішої точки Ірану. А від Тегерана, мабуть, за тисячу кілометрів. Зрештою, літак Зеленського міг полетіти просто на захід через Саудівську Аравію та Єгипет і повернутися до України, не залітаючи в повітряний простір ні Ірану, ні Іраку. Тому, будь-які обмеження могли його не стосуватися. Здається, він так і зробив. Але підтверджених даних про те, що він летів літаком Медведчука, у нас немає. Більше того, сам Медведчук сказав, що це було абсолютно збігом обставин, що його літак перебував разом з перебуванням президента Зеленського в Омані. Бо він нібито сім'ю перевозив", - зазначив політтехнолог.
Він також звернув увагу на роль помічника президента Володимира Єрмака, який чомусь поїхав до Оману разом з членами родини Зеленського.
"Другий збіг. Сам готель, у якому перебував Зеленський, був поруч з посольством Росії. Так співпало, що разом з сім'єю Зеленський взяв і Єрмака. Тобто разом з дружиною, дитиною, тещею. Але ж Єрмак не є членом родини. Чому виникла підозра, що там відбувалися переговори з Сурковим? Тому що саме Єрмак відповідальний за переговори з Росією, і він вів переговори з Владиславом Сурковим. Про це було відомо вже напередодні. Якщо це приватна поїздка до Оману, то в якій ролі там був Єрмак? Якщо це приватна поїздка, то чи з'явиться 19 січня, як цього вимагає закон, інформація про зміни до майнового стану в декларації президента Зеленського? Адже якщо він витратив на приватну поїздку більше 100 тисяч гривень, то така інформація має з'явитися до 19 січня, себто протягом десяти днів. Бачите, мовчати залишилось недовго", - відзначив Уколов.
Він також підкреслив що всі конспірологічні теорії з приводу поїздки Зеленського в Оман виникають через відсутність офіційних пояснень.
"Кількість незрозумілих збігів просто зашкалює. Оскільки немає коментарів, офіційних пояснень від Офісу президента, тоді виникають домисли, таємничі теорії, ніби там відбувалися переговори між Зеленським і Сурковим, який спеціально для цього прилетів із Москви за посередництва Медведчука і Єрмака. Чи це є насправді так? Я думаю, що будь-яка інформація з часом стає відомою. Стане відомою і ця", - констатував політтехнолог.
https://prm.ua/vsya-informatsiya-stane-vidomoyu-ukolov-rozpoviv-pro-divni-zbigi-u-poyizdtsi-zelenskogo-v-oman/
 показать весь комментарий
 
 
Доречі, що до Медведчука та його літака. Медведчук пояснює усе простим збігом. Він заявив, що на літаку з Оману летіла сім'я його доньки
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
соевые уже зраду из пальца высасывают. а выходит пшик.
 показать весь комментарий
 
 
не выходит. пшиком здесь скоморох не отделается.
 показать весь комментарий
 
 
Забрехались вкрай. Одна ложь наматывается на другую, уже огромный ком лжи. И к власти пришел на одурачивании масс.
 показать весь комментарий
 
 
Это тебе так гебнявый куратор нашептал чучело
 показать весь комментарий
 
 
Идет бесконечный поток лжи, причем они, зеленые, и не заботятся о том, чтобы их информация была хоть относительно похожа на правду. По их логике они правы - у нас в стране за брехню ответственности никто никогда не нес. И на их электорат это пока мало действует. Зебилов слишком много...
 показать весь комментарий
 
 
Ситуация с Оманом становится просто смешной.Где то я уже видел нечто похожее?Вспомнил."Эпопея" с анализами перед вторым туром.Кстати,что там анализы показали?Есть у Пеци диабет или нет?
 показать весь комментарий
 
 
Dzyndzia Andriy‏ @dzyndzia 9 янв.



Охорона зачистила залу від людей, а от не догледіли що шнурки розв'язані у Зеленського ! Так упасти можна...

Або повітряний простір було обмежено тільки для Зеленського, або помічник президента говорить неправду, - Ткач оприлюднив дані радарів - Цензор.НЕТ 9895
 показать весь комментарий
 
Уровень ЗЕбилов даже ниже уровня кацапов, именно поэтому ЗЕсепар шобла даже не утруждает себя придумыванием правдоподобной брехни. Зачем напрягаца если ЗЕбильное стадо и так схавает..
 показать весь комментарий
 
 
Так шо, присуждаем награду "Зрада дня" ?
 показать весь комментарий
 
Вместо президента у нас придурковатый наркоман.Такое впечатление, что придурку дали порулить авиалайнером
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх