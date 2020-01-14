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Все про:Минэнергоугля (541) САП (1232) электронное декларирование (695) Антикоррупционный суд (564)

 Антикоррупционный суд начал рассмотрение дела экс-министра энергетики, обвиняемого в подаче недостоверной декларации, - САП

С участием прокуроров САП в Высшем антикоррупционном суде состоялось подготовительное судебное заседание по делу об обвинении бывшего главы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, во внесении недостоверных сведений в декларации лица за 2015-2018 годы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

На заседании коллегия судей рассмотрела и отказала в удовлетворении ходатайства стороны защиты о возвращении обвинительного акта прокурору и закрытии дела. После рассмотрения указанных ходатайств, поддержав позицию государственного обвинения, суд постановил назначить указанное производства к рассмотрению по существу.

Рассмотрение обвинительного акта запланировано на 12:00 час. 23 января 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд продолжил изучение доказательств в деле недостоверного декларирования доходов Омеляном

Напомним, по версии следствия в 2014 году чиновник получил взаймы 1,249 млн долларов от физического лица. Однако в нарушение требований Закона Украины "О предотвращении коррупции", чиновник не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях.

Должностному инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины.

Также читайте: Расследование в декларировании недостоверных сведений экс-главой НАПК Корчак завершено, - НАБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3169899
 
 
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А чому власне міністр мусить звертати увагу на такі дрібниці? Мільйон баксів сюди,мільйон баксів туди.Дорвався ж до влади. Куй бабло не відходячи від держбюджету.
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правильно,то тебе не анализы дружбану пальчевскому куръером слать...
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А тепер достовірні астрономічні зарплати у СН🤔
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