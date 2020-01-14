 Антикоррупционный суд начал рассмотрение дела экс-министра энергетики, обвиняемого в подаче недостоверной декларации, - САП

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

На заседании коллегия судей рассмотрела и отказала в удовлетворении ходатайства стороны защиты о возвращении обвинительного акта прокурору и закрытии дела. После рассмотрения указанных ходатайств, поддержав позицию государственного обвинения, суд постановил назначить указанное производства к рассмотрению по существу.

Рассмотрение обвинительного акта запланировано на 12:00 час. 23 января 2020 года.

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Напомним, по версии следствия в 2014 году чиновник получил взаймы 1,249 млн долларов от физического лица. Однако в нарушение требований Закона Украины "О предотвращении коррупции", чиновник не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях.

Должностному инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины.

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