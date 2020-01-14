 Абромавичюс понизил зарплату Найему с 310 до 170 тысяч в месяц, замам главы Укроборонпрома сократили зарплаты на 40%

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют электронные декларации (форма изменений) сотрудников концерна за декабрь 2019 года.

У некоторых замов зарплата понизилась почти в два раза. Так, 5 из 12 заместителей Айвараса задекларировали за декабрь 2019 года доход на 40% ниже полученного от концерна в ноябре.

В частности, доход Мустафы Найема снизился почти в два раза - с 310 тысяч до 170. Такое же снижение произошло у зама Айвараса по маркетингу Михаила Морозова. Его доход в декабре прошлого года составил 262 тыс, а в ноябре - 465.

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