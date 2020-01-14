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 Политика Украины, Общество
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Все про:зарплата (1965) Найем (506) Укроборонпром (839) Абромавичус (460)

 Абромавичюс понизил зарплату Найему с 310 до 170 тысяч в месяц, замам главы Укроборонпрома сократили зарплаты на 40%

Некоторым руководящим сотрудникам "Укробронпрома" урезали зарплаты. Снижение произошло в среднем на 40%.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют электронные декларации (форма изменений) сотрудников концерна за декабрь 2019 года.

У некоторых замов зарплата понизилась почти в два раза. Так, 5 из 12 заместителей Айвараса задекларировали за декабрь 2019 года доход на 40% ниже полученного от концерна в ноябре.

В частности, доход Мустафы Найема снизился почти в два раза - с 310 тысяч до 170. Такое же снижение произошло у зама Айвараса по маркетингу Михаила Морозова. Его доход в декабре прошлого года составил 262 тыс, а в ноябре - 465.

Абромавичюс понизил зарплату Найему с 310 до 170 тысяч в месяц, замам главы Укроборонпрома сократили зарплаты на 40% 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Миллиард гривен. Почти столько украли у Укроборонпрома за последние 10 лет", - Найем. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3169898
 
 
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Адам Смит

@_Smithchenko38 мин

Держбюджет-2019 выполнен на 96,6%. Давно такого разгрома не было. Причина - недопоступление 33 млрд от таможни (которая дает треть бюджета), вызванное падением бакса во второй половине года (или чем похуже). При этом с Нафтогаза надоены дивиденды за 7 кварталов (4х2018+3х2019)Срыв бюджета-2019 можно было бы списать на папередников: типа, они там нафантазировали доходов, коварно подняли зарплаты освитянам и т.д. Но январь-2020 пока выглядит еще более разгромным: на 14.01 собрано 13,7% месячного плана!

...Нет, я понимаю что праздники, все дела, и месячный налоговый период заканчивается аж 30 числа. А Кабмин может некоторое время затыкать любые дыры, потихоньку забирая у Нафтогаза российские $2,9 млрд (или сколько там их осталось). Но, блин, всё равно 13,7% - как-то стрёмно!...
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Такий вже багато чого "намовить". Навіщо такий канал ? Питання риторичне.
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Отрабатывал гранты США, критиковал власть - оп, уже и кацапские темники про праклятых пендосов в ход пошли. Ну соусем не палимся
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Югик отгрохал себе дворец 860 квадратов под Киевом. Наверное за зарплату 37000 гривен с твоей агитки.
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отрабатывал гранты США так и запишем шпиен американский -расстрелять Айварас Абромавичус знизив зарплату Найєма з 310 до 170 тисяч на місяць, заступникам Укроборонпрому зменшили зарплати на 40% - Цензор.НЕТ 3062
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Який жах! Як вони на цю зарплату будуть жити?
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А они точно в Укроборонпроме работают?
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Так вже роздали. Он і розпєчатка зверху є.
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пора пуштуну менять контору. он так не договаривался)
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Кабмін знову дозволив гірничорудним підприємствам Кривбасу скидати зворотні води в Інгулець до 1 березня 2020 року



Абромавичюс понизил зарплату Найему с 310 до 170 тысяч в месяц, замам УОП сократили зарплаты на на 40 % - Цензор.НЕТ 6012Абромавичюс понизил зарплату Найему с 310 до 170 тысяч в месяц, замам УОП сократили зарплаты на на 40 % - Цензор.НЕТ 3357
Кабінет Міністрів України знову дозволив гірничорудним підприємствам Криворізького басейну скидати зворотні води з хвостосховищ у р. Інгулець до 1 березня 2020 року "для запобігання виникненню аварійної ситуації на гідротехнічних спорудах".
Відповідні розпорядження уряду №1410-р датовані 27 грудня 2019 року.
Згідно з документом, контроль за дотриманням вимог регламенту покладено на Державну екологічну інспекцію та Державне агентство рибного господарства.
Крім того, Держводгоспу доручено розробити та затвердити на підставі гідрологічного прогнозу весняної повені у 2020 році в басейні р. Інгулець регламент промивання русла та екологічного оздоровлення з визначенням відповідальності за його виконання.
Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в установленому порядку доручено забезпечити взаємодію з гірничорудними підприємствами, згідно з додатком зі здійснення ними заходів щодо розробки регламентів, а також робіт із розведення стічних вод під час їх скидання та з промиванням русла р. Інгулець за рахунок власних коштів залежно від фактичного обсягу скидання.
У додатку до розпорядження уряду містяться фактичні обсяги відкачування зворотних вод у гірничорудних підприємств. Загалом обсяг відкачування у підприємствах визначено в 11746,1 тис. куб. м, зокрема "Криворізький залізорудний комбінат" - 5297,1 тис. куб. м, "Суха Балка" - 1400,8 тис. куб. м, "ArcelorMittal Кривий Ріг" - 2480,4 тис. куб. м, "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" - 2556,8 тис. куб. м.
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Между прочим руководитель NACA, получает 185 000 долларов США (в год), так что, от скромности, руководители государственных компаний Украины не умрут.

Возможно единственный выход, это приватизация абсолютно всех госпредприятий.
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некрасиво сироток обижать...а у пуштуна отобрать то вообще антисемитизм во всей красе...
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Хм, как только сообщил о хищениях на миллиард, так сразу и зарплату урезали.
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как же он бедолага, на 170.000 жить будет??????
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Пуштун на виправдав високої довіри.
Просто національністю не вийшов. От був би богообраним, як сєрлєщ, зарплату б не урізали! Айварас Абромавичус знизив зарплату Найєма з 310 до 170 тисяч на місяць, заступникам Укроборонпрому зменшили зарплати на 40% - Цензор.НЕТ 5704
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Главный почтмейстер США получает на $24 тысячи меньше, чем директор «Укрпочты» Январь 14, 2020Без рубрикиКомментарии

Зарплата генерального почтмейстера США Меган Дж. Бреннан с доплатами и пенсией на 23,3 тысячи долларов ниже, чем зарплата с премиями и доплатами у гендиректора «Укрпочты» Игоря Смелянского.

Айварас Абромавичус знизив зарплату Найєма з 310 до 170 тисяч на місяць, заступникам Укроборонпрому зменшили зарплати на 40% - Цензор.НЕТ 6510

Об этом сообщает сайт Latest Stamp News со ссылкой на финансовую отчетность USPS, передает сегодня издание «Українські Новини».
Так, зарплата главного почтмейстера США за 2018 год составила $290,566, ($24 214 в месяц) без доплат, в то время, как должностной оклад Смелянского составит $29 853 в месяц (по курсу НБУ).
С учетом пенсий и других пособий общая сумма выплат Меган Дж. Бреннан составила 662 804 долл. США ($55 234 в месяц), в то время, как сумма зарплаты Смелянского с учетом премии и дополнительных выплат составит $79 167 в месяц (1,867 млн гривен).
В тему:
Глава «Укрпочты» Смелянский в 2020 году будет получать почти 2 млн грн в месяц
Таким образом месячная разница в полученных деньгах составила 24 тысячи долларов.
При этом 57-летняя Меган Дж. Бреннан имеет опыт работы 33 года, она является уроженкой Пенсильвании, первой женщиной, возглавившей Почтовую службу.
Женщина была назначена 74-м генеральным почтмейстером страны 5 лет назад, а 31 января 2020 года выходит на пенсию. объявила о своем выходе на пенсию досрочно, чтобы дать совету время для поиска ей замены.
Бреннан имеет степень магистра делового администрирования Массачусетского технологического института и выпускник Университета Иммакулата в Пенсильвании.
До избрания на должность генерального почтмейстера Бреннан четыре года работала главным операционным директором USPS и была вице-президентом по операциям в восточной и северо-восточной областях.
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ой паказуха....
им потом премиями-доплатами-бонусами и фокусами все вернут...
а нарид в восторге!
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в общем теперь пахать будет за гроши . за миску супа
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