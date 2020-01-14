 Абромавичюс понизил зарплату Найему с 310 до 170 тысяч в месяц, замам главы Укроборонпрома сократили зарплаты на 40%

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют электронные декларации (форма изменений) сотрудников концерна за декабрь 2019 года.
У некоторых замов зарплата понизилась почти в два раза. Так, 5 из 12 заместителей Айвараса задекларировали за декабрь 2019 года доход на 40% ниже полученного от концерна в ноябре.
В частности, доход Мустафы Найема снизился почти в два раза - с 310 тысяч до 170. Такое же снижение произошло у зама Айвараса по маркетингу Михаила Морозова. Его доход в декабре прошлого года составил 262 тыс, а в ноябре - 465.
@_Smithchenko38 мин
Держбюджет-2019 выполнен на 96,6%. Давно такого разгрома не было. Причина - недопоступление 33 млрд от таможни (которая дает треть бюджета), вызванное падением бакса во второй половине года (или чем похуже). При этом с Нафтогаза надоены дивиденды за 7 кварталов (4х2018+3х2019)Срыв бюджета-2019 можно было бы списать на папередников: типа, они там нафантазировали доходов, коварно подняли зарплаты освитянам и т.д. Но январь-2020 пока выглядит еще более разгромным: на 14.01 собрано 13,7% месячного плана!
...Нет, я понимаю что праздники, все дела, и месячный налоговый период заканчивается аж 30 числа. А Кабмин может некоторое время затыкать любые дыры, потихоньку забирая у Нафтогаза российские $2,9 млрд (или сколько там их осталось). Но, блин, всё равно 13,7% - как-то стрёмно!...
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Кабінет Міністрів України знову дозволив гірничорудним підприємствам Криворізького басейну скидати зворотні води з хвостосховищ у р. Інгулець до 1 березня 2020 року "для запобігання виникненню аварійної ситуації на гідротехнічних спорудах".
Відповідні розпорядження уряду №1410-р датовані 27 грудня 2019 року.
Згідно з документом, контроль за дотриманням вимог регламенту покладено на Державну екологічну інспекцію та Державне агентство рибного господарства.
Крім того, Держводгоспу доручено розробити та затвердити на підставі гідрологічного прогнозу весняної повені у 2020 році в басейні р. Інгулець регламент промивання русла та екологічного оздоровлення з визначенням відповідальності за його виконання.
Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в установленому порядку доручено забезпечити взаємодію з гірничорудними підприємствами, згідно з додатком зі здійснення ними заходів щодо розробки регламентів, а також робіт із розведення стічних вод під час їх скидання та з промиванням русла р. Інгулець за рахунок власних коштів залежно від фактичного обсягу скидання.
У додатку до розпорядження уряду містяться фактичні обсяги відкачування зворотних вод у гірничорудних підприємств. Загалом обсяг відкачування у підприємствах визначено в 11746,1 тис. куб. м, зокрема "Криворізький залізорудний комбінат" - 5297,1 тис. куб. м, "Суха Балка" - 1400,8 тис. куб. м, "ArcelorMittal Кривий Ріг" - 2480,4 тис. куб. м, "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" - 2556,8 тис. куб. м.
Возможно единственный выход, это приватизация абсолютно всех госпредприятий.
Просто національністю не вийшов. От був би богообраним, як сєрлєщ, зарплату б не урізали!
Зарплата генерального почтмейстера США Меган Дж. Бреннан с доплатами и пенсией на 23,3 тысячи долларов ниже, чем зарплата с премиями и доплатами у гендиректора «Укрпочты» Игоря Смелянского.
Об этом сообщает сайт Latest Stamp News со ссылкой на финансовую отчетность USPS, передает сегодня издание «Українські Новини».
Так, зарплата главного почтмейстера США за 2018 год составила $290,566, ($24 214 в месяц) без доплат, в то время, как должностной оклад Смелянского составит $29 853 в месяц (по курсу НБУ).
С учетом пенсий и других пособий общая сумма выплат Меган Дж. Бреннан составила 662 804 долл. США ($55 234 в месяц), в то время, как сумма зарплаты Смелянского с учетом премии и дополнительных выплат составит $79 167 в месяц (1,867 млн гривен).
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Глава «Укрпочты» Смелянский в 2020 году будет получать почти 2 млн грн в месяц
Таким образом месячная разница в полученных деньгах составила 24 тысячи долларов.
При этом 57-летняя Меган Дж. Бреннан имеет опыт работы 33 года, она является уроженкой Пенсильвании, первой женщиной, возглавившей Почтовую службу.
Женщина была назначена 74-м генеральным почтмейстером страны 5 лет назад, а 31 января 2020 года выходит на пенсию. объявила о своем выходе на пенсию досрочно, чтобы дать совету время для поиска ей замены.
Бреннан имеет степень магистра делового администрирования Массачусетского технологического института и выпускник Университета Иммакулата в Пенсильвании.
До избрания на должность генерального почтмейстера Бреннан четыре года работала главным операционным директором USPS и была вице-президентом по операциям в восточной и северо-восточной областях.
им потом премиями-доплатами-бонусами и фокусами все вернут...
а нарид в восторге!