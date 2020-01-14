 От неосторожного обращения с оружием в зоне ООС погиб воин 56-й ОМП Виталий Караван

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.

В сообщении отмечается: "По данному факту проводится служебное расследование.

Командование и военнослужащие бригады искренне сочувствуют невосполнимой потере родным и близким погибшего. Вечная память"

Известно, что Виталий Караван 1993 рождения, из села Корчик Шепетовского района Хмельницкой области. До службы в ВСУ работал младшим инспектором отдела надзора и безопасности Шепетовской исправительной колонии № 98.