EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  494  30
Все про:Казахстан (418) Конгресс США (535) экстрадиция (448)

 Украина должна поддержать защиту прав человека, - конгрессмен США Хастингс призвал предоставить убежище оппозиционерке из Казахстана Ахметовой

Председатель Хельсинкской комиссии США конгрессмен Элси Хастингс выступил с заявлением в поддержку предоставления статуса беженки для блогера и оппозиционера из Казахстана Жанары Ахметовой.

Хастингс отметил, что предоставление убежища Ахметовой свидетельствовало бы о поддержке Украиной основных свобод и прав человека, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Предоставив убежище Жанаре Ахметовой, правительство Украины может продемонстрировать преданность защиты основных свобод тех, кто мирно выражает политическое недовольство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сайт "Цензор.НЕТ" заблокировали в Казахстане

Ее прошение об убежище очевидно мотивировано настоящим и опасным политическим преследованием в ее собственной стране. Украина должна четко поддержать защиту прав человека и позволить госпоже Ахметовой находиться в безопасности в своей стране", - заявил Хастингс.

Апелляционный суд должен рассмотреть дело Ахметовой 14 января, но перенес рассмотрение на 28 января, несмотря на то, что Государственная миграционная служба предоставила новые документы по делу, сообщают украинские СМИ со ссылкой на информацию суда.

Миграционные службы Украины уже дважды отказывали Ахметовой в просьбе о предоставлении убежища, но Верховный суд отправил дело на пересмотр, отметив политическое преследование Ахметовой в Казахстане. В Казахстане ей выдвинуто необоснованное обвинение в мошенничестве, написала Ахметова в Facebook.

Ахметова прибыла в Украину в 2017 году, после того, как подверглась преследованиям от власти Казахстана за то, что она мирным образом выражала свои позиции в рамках движения Демократический выбор Казахстана, говорится в заявлении Хельсинкской комиссии.

Также читайте: Миграционная служба 5 часов опрашивала американского добровольца Ленга, подозреваемого в убийстве двух человек в США, - адвокат

В 2019 году Украина задержала Ахметову по запросу, который Казахстан разместил в базе Интерпола. В сообщении Хельсинкской комиссии также указывается, что Казахстан ранее злоупотреблял механизмами Интерпола с целью преследования оппозиционеров.

Напомним, акция с призывом к Украине не выдавать Жанару Ахметову прошла в Алматы 8 января.

Источник: https://censor.net.ua/n3169893
 
   
 Топ комментарии
 
Упаси Бог женщину попросить у нас убежища. Сейчас у нас у руля одно политическое уёб..ще. ЗЕлёное такое. Выдаст. непременно выдаст. Как в Азербайджан недавно выдал.
 показать весь комментарий
 
а если другу с кремля это не понравиться, ну нельзя же так на бубочку давить, ведь уже злой Помпео о Омане спрашивал, вы что хотите, чтоб бубочка заикаться начал, нельзя так его пугать.
 показать весь комментарий
 
Кто говорит задарма? Украина должна поддержать защиту прав человека, - конгрессмен США Хастингс призвал предоставить убежище оппозиционерке из Казахстана Ахметовой - Цензор.НЕТ 2301
Шаурму метровую подкатят и выдаст. Украина должна поддержать защиту прав человека, - конгрессмен США Хастингс призвал предоставить убежище оппозиционерке из Казахстана Ахметовой - Цензор.НЕТ 9671
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А ООН - має захистити Україну від російської агресії...
 показать весь комментарий
 
 
Она же не какой то там Лазаренко, с которого можно стрясти 100 млн$ в бюджет США. Поэтому пусть Украина её поит, кормит и обслуживает.
 показать весь комментарий
 
Тут вопрос в другом...На Украину смотрят как на страну четвертого **** мира!!!!!Говорят с ней вроде ласково но экономические и политические шаги к Украине враждебны!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
Упаси Бог женщину попросить у нас убежища. Сейчас у нас у руля одно политическое ***..ще. ЗЕлёное такое. Выдаст. непременно выдаст. Как в Азербайджан недавно выдал.
 показать весь комментарий
 
 
неа,задарма не выдаст...только за вкв и другие приятные шняги...
 показать весь комментарий
 
Кто говорит задарма? Украина должна поддержать защиту прав человека, - конгрессмен США Хастингс призвал предоставить убежище оппозиционерке из Казахстана Ахметовой - Цензор.НЕТ 2301
Шаурму метровую подкатят и выдаст. Украина должна поддержать защиту прав человека, - конгрессмен США Хастингс призвал предоставить убежище оппозиционерке из Казахстана Ахметовой - Цензор.НЕТ 9671
 показать весь комментарий
 
 
того выдали правильно...- топил за Лугандонию...
надеюсь его уже расстреляли в бакинской тюрьме... Украина должна поддержать защиту прав человека, - конгрессмен США Хастингс призвал предоставить убежище оппозиционерке из Казахстана Ахметовой - Цензор.НЕТ 4364
Сначала сам возмутился...
 показать весь комментарий
 
 
а если другу с кремля это не понравиться, ну нельзя же так на бубочку давить, ведь уже злой Помпео о Омане спрашивал, вы что хотите, чтоб бубочка заикаться начал, нельзя так его пугать.
 показать весь комментарий
 
 
Кто знает , а вдруг Жанаре Ахметова причастна к убийству Шеремета ?
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот опять, Украина "должна". Со всех сторон смотрят на нас как на должников, всем мы что то "должны", всем. Все нас поучают и принуждают к чему то. И видимо нам это нравится, раз в тяжелое время избрали себе безхребетного паяца в вожди.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ахметка уже оппозиционер как рошенко
 показать весь комментарий
 
Альо, омерика! Предоставьте ей своё убежище? Фули вы трепитесь языком, балаболы?
 показать весь комментарий
 
 
Я все розумію, але притулок з колишнього СРСР нехай дають інші країни.
 показать весь комментарий
 
 
Хастинг, так забери эту даму к себе в Америку, будет у тебя пресс-секретарем, ну как мендельша у зельца... мы ее тебе отдадим!
 показать весь комментарий
 
Похоже некоторым даже нравится внешнее управление.
 показать весь комментарий
 
А чого їі ми маємо віддавати азійському сатрапу союзнику Кацапії і комуняцькій КНР.
Пішли вони за обрії!
 показать весь комментарий
 
Не сци, вона себе прогодує.
Від тебе ватанчік ніхто нічого не просить.
 показать весь комментарий
 
 
к себе на рефию забери, в Украине и таких как ты хватает, пригрелись сепары.
 показать весь комментарий
 
Затухни, вбоге створіння, бо з Лахти в Кащенко завезуть
Що людину на смерть посилати?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх