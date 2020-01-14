 Рада в первом чтении проголосовала за изменения в закон о социальной и правовой защите военнослужащих

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"За" проголосовали 340 народных депутатов.
Законопроект предлагает урегулировать такие вопросы:
- упорядочение вопросов, связанных с предоставлением отпусков военнослужащим;
- уточнения отдельных вопросов реализации права военнослужащих на обеспечение жильем;
- приведение терминологии Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" в соответствие с Законами Украины "Об образовании", "О высшем образовании" и других законов Украины;
- уточнение источников финансового обеспечения мероприятий, связанных с реализацией прав и социальных гарантий военнослужащих, предусмотренных Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".
У спам кожного козлорогого.
зробили разом...
Юлія Тар( 25%)
@KXnCBbI30tb35z6
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Уряя. Нарешті і до нас зелені реформи прийшли.
В школах позвільняли мед.сестер.
Тепер треба викликати швидку і то, коли поруч будуть батьки.
Велика вимога,коли дитина погано себе почуває, краще залишити її вдома.
Ай маладці,аплодую.
Економія повинна бути економною.
в шоке...
и ты послушай..
https://youtu.be/pky_x69IAvw
ВАНУ бісить не сам "продаж землі", а "продаж землі без її участі"... От і все...
по ходу реально все серьезно плохо...
зная какие шмары без грамма любви к Украине сейчас рулят - поверил...