EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  490  18
Все про:Кабмин (11490) комитет (447)

 Кабмин создал два новых правительственных комитета

Кабинет министров Украины создал два новых правительственных комитета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

Согласно постановлению №1152 от 11 декабря 2019 года, созданы правительственный комитет по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, международного сотрудничества, безопасности, обороны и регионального развития, а также правительственный комитет по вопросам формирования государственной политики.

Главой комитета по вопросам европейской и евроатлантической интеграции является вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а заместителями главы министр обороны и министр развития громад и территорий. Также в состав входит министр иностранных дел и ряд заместителей других министерств.

Сопредседателями комитет по вопросам формирования госполитики являются министр Кабимина, министр юстиции, министр финансов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Также в состав входят вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации, министр внутренних дел, министр энергетики и защиты окружающей среды, министр инфраструктуры, министр культуры, молодежи и спорта, министр образования и науки, министр здравоохранения, министр социальной политики, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и ряд заместителей министров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заместители министров увольняются из-за низких зарплат, - Милованов

Источник: https://censor.net.ua/n3169889
 
 
 Топ комментарии
 
Надо бы ФОПам поднапрячься. Зарплату для менистров кто-то должен заработать
 показать весь комментарий
 
Ещё два комитета? Это шоб уже и охранников и уборщиц с Шапито 95 пристроить??
 показать весь комментарий
 
Значительно поднапрячься. Не забывай что и прокурорам подняли сразу в 4 раза, и в Охвисе припездента в разы подняли..не только министрам. Ходят упорные слухи что на очереди нард депы..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Надо бы ФОПам поднапрячься. Зарплату для менистров кто-то должен заработать
 показать весь комментарий
 
 
Значительно поднапрячься. Не забывай что и прокурорам подняли сразу в 4 раза, и в Охвисе *********** в разы подняли..не только министрам. Ходят упорные слухи что на очереди нард депы..
 показать весь комментарий
 
 
ну то понятно - в стране где з/п учителя 4000 баксов иначе не бывает
 показать весь комментарий
 
 
ПОЛІТИКА

Від 17 до 234 тисяч гривень: оприлюднено інформацію про зарплати міністрів за грудень
Сьогодні о 19:00•Прямий

Перед новим роком міністри різко підняли собі заробітні плати через премії, надбавки, допомогу на оздоровлення.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив політолог і телеведучий Тарас Березовець з посиланням на "Українські новини".
Так, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заробив за грудень 76 тис. гривень.
Міністр з питань ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда заробила 159 тис. гривень, її заступники - від 55 тис. до 205 тис. гривень, держсекретар - 151 тис. гривень.
Заробітна плата міністра закордонних справ Вадима Пристайка становила 234 тис. гривень, його заступників - від 45 тис. гривень до 96 тис. гривень, держсекретаря - 128 тис. гривень.
Зарплата міністра Кабінету Міністрів Дмитра Дубілета становила 17,5 тис. гривень.
Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заробив 85 тис. гривень.
Зарплата міністра юстиції Дениса Малюськи становила 226 тис. гривень, його заступників - від 90 тис. до 153 тис. гривень.
Міністр оборони Андрій Завгороднюк отримав 97,2 тис. гривень, його заступники - від 120,6 тис. гривень, а держсекретар - 214,5 тис. гривень.
Зарплата міністра соцполітики Юлії Соколовської склала - 217 тис. гривень, її заступників -від 65,4 тис. до 168 тис. гривень, держсекретаря - 60,3 тис. гривень.
Міністр культури Володимир Бородянський заробив 112,9 тис. гривень, його заступники від 139 до 405 тис. гривень, держсекретар - 497,7 тис. гривень.
Віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заробив 87 тис. гривень.
Нагадаємо, з 1 січня 2020 року зарплата народного депутата становитиме понад 100 тисяч гривень.
Раніше у "Слузі народу" виступили за підвищення зарплат нардепам до 100 тисяч гривень.
Раніше міністр економіки Тимофій Милованов поскаржився журналістам, що його зарплата у міністерстві "неприйнятно маленька", а топ-керівник у Мінекономіки має отримувати від 5 до 10 тисяч доларів.
https://prm.ua/vid-17-do-234-tisyach-griven-oprilyudneno-informatsiyu-pro-zarplati-ministriv-za-gruden/
 показать весь комментарий
 
Ещё два комитета? Это шоб уже и охранников и уборщиц с Шапито 95 пристроить??
 показать весь комментарий
 
 
Треба з усієї України зробити комітет і отримувати міністерську зарплату.
 показать весь комментарий
 
 
"Сопредседателями комитет по вопросам формирования госполитики являются министр Кабимина" - в багдаде всё спокойно...
 показать весь комментарий
 
 
Эта цензар! Тута грамотных не держут.
 показать весь комментарий
 
У быдло-элиты подрасли дети и внуки поэтому нужны для них новые и жирные рабочие места.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх