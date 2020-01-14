 Кабмин создал два новых правительственных комитета

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно постановлению №1152 от 11 декабря 2019 года, созданы правительственный комитет по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, международного сотрудничества, безопасности, обороны и регионального развития, а также правительственный комитет по вопросам формирования государственной политики.
Главой комитета по вопросам европейской и евроатлантической интеграции является вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а заместителями главы министр обороны и министр развития громад и территорий. Также в состав входит министр иностранных дел и ряд заместителей других министерств.
Сопредседателями комитет по вопросам формирования госполитики являются министр Кабимина, министр юстиции, министр финансов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Также в состав входят вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации, министр внутренних дел, министр энергетики и защиты окружающей среды, министр инфраструктуры, министр культуры, молодежи и спорта, министр образования и науки, министр здравоохранения, министр социальной политики, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и ряд заместителей министров.
Від 17 до 234 тисяч гривень: оприлюднено інформацію про зарплати міністрів за грудень
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Перед новим роком міністри різко підняли собі заробітні плати через премії, надбавки, допомогу на оздоровлення.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив політолог і телеведучий Тарас Березовець з посиланням на "Українські новини".
Так, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заробив за грудень 76 тис. гривень.
Міністр з питань ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда заробила 159 тис. гривень, її заступники - від 55 тис. до 205 тис. гривень, держсекретар - 151 тис. гривень.
Заробітна плата міністра закордонних справ Вадима Пристайка становила 234 тис. гривень, його заступників - від 45 тис. гривень до 96 тис. гривень, держсекретаря - 128 тис. гривень.
Зарплата міністра Кабінету Міністрів Дмитра Дубілета становила 17,5 тис. гривень.
Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заробив 85 тис. гривень.
Зарплата міністра юстиції Дениса Малюськи становила 226 тис. гривень, його заступників - від 90 тис. до 153 тис. гривень.
Міністр оборони Андрій Завгороднюк отримав 97,2 тис. гривень, його заступники - від 120,6 тис. гривень, а держсекретар - 214,5 тис. гривень.
Зарплата міністра соцполітики Юлії Соколовської склала - 217 тис. гривень, її заступників -від 65,4 тис. до 168 тис. гривень, держсекретаря - 60,3 тис. гривень.
Міністр культури Володимир Бородянський заробив 112,9 тис. гривень, його заступники від 139 до 405 тис. гривень, держсекретар - 497,7 тис. гривень.
Віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заробив 87 тис. гривень.
Нагадаємо, з 1 січня 2020 року зарплата народного депутата становитиме понад 100 тисяч гривень.
Раніше у "Слузі народу" виступили за підвищення зарплат нардепам до 100 тисяч гривень.
Раніше міністр економіки Тимофій Милованов поскаржився журналістам, що його зарплата у міністерстві "неприйнятно маленька", а топ-керівник у Мінекономіки має отримувати від 5 до 10 тисяч доларів.
https://prm.ua/vid-17-do-234-tisyach-griven-oprilyudneno-informatsiyu-pro-zarplati-ministriv-za-gruden/