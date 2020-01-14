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 Политика Украины
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Все про:ВР (24277) таможня (1565)

 Верховная Рада приняла закон о едином юрлице для Государственной таможенной службы

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2318-1 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины в связи с проведением административной реформы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Законопроект предусматривает переход Государственной таможенной службы в формат единого юридического лица. За проголосовали 275 народных депутатов.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, документ предусматривает новый формат работы Гостаможенной и Госналоговой служб как единых юрлиц, в связи с чем их территориальные органы будут осуществлять деятельность не как юрлица, а как отдельные подразделения. Помимо этого, проект закона предлагает определить порядок начисления зарплат сотрудникам служб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убрать коррупцию и очереди, перевести все в онлайн, повысить зарплаты и переаттестовать работников, - Нефьодов о планах Новой украинской таможни

Законопроект также устанавливает особый статус сотрудников таможни, их назначения и увольнения.

Как сообщалось, переведение новосозданных служб в формат единых юрлиц является одним из условий реформирования и реорганизации Государственной фискальной службы, на котором ранее настаивали бизнес и эксперты.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169886
 
 
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Треба розуміти - має місце суттєва "економія" для держбюджету...
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Там на верхах, бодай один розумний випадково не затесався? Один на тищу, чи на мільйон?
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Угу -мс
С учетом того, что в "новую таможню" реорганизовали сАмых зашкваренных, а порядка 40% инспекторов ( особенно тех, кто воевал с запредельными тарифами , да, такие были, УВЫ, уже только БЫЛИ) - остались за бортом(((
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До 1-го грудня по словам Нєфьодова подолали корупцію на митниці. Тепер по його словам залишається лише багаторічна боротьба з корупцією. Нонсенс? Чи нєфьодовщина?
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да какой порядок начисления зарплат...
отдайте мешок рабиновичу и все будут довольны...
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От і із зєлєного чуда, як і передбачалось виходить повна дупа.
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