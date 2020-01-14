 Верховная Рада приняла закон о едином юрлице для Государственной таможенной службы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Законопроект предусматривает переход Государственной таможенной службы в формат единого юридического лица. За проголосовали 275 народных депутатов.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, документ предусматривает новый формат работы Гостаможенной и Госналоговой служб как единых юрлиц, в связи с чем их территориальные органы будут осуществлять деятельность не как юрлица, а как отдельные подразделения. Помимо этого, проект закона предлагает определить порядок начисления зарплат сотрудникам служб.

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Законопроект также устанавливает особый статус сотрудников таможни, их назначения и увольнения.

Как сообщалось, переведение новосозданных служб в формат единых юрлиц является одним из условий реформирования и реорганизации Государственной фискальной службы, на котором ранее настаивали бизнес и эксперты.

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