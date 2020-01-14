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Все про:заказное убийство (91) Окуева Амина (123)

 Суд отправил подозреваемого в организации убийства Окуевой под арест

14 января Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.

Как передает Цензор.НЕТ, трансляцию судебного заседания вело "Радіо Свобода".

Судья Ярослава Марко отправила подозреваемого под арест на 60 суток, до 11 марта.

Адвокат заявил, что будет обжаловать решение.

Прокуратура просила арестовать Редькина на 60 суток, предполагая, что тот будет влиять на расследование.

Защита опровергала такое предположение, акцентируя внимание на состоянии здоровья подозреваемого.

Обвинения в свой адрес Редькин отвергает. Он заявил, что об убийстве Окуевой узнал после задержания.

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Напомним, 30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.

Источник: https://censor.net.ua/n3169881
 
 
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Кто заказчик? Неужели до сих пор полиция не знает?
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Организатор и заказчик - РАЗНЫЕ СМЫСЛОВЫЕ НАГРУЗКИ
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хто слідкував, наскільки докази ментів реальні стосовно того, що саме він стріляв?
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Сам Редькін, до слова, людина вельми не бідна і займався бізнесом. Що, можливо, і могло вплинути на те, що суд у вересні випустив його, підозрюваного у вбивствах, на волю.
Причому, він був партнером досить відомих людей.
Крім іншого, Редькін заснував фірми "Голден-ФІШ" і "Блек Шрімп", власником яких є Юрій Аристов.
Аристов - великий підприємець, один з провідних імпортерів риби і морепродуктів в Україні. У 2019 став депутатом за списком партії "Слуга народу".
До слова, Аристов був партнером не тільки Редькіна, а й Лариси Шефір (дружини помічника Зеленського) і Олени Зеленської (дружини президента України). Разом з ним він в своее брешемо заснував компанію "Норин Плюс" (раніше називалося "Зеларі Фіш").
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а шо так скромно?где про связи шефир,зеленской?
некрасиво...
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причину назовете или нет? причину убийства нит не бизнес нит не ато причину и кто заказчик
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