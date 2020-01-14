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 Два бойца получили ранения с начала суток на Донбассе, враг применял запрещенное вооружение калибров 122, 120 и 82 мм, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Уточняется, что три обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - неподалеку от Новотроицкого и Марьинки (из стрелкового оружия), а также Невельского (из крупнокалиберных пулеметов).

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Пять обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": у Луганского (из станковых противотанковых гранатометов), трижды - в районе Орехово (8 снарядов из артиллерийских систем 122 калибра, 28 мин из минометов калибра 120 мм, 8 мин из 82-мм миномета, а также - из автоматических гранатометов), вблизи Крымского (8 мин из миномета калибра 82 мм и из крупнокалиберных пулеметов).

"Сегодня, 14 января, в результате вражеских обстрелов два военнослужащего Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь в рядах ВСУ не было.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169880
 
 
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Война на Донбассе это первый военный конфликт где используется термин *не боевые потери* для более красивой статистики... а сколько таких погибших которых списали на пропавших без вести и дезертиров?
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Одужання хлопцям!
Хоча, з досвіду попередніх інф - пораннення там, як правило, важкі...
Перестали стріляти... матьйогорімму...
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Что там клован подавал как офигенную победу в нормандском формате? Всеобъемлющее и полное, реальное, приращения огня на Донбассе, начиная с 31.12.2019 года?
Напомните мне зебилы, какое сегодня число? Ваш бубочка опять соврал?
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Одужання нашим героям. Бережи вас Господь, рідненькі
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