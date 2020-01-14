 Два бойца получили ранения с начала суток на Донбассе, враг применял запрещенное вооружение калибров 122, 120 и 82 мм, - пресс-центр ОС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Уточняется, что три обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - неподалеку от Новотроицкого и Марьинки (из стрелкового оружия), а также Невельского (из крупнокалиберных пулеметов).

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Пять обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": у Луганского (из станковых противотанковых гранатометов), трижды - в районе Орехово (8 снарядов из артиллерийских систем 122 калибра, 28 мин из минометов калибра 120 мм, 8 мин из 82-мм миномета, а также - из автоматических гранатометов), вблизи Крымского (8 мин из миномета калибра 82 мм и из крупнокалиберных пулеметов).

"Сегодня, 14 января, в результате вражеских обстрелов два военнослужащего Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь в рядах ВСУ не было.

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