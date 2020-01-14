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Все про:Беркут (8573) Крым (22270) правоохранительные органы (804) Севастополь (1472) ГБР (843)

 Дело против командира роты севастопольского "Беркута", обвиняемого в госизмене, передано в суд, - ГБР

14 января направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя командира роты милиции особого назначения "Беркут" УМВД Украины в г. Севастополе. Он обвиняется в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины)

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Установлено, что с 27 февраля 2014 по 20 марта 2014 г. правоохранитель, совместно с вооруженным подчиненным ему личным составом роты "Беркута", организовал проверку документов граждан и их транспортных средств на КПВВ "Чонгар" для недопущения на территорию АР Крым представителей международных организаций (ООН, ОБСЕ), работников государственных и правоохранительных органов Украины. Целью таких действий было обеспечение беспрепятственного проведения нелегитимного референдума в Крыму по его отделению от Украины", - гововрится в сообщении.

После оккупации территории Крыма и Севастополя указанное лицо было назначено и.о. командира незаконно созданного специального муниципального подразделения милиции "Беркут" в г. Севастополе.

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В ГБР отмечают, что действия правоохранителя повлекли тяжкие последствия в виде потери части территории государства. В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3169878
 
 
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Можно замом к авакову, как аброськина
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Чем он отличается от Аброськина: все данные один к одному.
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