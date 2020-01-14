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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:потоп (293) прорыв (64) теплосеть (98) трц (12)

 ТРЦ "Ocean Plaza" почти через сутки после потопа не может восстановить свою работу

ТРЦ "Ocean Plaza" сообщает, что центр закрыт для посетителей, поскольку там проводят работы по устранению последствий аварии теплосетей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ocean Plaza сообщает в Фейсбуке.

"14 января ТРЦ" Ocean Plaza "будет закрыт для посетителей. Вчера, 13 января 2020, в 20:30 произошел прорыв городской теплосети вблизи ТРЦ" Ocean Plaza ". Согласно официальному заявлению представителя КГГА, причиной повреждения теплосети стала физическая изношенность трубы магистрального трубопровода. Персонал и посетители ТРЦ были экстренно эвакуированы и получили необходимую помощь ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Ocean Plaza проводятся работы по устранению последствий аварии и проверка коммуникаций. О возобновлении работы ТРЦ будет сообщено дополнительно.

В то же время в ТРЦ "Ocean Plaza" в ответ на вопрос агентства Укринформ по сумме убытков вследствие аварии отказались от комментариев, а также отказались предоставлять контакты работников центра для получения этой информации.

Как известно, в понедельник вечером 13 января возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе Киева возле торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ.

Транспортное движение по улице Антоновича, где расположен торговый центр, перекрыт. В КГГА обещают восстановить его во второй половине среды, 15 января.

При порыве теплосети в Голосеевском районе Киева на ул.Антоновича, 174 легкие ожоги получило 9 человек, которым оказывается медицинская помощь

Источник: https://censor.net.ua/n3169875
 
 
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Пипец.....
Да после потопа кипятком надо капитальный делать......
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И какая температура протекала в тех трубах?:
Конечно не 100, но 85 тоже для строй конструкций, оборудования, проводки не подарок!
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Прибирати ту срану будівлю,бо наступного разу гірше буде!
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пляжний комплекс сироткам отдайте и всё у вас наладится...
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новый метод отжима)))
затопить кипятком)))
выживут
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Может теперь боксер вернется на ринг)
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Нефіг було будувати на колекторі тепломережі ТРЦ "Ocean Plaza" почти через сутки после потопа не может восстановить свою работу - Цензор.НЕТ 960 Уроди Там ще блукаючих токів в поймі ріки неміряно ТРЦ "Ocean Plaza" почти через сутки после потопа не может восстановить свою работу - Цензор.НЕТ 960
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Могут вообще не восстанавливать. Невелика потеря. В Киеве полно подобных "малин" для торговли шматьем и развлечений непонятно после каких забот.
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делаешь бизнес, а потом бах и тебя из-за коммунальных служб загнали в убытки.....и никто не будет выплачивать компенсацию. Еще один плюс к инвестициям в страну
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