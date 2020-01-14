 ТРЦ "Ocean Plaza" почти через сутки после потопа не может восстановить свою работу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ocean Plaza сообщает в Фейсбуке.

"14 января ТРЦ" Ocean Plaza "будет закрыт для посетителей. Вчера, 13 января 2020, в 20:30 произошел прорыв городской теплосети вблизи ТРЦ" Ocean Plaza ". Согласно официальному заявлению представителя КГГА, причиной повреждения теплосети стала физическая изношенность трубы магистрального трубопровода. Персонал и посетители ТРЦ были экстренно эвакуированы и получили необходимую помощь ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Ocean Plaza проводятся работы по устранению последствий аварии и проверка коммуникаций. О возобновлении работы ТРЦ будет сообщено дополнительно.

В то же время в ТРЦ "Ocean Plaza" в ответ на вопрос агентства Укринформ по сумме убытков вследствие аварии отказались от комментариев, а также отказались предоставлять контакты работников центра для получения этой информации.

Как известно, в понедельник вечером 13 января возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе Киева возле торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ.

Транспортное движение по улице Антоновича, где расположен торговый центр, перекрыт. В КГГА обещают восстановить его во второй половине среды, 15 января.

При порыве теплосети в Голосеевском районе Киева на ул.Антоновича, 174 легкие ожоги получило 9 человек, которым оказывается медицинская помощь