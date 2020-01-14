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Все про:зарплата (1965) Кабмин (11490) Милованов Тимофей (132)

 Заместители министров увольняются из-за низких зарплат, - Милованов

Ряд заместителей министров подают заявления об увольнении из-за низких заработных плат.

Об этом во время обсуждения законопроекта "О труде" заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Определенные заместители министров, хорошие, которых я знаю, которых взяли с рынков, не в моем министерстве, а в других министерствах, уже уходят в отставку. Именно потому, что у них оклад 18 тысяч гривень, а водитель Uber может заработать больше. Если мы хотим, чтобы у нас квалификация была соответствующая, нам нужно платить соответствующие зарплаты", - сказал он.

При этом министр не уточнил, о каких чиновниках идет речь.

Читайте также: Половина украинцев трудоспособного возраста работают нелегально или на заработках, - Милованов

Источник: https://censor.net.ua/n3169874
 
 
 Топ комментарии
 
Милованов нашел причину для повышения. Нахрен таких заместителей, которые нагло требуют себе повышение зарплат, и им пох, что страна в нищете и войне и люди не живут , а выживают. Они что золотые? Незаменимые? У врачей , учителей зарплаты по 8 тыс. и никто не увольняется, работают.У пенсионеров 2 тыс и живут как-то. Повышайте всем зарплаты пропорционально, а не только высоким чиновникам. Вы, Милованов, пришли к власти на лозунге - конец эпохи бедности. Но этот лозунг применяете только к себе. Брехливые скоты.
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Как я люблю зеленых сказочников. С ними не соскучишься. Называется -- не верь цифрам и глазам своим:

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська заробила в грудні 216 тис. 783,36 грн.
Про це йдеться у відповіді відомства на запит «Слово і Діло».
Оклад Соколовської склав 15 тис. 238,10 грн (стільки ж за інтенсивність роботи), за вислугу років - 3 тис. 657,14 грн, за роботу з державною таємницею - 3 тис. 047,62 грн, відпускні - 1 тис. 526,71 грн, премія за жовтень - 26 тис. 182 грн, премія за листопад - 25 тис. 905 грн, премія за грудень - 30 тис. 476 грн, матеріальна допомога на оздоровлення - 47 тис. 394 грн (стільки ж допомога для вирішення соціально-побутових питань), індексація - 724,69 грн.

Заступнику міністра Наталії Ненюченко нарахували 131 тис. 487,45 грн: оклад - 14 тис. грн (стільки ж за інтенсивність), за вислугу років - 7 тис. грн, за роботу з державною таємницею - 1,2 тис. грн, премія - 30,8 тис. грн, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань - 63 тис. 726,53 грн, індексація - 760,92 грн.
Олег Коваль заробив 168 тис. 143,69 грн. Його оклад у грудні склав 12 тис. 666,67 грн (стільки ж за інтенсивність), за вислугу років - 1 тис. 380 грн, премія - 27 тис. 867 грн, відпускні - 3 тис. 759,38 грн, матеріальна допомога на оздоровлення - 53 тис. 181,20 грн (стільки ж допомога для вирішення соціально-побутових питань), на відрядження - 2 тис. 753,12 грн, індексація - 688,45 грн.

Ще один заступник міністра - Сергій Ніжинський - заробив минулого місяця 166 тис. 842,15 грн. Його оклад - 14 тис. грн (стільки ж за інтенсивність), за вислугу років - 3 тис. 360 грн, за роботу з державною таємницею - 1,2 тис. грн, премія - 30,8 тис. грн, відпускні - 3 тис. 792,82 грн, перерахунок зарплати за листопад - мінус 5 тис. 722,85 грн, на відрядження за листопад - 3 тис. 898,48 грн, допомога на оздоровлення - 50 тис. 376,39 грн (стільки ж допомога для вирішення соціально-побутових питань), індексація - 760,92 грн.
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Это все из-за таких кобеляк как Кобелев
К примеру, 700 000 000 грн, которые получит кобеляка, поделить на 20 000 грн = 35 000 зарплат! Заступники міністрів звільняються через низькі зарплати, - Милованов - Цензор.НЕТ 5182
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