 Заместители министров увольняются из-за низких зарплат, - Милованов

Об этом во время обсуждения законопроекта "О труде" заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Определенные заместители министров, хорошие, которых я знаю, которых взяли с рынков, не в моем министерстве, а в других министерствах, уже уходят в отставку. Именно потому, что у них оклад 18 тысяч гривень, а водитель Uber может заработать больше. Если мы хотим, чтобы у нас квалификация была соответствующая, нам нужно платить соответствующие зарплаты", - сказал он.
При этом министр не уточнил, о каких чиновниках идет речь.
К примеру, 700 000 000 грн, которые получит кобеляка, поделить на 20 000 грн = 35 000 зарплат!