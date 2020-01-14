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 Политика Украины
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Все про:авиакатастрофа (1249) Иран (785) Порошенко (17974) Европейская Солидарность (217)

 Признания Ирана недостаточно, нужно настаивать на полномасштабном международном расследовании причин трагедии, - Порошенко

Позиция Верховной Рады по расследованию трагедии с украинским самолетом, который был сбит в Иране, должна быть шире, чем ритуальное выражение сочувствия или констатация явки с повинной со стороны иранских властей. Украинский парламент должен настаивать на полномасштабном международном расследовании, которое даст ответы на все вопросы о причинах и фигурантах этого преступления.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС". Именно поэтому фракция "Европейская Солидарность" предложила свой проект постановления относительно этой трагедии.

"Предмет нашего заявления шире чем расследование катастрофы. Речь идет о роли и месте Украины в современном мире. О наших отношениях с ключевыми западными партнерами. О наших взаимоотношениях с Российской Федерацией. О том, как отечественная дипломатия способна эти интересы защищать. О том, как функционирует система безопасности в стране, и какие выводы надо сделать из того сбоя, который она продемонстрировала в последние недели", - отметил Порошенко.

Он также провел параллель с тем, как повела себя иранские власти - и Кремль после тока, как сбил самолет малазийских авиалиний МН17.

"Да, Иран поступил порядочнее, чем Москва, которая убила сотни людей и цинично отрицает свою ответственность и свою вину уже шестой год. Но явка с повинной тоже не избавляет от наказания. Тот, кто российской ракетой сбил украинский самолет, должен понести международно-правовую ответственность. Для этого недостаточно признания со стороны Ирана. Для этого надо найти и дать ответы на важные вопросы. Не только кто нажал кнопку "пуск" на ракете. Кто был в боевом расчете - иранцы или иностранные инструкторы? Кто и почему отдал приказ? Чьего производства было оружие? ", - отметил Порошенко.

Читайте: Неотложная задача власти - установить истинные причины этой трагедии, - Порошенко о крушении самолета

"Признание Ирана это не финал трагической истории. Это начало длительного расследования и ответственности. Речь идет не только о денежных компенсациях семьям погибших. Речь идет о чести и достоинстве нашего с вами государства Украина. Этот процесс, как учит опыт МН17 - процесс трудный и длительный. Там могут случаться неприятные неожиданности: например решение выдать России ключевого свидетеля в доказательстве преступления Российской Федерации. Речь идет о Цемахе", - напомнил Порошенко о выдаче нынешней властью ключевого свидетеля по делу МН17.

Он отметил, что заявление парламента всем своим содержанием должна демонстрировать сильную украинскую позицию - и власти, и оппозиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Порошенко дал власти 4 рекомендации по ситуации с крушением украинского самолета в Иране. ВИДЕО

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Также читайте: Рада приняла постановление об авиакатастрофе рейса МАУ в Иране

Источник: https://censor.net.ua/n3169870
 
   
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Политический 8%-труп продолжает раздавать очень ценные и важные советы.
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так иди працюй че ж ти савети раздаешь? Признания Ирана недостаточно, нужно настаивать на полномасштабном международном расследовании причин трагедии, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1358
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Взагалі враження було таке що зелена шобла продовжувала відпочивати, очікуючи що зараз Порошенко з Турчиновим розрулять, а вони потім знімуть про це смішні пародії.
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Andriy Kalnyshevsky

Взагалі враження було таке що зелена шобла продовжувала відпочивати, очікуючи що зараз Порошенко з Турчиновим розрулять, а вони потім знімуть про це смішні пародії.

Визнання Ірану недостатньо, потрібно наполягати на повномасштабному міжнародному розслідуванні причин трагедії, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1456
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не только в Куршевеле, еще и в Таиланде.
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Руководство ИКАООн пытается научить юродивых прописным истинам. Не нужно изобретать зеленый велосипед. Все давно есть и расписано.
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І з чим, же ти, на 73,22% живий, дамбасскій сепаратут, не згоден з Петром Олексійовичем??
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Кінець епохи бідності. Культурні мільйонери з команди Зе

https://youtube.com/watch?v=DMX4xPYB4uU
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Умные люди давно поовторяют -- нужно официальное заключение международной комиссии с подписями и печатями. Сотрясение воздуха и безпроцедурные фоточки к делу потом не пришьешь.
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Никак не может выйти из вжившейся роли призидента )) Нужен электрошок.
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Проблема не в том что Порошенко считает себя президентом, проблема в том что Зеленский тоже так считаетс(с) Признания Ирана недостаточно, нужно настаивать на полномасштабном международном расследовании причин трагедии, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9764
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Проблемы у всех троих.- Включая тебя ))
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Почему вы ненавидите людей, которые понимают, что происходит в стране?
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Тоді можливо хоч від тебе почуємо пояснення що добу робив Віслюк разом з Сурковим в Омані та Москві, коли в Тегерані рашистськими ракетами був збитий пасажирський літак?
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Ті, хто розуміє, що відбувається проголосували проти ідіотів, які до цього вели цілих 5 років.
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вы должны быть счастливы что пять лет было кому Украину отстаивать и армию возраждать, а пришли зеуроды все в обратную сторону потянули
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От козлина!
По МН 17 что сделано, чмо?
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Не підгорай малорос, чмо в нас одне це ********** оманський.
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Тогда Петя говорил говорил говорил...
говорил говорил говорил...
говорил говорил говорил...
6 лет прошло....
Оп - виноват Зеленский и Цемах!
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Сейчас уже и не говорит даже.
Та и вообще, не гони на сыньоносика, он такой деятель и милашка))
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Кто был в боевом расчете - иранцы или иностранные инструкторы?
Кто и почему отдал приказ?
Чьего производства было оружие?
от главное что замылюют бобики - вину кацапнив трагедии.
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А не догадались.Где постановление правительства о создании специальной уполномоченной Государственной комиссии по расследованию причин крушения самолета МАУ с привлечением иностранных специалистов?
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Петро ты шо робиш? Тут ********** ноет жалуеца что зарплаты маленькие, говорят замы министров увольняюца так мало плотють! Петро то ты шо паЭредников голодом морил?? Пришли новые слуги говортя маленькие зарплата срочно всё пондимаю,...прокурорам в 4 раза, министрам в 5, в ОХвисе *********** подняли, премии себе по 500К выписывают. А при Петре все зубажилые были... Ну теперь то при ЗЕбубачке зажили..
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Читаешь и понимаешь,Это каким надо быть безмозглым,чтобы такого умницу Президента Боинга на это ничтожество поменять.Выбрали преза-монитора. Зебилы,не подеритесь в школьной кассе в очереди за 4 000 долларов...
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Фамилию террориста №1 в Мире, "*****" , не стесняйтесь писать полностью, это от имени администрации Цензора одобрено, да и во всём цивилизованном Мире тоже:

Признания Ирана недостаточно, нужно настаивать на полномасштабном международном расследовании причин трагедии, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7975
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При зеле начали?, до него было свободней.
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А бы шо-то ляпать языком... Не важно шо, а бы публично шо-то булькнуть.
Ох и лоханулся Зеленский, шо вовремя не прижал хвост этому мародёристому говоруну.
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Так ходят упорные слухи шо депутатам вслед за прокурорами и министрами поднимут зарплаты в разы. То выходит шо кловун его не только не посадил, а ещё и зарплату Пете поднимет. Признания Ирана недостаточно, нужно настаивать на полномасштабном международном расследовании причин трагедии, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5319
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Вы радуетесь шо мародёру поднимут зарплату? Вас это веселит и радует?
Странный вы человек.
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А он уже все свое имущество переписал на детей ? Дети тоже получается соучастники ?
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Трохи випереджаючи події - однак все одно зеботи злетяться... Признания Ирана недостаточно, нужно настаивать на полномасштабном международном расследовании причин трагедии, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7018

Признания Ирана недостаточно, нужно настаивать на полномасштабном международном расследовании причин трагедии, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1636
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Причина трагедии в том что Украину опять назначили лузером!Сбить могли любой другой летак..Но выбрали украинский!Ибо у страны и так хлопот полный рот..Кто будет заморачиваться??!!!!Это мне кажется самый прямой повод по збитию украинского самолета
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И еще Украина самый преданный союзник Америки...Сбили..Америка молчит...
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