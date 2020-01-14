 Признания Ирана недостаточно, нужно настаивать на полномасштабном международном расследовании причин трагедии, - Порошенко

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС". Именно поэтому фракция "Европейская Солидарность" предложила свой проект постановления относительно этой трагедии.

"Предмет нашего заявления шире чем расследование катастрофы. Речь идет о роли и месте Украины в современном мире. О наших отношениях с ключевыми западными партнерами. О наших взаимоотношениях с Российской Федерацией. О том, как отечественная дипломатия способна эти интересы защищать. О том, как функционирует система безопасности в стране, и какие выводы надо сделать из того сбоя, который она продемонстрировала в последние недели", - отметил Порошенко.

Он также провел параллель с тем, как повела себя иранские власти - и Кремль после тока, как сбил самолет малазийских авиалиний МН17.

"Да, Иран поступил порядочнее, чем Москва, которая убила сотни людей и цинично отрицает свою ответственность и свою вину уже шестой год. Но явка с повинной тоже не избавляет от наказания. Тот, кто российской ракетой сбил украинский самолет, должен понести международно-правовую ответственность. Для этого недостаточно признания со стороны Ирана. Для этого надо найти и дать ответы на важные вопросы. Не только кто нажал кнопку "пуск" на ракете. Кто был в боевом расчете - иранцы или иностранные инструкторы? Кто и почему отдал приказ? Чьего производства было оружие? ", - отметил Порошенко.

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"Признание Ирана это не финал трагической истории. Это начало длительного расследования и ответственности. Речь идет не только о денежных компенсациях семьям погибших. Речь идет о чести и достоинстве нашего с вами государства Украина. Этот процесс, как учит опыт МН17 - процесс трудный и длительный. Там могут случаться неприятные неожиданности: например решение выдать России ключевого свидетеля в доказательстве преступления Российской Федерации. Речь идет о Цемахе", - напомнил Порошенко о выдаче нынешней властью ключевого свидетеля по делу МН17.

Он отметил, что заявление парламента всем своим содержанием должна демонстрировать сильную украинскую позицию - и власти, и оппозиции.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

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