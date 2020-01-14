 Рада приняла постановление об авиакатастрофе рейса МАУ в Иране

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
За постановление №2726 проголосовали 368 народных депутатов.
В частности, постановление одобряет заявление Верховной Рады относительно авиакатастрофы в Иране. В заявлении говорится, что парламент ожидает официальные извинения Ирана за сбивание украинского самолета и гибель его экипажа и пассажиров, а также призывает Исламскую Республику Иран признать свою полную ответственность.
Кроме того, Верховная Рада "настаивает на необходимости проведения прозрачного, независимого и всестороннего расследования обстоятельств этой трагедии и призывает руководство Исламской Республики Иран к открытому сотрудничеству с иностранными государствами и международными организациями, а также предоставления всякого возможного содействия их работе".
Парламент также "призывает мировое сообщество и международные организации поддержать Украину в ее стремлении настоять на проведении расследования, установлении всех виновных, их надлежащем наказании, возвращении тел погибших и осуществлении иранской стороной всех компенсационных выплат".
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".
По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.
Сбили малайзийский боинг при порохе - за 6 лет до сих пор нет ни одного официального решения об установлении виновных.
Сбили украинский боинг при Зеленском - виновный установлен и сознался за 3 дня.
Хто зна, якби боінг був не малайзійський, а з росіянами? Може все було б інакше. Але це збіг долі.
А под давлением данных разведки Запада, которые Бубочка упорно не хотел даже озвучить, Тегеран признал вину.
Так вот при порохе-установлен, а при осле оманском сознался.
Позиція Верховної Ради України щодо розслідування трагедії з українським літаком, якого було збито в Ірані, має бути ширшою, аніж ритуальне висловлення співчуття чи констатація явки з повинною з боку іранської влади. Український парламент має наполягати на повномасштабному міжнародному розслідуванні, яке дасть відповіді на всі питання про причини і фігурантів цього злочину. Про це з трибуни Верховної Ради заявив п'ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Саме тому фракція «Європейська Солідарність» запропонувала свій проект Постанови щодо цієї трагедії.
«Предмет нашої заяви ширше ніж розслідування катастрофи. Йдеться про роль і місце України в ********* світі. Про наші стосунки з ключовими західними партнерами. Про наші взаємини з Російською Федерацією. Про те, як вітчизняна дипломатія здатна ці інтереси захищати. Про те, як функціонує система безпеки в країні, і які висновки треба зробити із того збою, який вона продемонструвала останніми тижнями», - наголосив Петро Порошенко.
Він також провів паралель з тим, як повела себе іранська влада - і Кремль після збиття літака малазійських авіаліній МН17.
«Так, Іран повівся порядніше, ніж Москва, яка вбила сотні людей і цинічно заперечує свою відповідальність і свою провину вже шостий рік. Але явка з повинною теж не позбавляє від покарання. Той, хто російською ракетою збив український літак, повинен понести міжнародно-правову відповідальність. Для цього замало визнання з боку Ірану. Для цього треба знайти і довести відповіді на важливі питання. Не лише хто натиснув кнопку "пуск" на ракеті. Хто був в бойовому розрахунку - іранці чи іноземні інструктори? Хто і чому віддав наказ? Чийого виробництва була зброя?», - зазначив Порошенко.
«Зізнання Ірану це не фінал трагічної історії. Це початок тривалого розслідування і відповідальності. Йдеться не лише про грошові компенсації родинам загиблих. Йдеться про честь і гідність нашої з вами держави України. Цей процес, як вчить досвід МН17 - процес важкий і тривалий. Там можуть траплятися прикрі несподіванки: як-от рішення видати Росії ключового свідка у доведенні злочину Російської Федерації. Мова йде про Цемаха», - нагадав Петро Порошенко про видачу нинішньою владою ключового свідка у справі МН17.
Він наголосив, що заява парламенту всім своїм змістом має демонструвати сильну українську позицію - і влади, і опозиції.
Ви мабуть тоді були десь під капельницями
П...ть(врать) не мешки ворочать:
"Сегодня война вышла за территорию Украины. Последствия этой войны уже докатились до всего мира. Трагедия, которая случилась сегодня в небе над Донбассом, - глубоко поражает даже на привычном фоне печальных и потрясающих событий, вызванных действиями агрессоров и боевиков на Донбассе.
Сегодня террористы одним выстрелом убили почти 300 человек. Среди них женщины, дети, граждане многих стран мира".(18.06.2014 г. Обращение Президента по поводу трагедии с самолетом авиакомпании «Малайзийские авиалинии» //http://www.president.gov.ua/ru/news/zvernennya-prezidenta-z-privodu-tragediyi-z-litakom-aviakomp-33262). На официальном сайте вашего Президента до сих пор висит заархивированным).
Но 22 баранам твоя версия, как я погляжу, понравилась.
Минимум на 50 косарей!
Взяли...и так приняли! Хотя еще не вечер Пятницы...
"Семьям погибших в авиакатастрофе выплатят по 200 тысяч гривен".
Это немного больше 8 тысяч долларов США.
Вот же нелюди на самокатах.
Сравните.
Глава "Укрпочты" Смелянский будет зарабатывать почти 1,9 млн.гривен в месяц.
Коршун обороны Наём за ноябрь получил более 310 тысяч грн.
Лещенко-железнодорожник в месяц получает около 588 тысяч гривен.
А за страшную гибель родных, любимых, кормильцев в катастрофе .... оно нашло 200 тысяч гривен. За одну душу".
Думаете, они из-за сопереживания жертвам катастрофы так бесятся? Да ни разу. Это они от злости, что у Зе все получилось.
Займитесь чем то полезным!
Или идите домой...толку с вас как с ЗЕ президент!
трударі...
а хто наказав зробити такий наказ українській владі?
(1) Іран у випадку різкої нашої реакції пустив би ракети по території України;
(2) в Омані Зе зустрічався з емісарами Пу і його залякали.
Обидві версії не взаємовиключні.
Вторник, 14 января 2020, 13:43
Относительно пребывания этого самолета в Омане, то я могу сказать так, действительно, он 7 января был в Омане, а 8-го он вылетел в Москву.
Он в данном случае перевозил семью моей старшей дочери (Ирины - ред.). И больше на борту этого самолета ни на пути в Оман, ни на пути из Омана в Москву, кроме семьи моей дочери, никого не было".https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/14/7237338/
Корреспондент.net, Сегодня, 17:20
По словам Ермака, когда Зеленский во время визита в Оман узнал о катастрофе украинского, он принял решение немедленно возвращаться в Киев. Помощник президента утверждает, что тот вернулся в Украину настолько быстро, насколько это было возможно в сложившейся в регионе ситуации.
"Как только был открыт воздушный коридор, который был ограничен в связи с трагедией, президент вылетел", - говорит Ермак.
https://korrespondent.net/ukraine/politics/4182091-u-zelenskoho-obiasnyly-zaderzhku-s-vozvraschenyem-yz-omana
Чи в беніном Буковелі засумував?
Однако, по информации издания, после консультаций в Буковеле со своим шефом, олигархом Игорем Коломойским, в эти дни Владимир Зеленский собирался инкогнито посетить оффшорную юрисдикцию Оман. В поездке его сопровождал близкий друг и помощник, теневой министр МИД, Андрей Ермак. Султанат находится в черном списке ЕС и финансовых служб США, являясь тихой гаванью для хранения капиталов топ коррупционеров всего мира. Именно туда, на подставные счета, должны быть перечислены несколько миллиардов долларов, для принятия условий Москвы, по урегулированию кризиса в Донбассе, снятия антироссийских санкций, формального признания Крыма российским, и возобновления подачи днепровской воды уже этой весной, о чем свидетельствует начало ремонтных работ на объектах СКК в Крыму.
Так же, 8-9 января, в Турции, планировалась тайная встреча президентов России и Украины, при посредничестве Виктора Медведчука, куда Владимир Путин должен был прибыть на открытие газопровода "Турецкий поток". Для перелета Зеленского, кум президента России предоставил свой самолет.
Уже очевидно, какую то часть этих планов сорвала катастрофа украинского Боинга компании МАУ в Иране. Это не первый случай, когда капитуляцию Украины перед Путиным срывает форс-мажор.
последователи шойгу??))))
И пусть кого-то другого лечат что это случайность ..ошибка..