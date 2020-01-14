EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  3107  84
Материалы по теме:
Все про:Иран (785) катастрофа (401)

 Рада приняла постановление об авиакатастрофе рейса МАУ в Иране

Верховная Рада приняла постановления об авиакатастрофе украинского самолета в Иране.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За постановление №2726 проголосовали 368 народных депутатов.

В частности, постановление одобряет заявление Верховной Рады относительно авиакатастрофы в Иране. В заявлении говорится, что парламент ожидает официальные извинения Ирана за сбивание украинского самолета и гибель его экипажа и пассажиров, а также призывает Исламскую Республику Иран признать свою полную ответственность.

Кроме того, Верховная Рада "настаивает на необходимости проведения прозрачного, независимого и всестороннего расследования обстоятельств этой трагедии и призывает руководство Исламской Республики Иран к открытому сотрудничеству с иностранными государствами и международными организациями, а также предоставления всякого возможного содействия их работе".

Парламент также "призывает мировое сообщество и международные организации поддержать Украину в ее стремлении настоять на проведении расследования, установлении всех виновных, их надлежащем наказании, возвращении тел погибших и осуществлении иранской стороной всех компенсационных выплат".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские спасатели вернулись из Ирана, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Источник: https://censor.net.ua/n3169861
 
 
 Топ комментарии
 
завдяки віслюку? протри очі від сечі, ідіот..... Іран визнав свою вину після заяви США, Канади і Великобританії..... а, в цей час, твій віслюк попивав віскі і нюхав кокс на пляжі
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Помним, да.
Сбили малайзийский боинг при порохе - за 6 лет до сих пор нет ни одного официального решения об установлении виновных.
Сбили украинский боинг при Зеленском - виновный установлен и сознался за 3 дня.
 показать весь комментарий
 
 
завдяки віслюку? протри очі від сечі, ідіот..... Іран визнав свою вину після заяви США, Канади і Великобританії..... а, в цей час, твій віслюк попивав віскі і нюхав кокс на пляжі
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А шо там заявляли США, Канада и Великобритания по малайзийскому боингу и почему нет виновных через 6 лет после катастрофы?
 показать весь комментарий
 
 
Потому что рашка не иран. Даже обстоятельва сбития другие.
 показать весь комментарий
 
 
запитай в товарісча ЗЕ, який віддав Цемаха в парашу
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ааа, так все следствие зависело не от США, Канады и Великобритании, а от алкаша Цемаха, который к тому же уже дал показания? Ну тогда фсе ясно.
 показать весь комментарий
 
Я б тобі дав подорожника, але зараз він не росте. Рада приняла постановление об авиакатастрофе рейса МАУ в Иране - Цензор.НЕТ 3679
 показать весь комментарий
 
 
Дал показания? Да ну! А когда , где и кому?. Ты поди и не догадываешься, что показания даются только в суде и не где либо ещё. До суда это вовсе и не показания и не имеют под собой никакой юридической силы.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Запитай у мародера навіщо він віддав Дебальцево та випустив Гіркіна…
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Чуєш,шваль,а в 14-му році батальйон кацапських беркутят хто із Ірпеня випустив? Теж Зе?
 показать весь комментарий
 
Ве Зе ліновий, не встрявай в чужу дискусію
 показать весь комментарий
 
 
Ти взагалі колись адекватним буваєш? Рада приняла постановление об авиакатастрофе рейса МАУ в Иране - Цензор.НЕТ 3085
 показать весь комментарий
 
Ваша лошадь тихо ходит: предварительное расследование завершено, на днях суд начинается.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
При питре вообще никаких заяв небыло.Все молчали в тяпочку,як и твий петро.
 показать весь комментарий
 
 
Після малайзійського боінгу теж весь світ репетував, а толку нуль. Тому що Іран вбив своїх людей. Навіть ті, що були канадцями по паспорту, були все ж іранцями-експатами за національністю. Це їх люди, вони їх вбили, і у них зрештою є традиції.

Хто зна, якби боінг був не малайзійський, а з росіянами? Може все було б інакше. Але це збіг долі.
 показать весь комментарий
 
...типа, оманский нелох бармалеев так напугал, что они сами признались, бяшка? Рада приняла постановление об авиакатастрофе рейса МАУ в Иране - Цензор.НЕТ 9408 Кто твой дилер, вася? Знатную дурь тебе толкает Рада приняла постановление об авиакатастрофе рейса МАУ в Иране - Цензор.НЕТ 3376
 показать весь комментарий
 
 
Да Бубочка почти быстро прилетел то ли с отдыха то ли с открытия и пополнения офшорных счетов, то ли с сепаратных переговоров с Россией. И так разволновался, что направил наших специалистов без необходимых документов, за что их и выдворили из Ирана. Забыл, бедняга, что он юрист по образованию.
А под давлением данных разведки Запада, которые Бубочка упорно не хотел даже озвучить, Тегеран признал вину.
 показать весь комментарий
 
 
Установлен и сознался-это , как говорят в Одессе две большие разницы!
Так вот при порохе-установлен, а при осле оманском сознался.
 показать весь комментарий
 
Петро Порошенко: розслідування авіакатастрофи - це не тільки про відповідальність Ірану, а й про рівень вітчизняної дипломатії та системи безпеки, який ми всі побачили
Позиція Верховної Ради України щодо розслідування трагедії з українським літаком, якого було збито в Ірані, має бути ширшою, аніж ритуальне висловлення співчуття чи констатація явки з повинною з боку іранської влади. Український парламент має наполягати на повномасштабному міжнародному розслідуванні, яке дасть відповіді на всі питання про причини і фігурантів цього злочину. Про це з трибуни Верховної Ради заявив п'ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Саме тому фракція «Європейська Солідарність» запропонувала свій проект Постанови щодо цієї трагедії.
«Предмет нашої заяви ширше ніж розслідування катастрофи. Йдеться про роль і місце України в ********* світі. Про наші стосунки з ключовими західними партнерами. Про наші взаємини з Російською Федерацією. Про те, як вітчизняна дипломатія здатна ці інтереси захищати. Про те, як функціонує система безпеки в країні, і які висновки треба зробити із того збою, який вона продемонструвала останніми тижнями», - наголосив Петро Порошенко.
Він також провів паралель з тим, як повела себе іранська влада - і Кремль після збиття літака малазійських авіаліній МН17.
«Так, Іран повівся порядніше, ніж Москва, яка вбила сотні людей і цинічно заперечує свою відповідальність і свою провину вже шостий рік. Але явка з повинною теж не позбавляє від покарання. Той, хто російською ракетою збив український літак, повинен понести міжнародно-правову відповідальність. Для цього замало визнання з боку Ірану. Для цього треба знайти і довести відповіді на важливі питання. Не лише хто натиснув кнопку "пуск" на ракеті. Хто був в бойовому розрахунку - іранці чи іноземні інструктори? Хто і чому віддав наказ? Чийого виробництва була зброя?», - зазначив Порошенко.
«Зізнання Ірану це не фінал трагічної історії. Це початок тривалого розслідування і відповідальності. Йдеться не лише про грошові компенсації родинам загиблих. Йдеться про честь і гідність нашої з вами держави України. Цей процес, як вчить досвід МН17 - процес важкий і тривалий. Там можуть траплятися прикрі несподіванки: як-от рішення видати Росії ключового свідка у доведенні злочину Російської Федерації. Мова йде про Цемаха», - нагадав Петро Порошенко про видачу нинішньою владою ключового свідка у справі МН17.
Він наголосив, що заява парламенту всім своїм змістом має демонструвати сильну українську позицію - і влади, і опозиції.
 показать весь комментарий
 
 
Не пам'ятаєм. Пане у вас хвороблива фантазія.
Ви мабуть тоді були десь під капельницями
 показать весь комментарий
 
 
А пам'ятаєш як ЗЄшмаркля віддав єдиного цінного свідка кацапам, котрого добули дорогою ціною.?
 показать весь комментарий
 
 
Усохни падоль. Скоро твой зе с слугами пойдут на....,потому что это не расея. Это УКРАИНА.!
 показать весь комментарий
 
 
П...ть (врать) не мешки ворочать:
"Сегодня война вышла за территорию Украины. Последствия этой войны уже докатились до всего мира. Трагедия, которая случилась сегодня в небе над Донбассом, - глубоко поражает даже на привычном фоне печальных и потрясающих событий, вызванных действиями агрессоров и боевиков на Донбассе.
Сегодня террористы одним выстрелом убили почти 300 человек. Среди них женщины, дети, граждане многих стран мира".(18.06.2014 г. Обращение Президента по поводу трагедии с самолетом авиакомпании «Малайзийские авиалинии» //http://www.president.gov.ua/ru/news/zvernennya-prezidenta-z-privodu-tragediyi-z-litakom-aviakomp-33262). На официальном сайте вашего Президента до сих пор висит заархивированным).
Но 22 баранам твоя версия, как я погляжу, понравилась.
 показать весь комментарий
 
Называется - обосрался, пошел на базар, купил новые штаны, там же их сменил и призвал все вокруг поверить что это обосралась Зинка.
 показать весь комментарий
 
 
зачем немцев или канадцев призывать. Они то знают, что делать и как реагировать
 показать весь комментарий
 
 
Да кто вообще в мире думает об Украине?Украина по сути сама за себя...
 показать весь комментарий
 
 
бесполезный высер... и за это получат зп....
 показать весь комментарий
 
 
В Иране власти арестовали человека снявшего то самое известное видео поражения ракетой ПВО самолёта МАУ. Там Зеленский уверял что власти Ирана гарантировали ему честное расследование, неужели обманули бубочку?
 показать весь комментарий
 
 
Поднять зп этим смелым парням!))))
Минимум на 50 косарей!
Взяли...и так приняли! Хотя еще не вечер Пятницы...
 показать весь комментарий
 
Разродились наконец-то призывами и воззваниями.
 показать весь комментарий
 
 
"Заявление премьер-министра Украины Гончарука:

"Семьям погибших в авиакатастрофе выплатят по 200 тысяч гривен".

Это немного больше 8 тысяч долларов США.

Вот же нелюди на самокатах.

Сравните.

Глава "Укрпочты" Смелянский будет зарабатывать почти 1,9 млн.гривен в месяц.

Коршун обороны Наём за ноябрь получил более 310 тысяч грн.

Лещенко-железнодорожник в месяц получает около 588 тысяч гривен.

А за страшную гибель родных, любимых, кормильцев в катастрофе .... оно нашло 200 тысяч гривен. За одну душу".
 показать весь комментарий
 
 
От 110 до 500 тысяч. Руководство Минкульта выписало себе огромные зарплаты за прошлый месяц, https://uc.ink/1ipQdt?pub=link [От 110 до 500 тысяч. Руководство Минкульта выписало себе огромные зарплаты за прошлый месяц - Экономика от Пророка]: Посмотри!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ну дебилы. Нет, пецики, конечно так бы и сделали. В результате, в Иране украинским экспертам тупо не дали бы работать и искать доказательства ракетного удара. На что, собственно и надеялись папередники со своими "полезными советами".

Думаете, они из-за сопереживания жертвам катастрофы так бесятся? Да ни разу. Это они от злости, что у Зе все получилось.
 показать весь комментарий
 
 
Идиоты...
Займитесь чем то полезным!
Или идите домой...толку с вас как с ЗЕ президент!
 показать весь комментарий
 
Да ты же вопил, никаких действий, а теперь шо? Вы там, как то определитесь, а то похожи на птичку ..........
 показать весь комментарий
 
эти их действия сейчас напоминают стирку обосраных штанов
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сейчас, а раньше? Ты ответь, кто виноват в трагедии? Ну, не президент, так какого х...... нести вонь. Критикуй за реальные дела, но не воняй по напрасно. Пиши прямо, 6 год прошлых и нынешних напоминает ........................
 показать весь комментарий
 
а зебилам кругом все петя,даже уже неинтересно отвечать
 показать весь комментарий
 
без постановления рады мычтать и трубить потом о пэрэмогах сложно...
трударі...
 показать весь комментарий
 
 
Глава РНБО визнав, що українська влада наказала посольству в Ірані заявити про технічні причини падіння літака "МАУ".

а хто наказав зробити такий наказ українській владі?
 показать весь комментарий
 
 
в контексті питання цікаво як іслам, як релігія, відноситься до брехні?
 показать весь комментарий
 
Ндя... а з Г+Г не звільнився жоден. Може іслам не такий вже й поганий
 показать весь комментарий
 
 
До брехни ислам относится очень негативно. Одна из причин что признали сбитие борта -аятоллы не должны врать, в отличии от главы сопредельной страны
 показать весь комментарий
 
 
Я не мусульманин, але чув від наших дівчат, що виходили заміж за арабів, що мусульмани - суцільні лицеміри. На показ для гостей цілковита повага, а всередині - зміїне гніздо.
 показать весь комментарий
 
 
Любая религия построена на лжи и обмане. Ислам здесь не исключение.
 показать весь комментарий
 
Ну, если приняли, то теперь можно выписать себе по премии - и на Оманщину в отпуск, чем они хуже нашего осла? Рада приняла постановление об авиакатастрофе рейса МАУ в Иране - Цензор.НЕТ 4595
 показать весь комментарий
 
 
цікаво було б глянути на реакцію рухані на цю постанову,якби депутати до неї копії своїх хайфопаспортів долучили...добра половина.
 показать весь комментарий
 
Данілов ляпнув, що влада в Києві цілеспрямовано наказала посольству в Ірані брехати. Буцімто це в наших національних інтересах. Тут у мене два варіанти:
(1) Іран у випадку різкої нашої реакції пустив би ракети по території України;
(2) в Омані Зе зустрічався з емісарами Пу і його залякали.
Обидві версії не взаємовиключні.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
То им не так, долго не было никаких действий, теперь кудахтают, что эти заявления НИЧТО, ИДИОТАМ главное пи.......... ть, вот такая у них была 5 лет власть и такую же на плечах притащили еще на 5 лет. Один грамотнее другого.
 показать весь комментарий
 
Медведчук рассказал, кто летел в его самолете из Омана, пока там был Зеленский

Вторник, 14 января 2020, 13:43

Относительно пребывания этого самолета в Омане, то я могу сказать так, действительно, он 7 января был в Омане, а 8-го он вылетел в Москву.
Он в данном случае перевозил семью моей старшей дочери (Ирины - ред.). И больше на борту этого самолета ни на пути в Оман, ни на пути из Омана в Москву, кроме семьи моей дочери, никого не было".https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/14/7237338/
 показать весь комментарий
 
 
Ведмедчук дуже чесна і порядна людина - тому нема приводу не вірити цій високоморальній людині.
 показать весь комментарий
 
 
він себе на кацапський манєр обізвав мєдвєдь-чук
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Брэххххняяяя.Порохоботы сказали "там був выслюк",значит так и есть.
 показать весь комментарий
 
 
Льйоня, зачем ты постишь под тремя никами? -вас же 73%! Не должно ж быть дефицита в поддержки действий власти! Шо за дела, Льйоня?!
 показать весь комментарий
 
Ну нарешті все прояснилось - сімейство медеведчука залетіло на пару годин в Оман по дорозі з Києва в Москву.
 показать весь комментарий
 
 
очевидно що це найкоротший маршрут. Як би кляті порохоботи не ізголялись
 показать весь комментарий
 
Медведчук говорит, что его дочь энд компани с тремя детьми отдыхали там с конца декабря). Откройте ссылку - почитайте). Очень интересно)
 показать весь комментарий
 
 
У Зеленского объяснили задержку с возвращением из Омана
Корреспондент.net, Сегодня, 17:20

По словам Ермака, когда Зеленский во время визита в Оман узнал о катастрофе украинского, он принял решение немедленно возвращаться в Киев. Помощник президента утверждает, что тот вернулся в Украину настолько быстро, насколько это было возможно в сложившейся в регионе ситуации.
"Как только был открыт воздушный коридор, который был ограничен в связи с трагедией, президент вылетел", - говорит Ермак.
https://korrespondent.net/ukraine/politics/4182091-u-zelenskoho-obiasnyly-zaderzhku-s-vozvraschenyem-yz-omana
 показать весь комментарий
 
А якого біса він туди полетів?
Чи в беніном Буковелі засумував?
 показать весь комментарий
 
 
5 января, пресс служба президента Украины сообщила, что Владимир Зеленский, после отдыха на горнолыжном курорте, планирует пробыть в госрезиденции Синегора как минимум до 9 января : "Не исключено, что глава государства продлит отдых до 10, 11 или 12 января".
Однако, по информации издания, после консультаций в Буковеле со своим шефом, олигархом Игорем Коломойским, в эти дни Владимир Зеленский собирался инкогнито посетить оффшорную юрисдикцию Оман. В поездке его сопровождал близкий друг и помощник, теневой министр МИД, Андрей Ермак. Султанат находится в черном списке ЕС и финансовых служб США, являясь тихой гаванью для хранения капиталов топ коррупционеров всего мира. Именно туда, на подставные счета, должны быть перечислены несколько миллиардов долларов, для принятия условий Москвы, по урегулированию кризиса в Донбассе, снятия антироссийских санкций, формального признания Крыма российским, и возобновления подачи днепровской воды уже этой весной, о чем свидетельствует начало ремонтных работ на объектах СКК в Крыму.
Так же, 8-9 января, в Турции, планировалась тайная встреча президентов России и Украины, при посредничестве Виктора Медведчука, куда Владимир Путин должен был прибыть на открытие газопровода "Турецкий поток". Для перелета Зеленского, кум президента России предоставил свой самолет.
Уже очевидно, какую то часть этих планов сорвала катастрофа украинского Боинга компании МАУ в Иране. Это не первый случай, когда капитуляцию Украины перед Путиным срывает форс-мажор.
 показать весь комментарий
 
 
только мне режет "извинения за сбивание" ?
 показать весь комментарий
 
 
йа вже писав про це. Сбітійє, сбіванійє - ніхто йєзика не зна
 показать весь комментарий
 
йєсть достаточно сінонімов: напрашиваєца "ґібєль" ілі "ґібєль в рєзультатє ракєтной атаки"
 показать весь комментарий
 
"крушенійє в рєзультатє атакі ракєтамі ЗРК Тор"
 показать весь комментарий
 
постановлєнійєм постановілі одобріть постановлєнійє
 показать весь комментарий
 
пятно от боинга и пятно от ракеты??
последователи шойгу??))))
 показать весь комментарий
 
Какая авиакатастрофа? Если его сбили..это военное преступление!
И пусть кого-то другого лечат что это случайность ..ошибка..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх