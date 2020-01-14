 Половина украинцев трудоспособного возраста работают нелегально или на заработках, - Милованов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов во время брифинга.
"Сегодня только 12,8 млн из 28,5 млн украинцев трудоспособного возраста работают легально. Половина из нас трудоспособного возраста или работает в другой стране, или работает неформально", - сообщил Милованов.
Он отметил, что неформальное трудоустройство означает, что большинство украинцев не защищены трудовым законодательством. Изменения в Трудовой кодекс, которые предлагает правительство, должно способствовать легальному трудоустройству и росту числа рабочих мест.
Также в правительстве планируют в течении следующих 5 лет выйти на уровень безработицы, присущий европейским странам. Для этого, по словам министра, необходимо ввести максимально гибкое законодательство и разрешить все виды трудоустройства.
вообще хрен получите ,ворюги !!!
Значення Індексу економічної спроможності населення України в грудні 2019 року склало 96, що є найнижчим показником року за винятком зимових місяців. Про це свідчать дані регулярного дослідження Центру Разумкова. Економічна спроможність українців суттєво впала у другій половині 2019 року
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Это Порох виноват-сделал безвиз с Польшей и все туда ломанулись трудоспособные. Зрадныки не хотят работать за 4000 грн ваще обленились! С чьих налогов теперь министрам зарплаты повышать и платить по 200 тыс грн в месяц!
То есть, мало того что миллионы выехали на работу, так еще и безработица зашкаливает.... он просто г
ений
Например при покупке автомобиля ты платишь кучу налогов, при каждой заправке платишь снова, а потом бьешь свою машину на наших ямах и платишь за ее ремонт. Если "повезет", то можешь из-за ям и отсутствия разметки попасть в ДТП. Тогда столкнешься с нашей "бесплатной" медициной и будешь башлять еще и за лечение.
Сомневаюсь, что в Канаде на дорогах есть ямы и нет разметки.
В принципе ситуация в Украине патовая - после того как все ушли в конверты в 90-х платит зарплату, я не знаю смогут ли и как вернуть к нормальной системе налого обложения и доверия к власти. Нет ни того ни другого.
Шарахались люди от пэтиных рэформ, бежали за кордон. Тут работодатели от пэтиных "налоговых каникул" вынуждены были в конвертах платить. Кстати сам сыньоносый своим опричникам на пятом тоже в конверте платил, мож и сейчас платит
или ты своему ЗЕнеЛоху уже не веришь...?
Для этого нужны еврейские корни.
При этом получить гражданство Израиля могут не только евреи, но и многие категории тех, кто евреями не является, но только:
Дети евреев Внуки евреев Супруги евреев Вдовы и вдовцы евреев Супруги детей евреев Вдовы и вдовцы детей евреев Супруги внуков евреев
Вдовы и вдовцы внуков евреев Усыновленные или удочеренные евреями или детьми евреев.
Система выборов в Израиле.
Кто имеет право быть Президентом Израиля?
Любой гражданин Израиля, постоянно проживающий в стране, имеет право выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента.
Кто имеет право принять участие в выборах в Парламент?
Депутатом Кнессета может быть только гражданин Израиля. Депутаты Кнессета избираются посредством партийных списков.
Не могут быть допущены к участию в выборах, граждане, напрямую или косвенно действующие против существования Государства Израиль, как государства еврейского народа, или против его демократического характера.
Так что не нужно звиздежа. Будь ты хоть заробитчанином, хоть нелегалом, а минимум 25% от дохода в закрома Родины все равно положишь в магазине.
Просто ребятишкам наверху мало, они же сверхжадные - хотят чтобы все платили 50-55%, то есть больше половины от зарплаты. Но пока что не способны обеспечить такой уровень собираемости. Только бюджетники, тотально зависимые от государства, платят такой огромный процент. Все остальные сидят на различных схемах и правильно делают.
Потому что ведь дорог нет, медицина фактически платная, пенсия - копейки, коррупция - сумасшедшая. За что отдавать половину дохода?
И государство здесь не исключение. Если налогоплательщики будут молчать, налоговая нагрузка может возрасти и до 90%. Чиновники как всегда скажут: "это для вашего же блага".
Ждемс...