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Все про:работа (434) заробитчане (387) Милованов Тимофей (132)

 Половина украинцев трудоспособного возраста работают нелегально или на заработках, - Милованов

Почти половина украинцев трудоспособного возраста работают легально. Остальные - либо на заработках, либо трудоустроены нелегально.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов во время брифинга.

"Сегодня только 12,8 млн из 28,5 млн украинцев трудоспособного возраста работают легально. Половина из нас трудоспособного возраста или работает в другой стране, или работает неформально", - сообщил Милованов.

Он отметил, что неформальное трудоустройство означает, что большинство украинцев не защищены трудовым законодательством. Изменения в Трудовой кодекс, которые предлагает правительство, должно способствовать легальному трудоустройству и росту числа рабочих мест.

Также в правительстве планируют в течении следующих 5 лет выйти на уровень безработицы, присущий европейским странам. Для этого, по словам министра, необходимо ввести максимально гибкое законодательство и разрешить все виды трудоустройства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трудовую книжку никто не отменяет, она остается по желанию работника, - Милованов

Источник: https://censor.net.ua/n3169860
 
 
 Топ комментарии
 
А що людям залишається робити? Це вони із власної волі позбавляють себе майбутніх пенсій, лікарняних та щорічних оплачуваних відпусток? Гнилий державний апарат ,і влада займається звіздьожем, а не бажанням його вилікувати.
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а вы налоги повысьте !!!
вообще хрен получите ,ворюги !!! Половина украинцев трудоспособного возраста работают нелегально или на заработках, - Милованов - Цензор.НЕТ 187
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Зеленые гадюки обещали вернуть заробитчан, а на деле только повышают себе зарплаты и удивляются чего это люди выезжают или работают нелегально. Нашлись - "слуги народа". Геноцидники.У министров 250 тыс зарплаты, а у пенсионеров 2 тыс. и живите как хотите.
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Економічна спроможність українців суттєво впала у другій половині 2019 року 11.01.2020
Значення Індексу економічної спроможності населення України в грудні 2019 року склало 96, що є найнижчим показником року за винятком зимових місяців. Про це свідчать дані регулярного дослідження Центру Разумкова. Економічна спроможність українців суттєво впала у другій половині 2019 року

Половина украинцев трудоспособного возраста работают нелегально или на заработках, - Милованов - Цензор.НЕТ 7674
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ЭТОМУ подонку МИЛОВАНОВУ ТАКУЮ ГАЛИМАТЬЮ в Синагоге рассказали ну вы и суки а премии в 700 миллионов Колгобову и Витренко за то что Россия выплатила 3 млрд долларов это как а зарплата Начальника Укрпошта который только и делает что УНИЧТОЖАЕТ ПОЧТУ И ВЫСАСЫВАЕТ С БЮДЖЕТА дотации и зарплата равна 2 млн. в месяц???!!!... а безработица благодаря Трудового кодексу имени чтим память об олигархах и жжжжах.. рабство это новое старое забытое открытие Зеподонков... суки у вас на лбах уже места нет для печати подонки мрази дебилы твари воры ублюдки...и вы производные от таких же родителей...
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А - а -а, значит кто то другой их туда загнал, да Лариса? И при других, пенсия была намного выше? А не кажется вам, МАДАМ, что все они на одно лицо, что прошлые, что нынешние?
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Кажется. Я критикую всех, а не выборочно и все власти до сегодняшнего дня заслуживают критики. Меня не прикалывает критиковать надоело уже, но конца и края нет.
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Хрен получат как раз те кто работает на "черно" и когда не смогут зарабатывать из-за возраста или проблем со здоровьем. Будут ходить и орать чтоб им пенсии платили,которых они не заработали, конечно де государство начнет спасать этих зитродопых козлов за счет чесных люлей.
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Половина украинцев трудоспособного возраста работают нелегально или на заработках, - Милованов

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Это Порох виноват-сделал безвиз с Польшей и все туда ломанулись трудоспособные. Зрадныки не хотят работать за 4000 грн ваще обленились! С чьих налогов теперь министрам зарплаты повышать и платить по 200 тыс грн в месяц! Половина українців працездатного віку працюють нелегально або на заробітках, - Милованов - Цензор.НЕТ 7758
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А що людям залишається робити? Це вони із власної волі позбавляють себе майбутніх пенсій, лікарняних та щорічних оплачуваних відпусток? Гнилий державний апарат ,і влада займається звіздьожем, а не бажанням його вилікувати.
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... ржать , жрать и с.ать - за это и голосовали .
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Нынешняя власть занимается тупо набиванием своих карманов и карманов своего папика Беня. Под популистские тупые мантры.
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Не треба ляля, зумисно ухиляються від легалізації своїх доходів, знаю таких що заробляють луже навіть європейські гроші, але субсидії+ соцдопоги+ жінці мать-одіночку, ще й клянуть що лержава їх обікрала, хоч в житті копійки податків не платили.
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ты откуда пишешь такой умный ? у меня в городе практически несколько предприятий которые устраивают на работу официально. все остальные не оформляют или плати сам налоги со своей зарплаты если хочешь официальное трудоустройство . по одной только причине -вылетят в трубу с такими налогами . и субсидии и соцдопомоги уже давно считают по новому с учётом минималки без разницы работаешь или нет
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Если работал или не работал , а все получают почти одинаковую пенсию, то чего ждать ? И повышают (хоть незначительно ). все время минимальную . Ведь выгодней получать зарплату в конверте и субсидию, что многие и делают . То же самое и с заробитчанами . Пока они работают и платят налоги в другой стране ( или вообще не платят ), их дети бесплатно обучаются в школах, посещают поликлинику, родители получают пенсии и субсидии . А кто должен наполнить бюджет ?
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Октябрь-декабрь очередь на бирже занятости росла в среднем по 25 тыс.человек в месяц. Идет сокращение рабочих мест и массовое закрытие ФОПов. А они все сказки для лохов рассказывают.
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а что им от ваших зарплат в 4000 долларов.Они оказались для них виртуальными.
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ну не все считают счастьем горбатиться на беню с ахметкой...
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не хотят вас даунов содержать, противные....
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Также в правительстве планируют в течении следующих 5 лет выйти на уровень безработицы, присущий европейским странам Источник: https://censor.net.ua/n3169860\\\\\\\\

То есть, мало того что миллионы выехали на работу, так еще и безработица зашкаливает.... он просто гений
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Защита от государства это фикция. Просто повод, чтобы драть побольше налогов.
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Налоги на работяг снизьте и будут вам места, и легальное трудоустройство! А то налог 42,5% за рабочего заплати, можно сказать, практически еще одного по минималке оплатил работодатель! В Канаде к примеру, что бы заплатить 42% налогов с зарплаты, работник должен получить 22 т.дол - это заоблочная зарплата для Канады!....... А что бы запалатить 8,5 т. грн нужно иметь работодателю иметь 12500 в кассе грубо говоря! Вы не охренели!?
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На самом деле в Канаде вы легко будете платить куда больше 42.5%, просто налоги эти называются по другому - отчиления в фонд социального страхования или пенсионный фонд это не налог, но платить то надо. Налог на большинство товаров и услуг (13%) налог на недвижимость (пару процентов в год от стоимости жилья, причем платить их надо уже с чистой зарплаты, т.е. налог платиться дважды).
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Да, но в Канаде за эти налоги ты получаешь кучу всяких социальных благ и услуг, а в Украине х*й.
Например при покупке автомобиля ты платишь кучу налогов, при каждой заправке платишь снова, а потом бьешь свою машину на наших ямах и платишь за ее ремонт. Если "повезет", то можешь из-за ям и отсутствия разметки попасть в ДТП. Тогда столкнешься с нашей "бесплатной" медициной и будешь башлять еще и за лечение.
Сомневаюсь, что в Канаде на дорогах есть ямы и нет разметки.
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я не спорю что получаю за свои налоги больше, но и налогов я плачу гораздо больше чем в Украине. Мы платим и при покупке авто и при покупке бензина. Платим так много, что народ живущий вдоль границы таки ездит заправляться в штаты. Дороги у нас значительно лучше Украины, но хуже чем в Нидерландах. Я бы сказал что в целом дороги лучше чем США, по крайней мере на востоке. Разметка на дорогах есть и красивая, но это вещь условная - у нас зима очень длинная, и дороги хоть и убирают от снега быстро, но разметок часто не видно из-за соли и т.п. по несколько месяцев.
В принципе ситуация в Украине патовая - после того как все ушли в конверты в 90-х платит зарплату, я не знаю смогут ли и как вернуть к нормальной системе налого обложения и доверия к власти. Нет ни того ни другого.
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Если не больше.
Шарахались люди от пэтиных рэформ, бежали за кордон. Тут работодатели от пэтиных "налоговых каникул" вынуждены были в конвертах платить. Кстати сам сыньоносый своим опричникам на пятом тоже в конверте платил, мож и сейчас платит
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сейчас ваш Осёл Оманский всё для вас порешает - что у тебя за кипиш ЗЕбуин...?
или ты своему ЗЕнеЛоху уже не веришь...?
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Ты в Петю влюбилась? Напиши, может уделить время. Запомни зубожилое-в конвертах всегда платили, все 30 лет, и сегодня Слугам Уродов по 5$ в месяц. А пока ты считало дни пэтиныхреформ, чМоника с хозяином кинули лохов на 20 млрд$ из Привата.
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Милованов, тебя не для того назначили, что бы ты пузыри пускал. Экономику развивай! Половина украинцев трудоспособного возраста работают нелегально или на заработках, - Милованов - Цензор.НЕТ 2724
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Ты на рожу его посмотри и поймёшь, шо развитие то не про него.
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Получается что бюджет страны недополучает миллиарды долларов...Активные украинцы противостоят России..А не активные зарабатывают ...Это есть развитие страны?
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Нефёдов точно работает за бугром раз посягнул, на распродажу украинской земли. У власти не украинцы - пора понять, не по национальности не украинцы, а по нутру. Они все служат Западу чи *****, а не Украине вот в чём ответ.
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Кто имеет право быть гражданином Израиля?
Для этого нужны еврейские корни.
При этом получить гражданство Израиля могут не только евреи, но и многие категории тех, кто евреями не является, но только:
Дети евреев Внуки евреев Супруги евреев Вдовы и вдовцы евреев Супруги детей евреев Вдовы и вдовцы детей евреев Супруги внуков евреев
Вдовы и вдовцы внуков евреев Усыновленные или удочеренные евреями или детьми евреев.
Система выборов в Израиле.
Кто имеет право быть Президентом Израиля?
Любой гражданин Израиля, постоянно проживающий в стране, имеет право выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента.
Кто имеет право принять участие в выборах в Парламент?
Депутатом Кнессета может быть только гражданин Израиля. Депутаты Кнессета избираются посредством партийных списков.
Не могут быть допущены к участию в выборах, граждане, напрямую или косвенно действующие против существования Государства Израиль, как государства еврейского народа, или против его демократического характера.
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Наши εβρεи служат Западу? Они служат на свой карман и на пуйла, чтобы законсервировать олигархическое устройство страны.
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Верно,как и то,что украинцы платят налоги там,где работают,но государство им не отдает возврат налогов за пользование их всеобщими надрами,землёй и трудовыми ресурсами.Коррумпированая страна с кланово-олигархической системой из совкового ворья барыг-мародёров.
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Нашими недрами нынче пользуются Коломойский, Шуфрич...
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Первой по величине частной нефтегазодобывающей компанией Украины была «Нефтегаздобыча», и она была основана ни кем иным, как Петром Порошенко.
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ТАК ЧЕМ ВАШУ МАТЬ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ В ЭТОМ ГОСУДАРСТВЕ ???????
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Пан міністр, швидше за все, добре розуміє, що це тільки початок. Далі буде більше, бо, хто в здоровому глузді згодиться годувати нероб з 100 тис, отримуючи при цьому мінімалку?
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Нет лять, надо сидеть на бобах и наблюдать, как вы себе зарплаты подымаете)))
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А какой дурак будет платить налоги ворам!!
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Ну чтобы официально трудоустраивали нужно делать реформу не трудового кодекса а налоговой. Чтобы работодателю было выгодней оформлять сотрудников и платить зарплату в белую.
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В магазине в цене почти каждого товара 16,6% НДС. Алкоголь, сигареты, бензин - кроме того облагаются акцизами. А в стоимости всех импортных товаров есть пошлины. При крупных покупках, типа квартиры или автомобиля, тоже есть различные поборы.
Так что не нужно звиздежа. Будь ты хоть заробитчанином, хоть нелегалом, а минимум 25% от дохода в закрома Родины все равно положишь в магазине.
Просто ребятишкам наверху мало, они же сверхжадные - хотят чтобы все платили 50-55%, то есть больше половины от зарплаты. Но пока что не способны обеспечить такой уровень собираемости. Только бюджетники, тотально зависимые от государства, платят такой огромный процент. Все остальные сидят на различных схемах и правильно делают.
Потому что ведь дорог нет, медицина фактически платная, пенсия - копейки, коррупция - сумасшедшая. За что отдавать половину дохода?
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так вот поэтому они и повышают цены, пошлины, акцизы и т.д. чтобы возместить "убытки" понесённые от зарплат в конвертах
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Нет, даже если бы все платили те 50% от дохода, что они от нас хотят, они все равно повышали бы налоги. Такова логика развития любой бюрократической структуры. Она всегда стремиться к расширению, раздуванию штата, получению новых функций и освоению новых бюджетов.
И государство здесь не исключение. Если налогоплательщики будут молчать, налоговая нагрузка может возрасти и до 90%. Чиновники как всегда скажут: "это для вашего же блага".
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зебилы в Украине падает пром производство - вы думали в сказку попали
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зебилы вам веры нет и не будет - вы не выполняете то шо обещаете - обещали не трогать малый бизнес и - полупуста и так во всем - хрен вам теперь ,а не налоги - все сами
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Начинать следовало с прокуратуры и правохранительной системы
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_Чтобы-то ни было начинать след с судебной системы! Если начинают не с этого - это пшик и разводняк!
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"28,5 млн украинцев трудоспособного возраста" - ну это какие то уж очень оптимистичные у него цифры
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Нелегально працюють в керівних структурах України клоуни, фотографи, тамади, *******, психи та кацапські прокладки!
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Для начала начните минимально уважать людей. Дайте привезти машины, на которых люди будут работать. У меня руки отсохнут платить 42 процента с заработанного, чтобы такие чмыри получали по 120 тысяч гривен и плакали что мало.
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Ето еще херня. Люди уже начинают и семьи свои забирать с Украины. С такими налогами и ценами как в Украине уже лучше жить в Европе.
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Это тот который дебил по бениной классификации?потому что дебил он точно,с таким налогом как ЕСВ и такими взяточниками как в держпраци,вообще удивительно,что у нас ещё существуют рабочие места.
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ну так у нас и презедент постоянно где-то не на работе .
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Так нету смысла работать легально и платить налоги .Чтобы кормить морды чиновников с миллионными зарплатами , которые они сами себе начисляют
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Работают нелегально? Это утверждение вы относите к работадателям или к наемным работникам?
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Не хотят платить налоги сволочи, хотя эти налоги выше чем к примеру в рашке )))))))
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Вкотре пересвідчуюсь, що бородата бабуся дала Милованову вірну характеристику.
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То вы еще трудовой кодекс не приняли.
Ждемс...
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Чего хорошего могут принять эти уроды, которые ни одной книги за свою жизнь не прочли.
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Ні, шановні, це - ви на заробітках, а вся Україна для вас нелегальна. Ви зробили це гнд разом, що все населення країни працює аби вижити. Брехуняки, ви паршиві!!!
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Князья народа первыми должны показывать пример честности, верности, патриотичности,бескорыстия, чтобы потом ожидать от народа повторения ...Но, у нас же "слуги", из грязи в князи....
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