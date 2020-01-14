 Отмена адвокатской монополии увеличит количество мошенников, которые будут оказывать некачественную юридическую помощь, - Солодко

Об этом он сказал в комментарии Українським Новинам.

"Я не исключаю, что вероятность роста количества мошенников и некачественных юруслуг после отмены так называемой адвокатской монополии - высока. Более того, я уверен в том, что так и произойдет", - сказал Солодко.

При этом он отметил, что в результате отмены адвокатской монополии, уголовная защита не пострадает.

"Другой момент, как все будет происходить в судебных процессах, в представительстве, связанном с неуголовной юстицией. Это может отличаться, потому что у адвокатов есть очень важный документ - правила адвокатской этики. Это ключевая позиция в отношениях с клиентом. Более того, в Конституции четко прописано, что оказание правовой помощи это прерогатива института адвокатуры", - подчеркнул адвокат.

Также он считает, что инвесторы, которые желают прийти в Украину, в последнюю очередь думают о судах.

"Инвесторы заходят на украинские рынки, чтобы вкладывать деньги, а не судиться. Говорят, что в страну не идут инвестиции из-за якобы несовершенной судебной системы, но это - полнейшая глупость. Как правило, если подписывается определенное соглашение, то может определяться несколько иная юрисдикция по защите инвестиций. Это могут быть международные суды, например. Все зависит от направления бизнеса и инвестиций. Инвестиции к нам не идут, потому что у нас война, нестабильная политическая обстановка и так далее", - отметил Солодко.

Кроме того, адвокат подчеркнул, что адвокаты несут огромную ответственность за свои действия, в отличие от обычных юристов.

"В Конституции написано, что правовая помощь в Украине обеспечивается адвокатами. То есть, адвокаты это юристы с соответствующей квалификацией, с определенным опытом, которые соблюдают правила адвокатской этики, прописанные в Конституции. Естественно, адвокат, который Конституцию не соблюдает, перестает быть адвокатом. Теперь, представьте себе, что некий юрист замешан в рейдерстве. Помимо уголовного наказания его пугать нечем. Он сохранит свой бизнес, работу и может дальше вести себя, мягко говоря, некорректно. Адвокат, если позволит себе лишнее, просто вылетает из адвокатской корпорации, лишается права на адвокатскую практику. Поэтому считаю, что эта тема (отмены адвокатской монополии, - ред.) искусственно навязана лицами, которые, возможно, не до конца разобрались в понятии, что такое "правовая помощь" и спекулируют понятием "адвокатская монополия", - уверен Солодко.

Он назвал парадоксом ситуацию, когда "адвокатов реформируют, при этом мнения самих адвокатов не спрашивают".

Как сообщали Українськi Новини, в 2016 году Рада ввела возможность защиты граждан в суде исключительно адвокатами.

1 ноября КС признал конституционным законопроект Президента Владимира Зеленского об отмене адвокатской монополии.