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 Общество
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Все про:адвокат (1233) юрист (78)

 Отмена адвокатской монополии увеличит количество мошенников, которые будут оказывать некачественную юридическую помощь, - Солодко

Адвокат Евгений Солодко уверен, что отмена адвокатской монополии приведет к увеличению количества мошенников, которые воспользуются ситуацией и будут предоставлять некачественные услуги по защите.

Об этом он сказал в комментарии Українським Новинам.

"Я не исключаю, что вероятность роста количества мошенников и некачественных юруслуг после отмены так называемой адвокатской монополии - высока. Более того, я уверен в том, что так и произойдет", - сказал Солодко.

При этом он отметил, что в результате отмены адвокатской монополии, уголовная защита не пострадает.

"Другой момент, как все будет происходить в судебных процессах, в представительстве, связанном с неуголовной юстицией. Это может отличаться, потому что у адвокатов есть очень важный документ - правила адвокатской этики. Это ключевая позиция в отношениях с клиентом. Более того, в Конституции четко прописано, что оказание правовой помощи это прерогатива института адвокатуры", - подчеркнул адвокат.

Также он считает, что инвесторы, которые желают прийти в Украину, в последнюю очередь думают о судах.

"Инвесторы заходят на украинские рынки, чтобы вкладывать деньги, а не судиться. Говорят, что в страну не идут инвестиции из-за якобы несовершенной судебной системы, но это - полнейшая глупость. Как правило, если подписывается определенное соглашение, то может определяться несколько иная юрисдикция по защите инвестиций. Это могут быть международные суды, например. Все зависит от направления бизнеса и инвестиций. Инвестиции к нам не идут, потому что у нас война, нестабильная политическая обстановка и так далее", - отметил Солодко.

Кроме того, адвокат подчеркнул, что адвокаты несут огромную ответственность за свои действия, в отличие от обычных юристов.

"В Конституции написано, что правовая помощь в Украине обеспечивается адвокатами. То есть, адвокаты это юристы с соответствующей квалификацией, с определенным опытом, которые соблюдают правила адвокатской этики, прописанные в Конституции. Естественно, адвокат, который Конституцию не соблюдает, перестает быть адвокатом. Теперь, представьте себе, что некий юрист замешан в рейдерстве. Помимо уголовного наказания его пугать нечем. Он сохранит свой бизнес, работу и может дальше вести себя, мягко говоря, некорректно. Адвокат, если позволит себе лишнее, просто вылетает из адвокатской корпорации, лишается права на адвокатскую практику. Поэтому считаю, что эта тема (отмены адвокатской монополии, - ред.) искусственно навязана лицами, которые, возможно, не до конца разобрались в понятии, что такое "правовая помощь" и спекулируют понятием "адвокатская монополия", - уверен Солодко.

Он назвал парадоксом ситуацию, когда "адвокатов реформируют, при этом мнения самих адвокатов не спрашивают".

Как сообщали Українськi Новини, в 2016 году Рада ввела возможность защиты граждан в суде исключительно адвокатами.

1 ноября КС признал конституционным законопроект Президента Владимира Зеленского об отмене адвокатской монополии.

Источник: https://censor.net.ua/n3169855
 
 
 Топ комментарии
 
Караул! Хулиганы из Слуги Народа лишили кормушки! Теперь морда лица в 2 раза похудеет... Отмена адвокатской монополии увеличит количество мошенников, которые будут оказывать некачественную юридическую помощь, - Солодко - Цензор.НЕТ 8439
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лишение монополии уберет заоблачные цены на некачественные услуги.А мошенников среди этой братии не меньше чем везде
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Вроде мало мошенников и "тупарей" среди людей с "корочкой" адвоката... "Чья б корова мычала, а их - молчала..." Сидел в судах, видел... И документы читал...Особенно среди молодёжи, получившей диплом "правоведа", за "бабки", в "институтах потерянного времени", типа Криворожского, а также среди бывших "ментов"... Сидишь в суде,слушаешь и думаешь: "Ой, ду-ура-ак!..."
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Караул! Хулиганы из Слуги Народа лишили кормушки! Теперь морда лица в 2 раза похудеет... Отмена адвокатской монополии увеличит количество мошенников, которые будут оказывать некачественную юридическую помощь, - Солодко - Цензор.НЕТ 8439
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эта морда лица 5 лет скулила о том как барыга кошмарит бедных и несчастных рыго-бизнесменов за финансирование терроризма.
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И шо, сколько рыго-бизнесменов получили приговоры по 258-5?
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лишение монополии уберет заоблачные цены на некачественные услуги.А мошенников среди этой братии не меньше чем везде
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кокой ужжос...мошенники против одвокатофф...ничья вовеки векофф...
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кстати,бубочка медведчукчу колы щемить начнёт?чы ему насрать на глас народа?
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капец рожа! в экран не влазит) теперь хлеб без масла есть чуваку придется....
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Корыта лишают, хюлиганы!
Тій ще "простигоспод і", насос викачування
бабла...
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Просто тепер замість адвокатів будуть "рєшали" по заносу конвертів. Не треба тратиться на всякі ліцензії - дешево й сердито.
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А чем в настоящее время адвокаты занимаются?
Решаловом с заносом денег, ведь все они в доверии судей, многократно проверены
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ну теперь им не придется тратится даже на лицензию.
А лучшим защитником станет ФОП теща судьи Вовка.
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Когда слышу фразу "ищите хорошего адвоката", то говорю, что самый лучший адвокат тот, у которого сестра -судья, а брат -следователь
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Почему "теперь"? А раньше всё было ок? Все такие профессиональные, зашибись)))
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Вроде мало мошенников и "тупарей" среди людей с "корочкой" адвоката... "Чья б корова мычала, а их - молчала..." Сидел в судах, видел... И документы читал...Особенно среди молодёжи, получившей диплом "правоведа", за "бабки", в "институтах потерянного времени", типа Криворожского, а также среди бывших "ментов"... Сидишь в суде,слушаешь и думаешь: "Ой, ду-ура-ак!..."
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Что же ты урод путаешь монополию на адвокатов с адвокатской монополией.
Что в Мире и Украине больше нету адвокатов кроме твоей адвокатуры
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Это тот, который подрабатывал на телеканалах. Хотелось бы сказать этому коллеге, что кроме тебя есть тысяча дипломированных юристов. Тебя кормушки лишают. Жалею об одном, что новый закон, или проект, не разрешает защищать людей в уголовном производстве. Наверное смог бы на пенсии помочь, не ублюдкам, а по уголовным производствам, где вина подозреваемых шита, в современных условиях не буду говорить какого цвета, нитками.
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И все мошенники будут с юридическим образованием, бо юристов в Украине больше чем зёрен в мешке, капель в море и звёзд на небе.
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Зустрічав таких тупорилих адвокатів,що ганчір'ям сцяним треба таких гнать.(Хоча,можливо ,це спєци порєшать з суддями).
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Или у них родственники среди судей
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А если не отменят монополию, то мошенники останутся квалифицированные???
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В десятку. Белые воротнички хотят монополию. Это устраивает и судей. В узком кругу больше денег
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судячи по трансляціям,серед адвокатів хватає "професіоналів"
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Что эта за сволочь Солодко?, защитники монополии будут любые отговорки приводить что-бы не допускать конкурентов, но ... вам, эту коррупционную кормушку прикроют. А кто зарабатывает сейчас на этим схемах нужно выявлять и привлекать к уголовной ответственности.
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Это зрада-зрадная!Баранов стригут,а тут ещё и свиней решили постричь!Срочно на майдан-свиньям-адвокатское поле!
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Я вважаю,що перш ніж отримати ліцензію на приватну адвокатську практику,кандидат повинен відпрацювати в ДЕРЖАВНІЙ адвокатурі не менше 10-ти років!
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загуглите в нете словосочетание "адвокаты мошенники"
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Обычно адвокат нужен, чтоб передать взятку "судье". Или прокурву. Причем все равно - виновен человек, или нет. Принцип такой: попал в жернова юстицьки - плати. Нет денег - сиди.
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Ну, как-то справлялись раньше и без монополии 25 лет. А потом срочно понадобилась монополия. Идите лесом.Среди адвокатов полно тупарей, несмотря на наличие свидетельства. Поговори ещё про "качество". В основном, решалы и переносчики денег.
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