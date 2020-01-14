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 Конвертцентр с оборотом более 258 млн грн ликвидирован налоговой милицией Киева. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева прекратили деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 гг. было проведено операций на сумму свыше 258 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Конвертцентр с оборотом более 258 млн грн ликвидирован налоговой милицией Киева 01

В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.205-1 и ч.3 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по документальному прикрытию бестоварных операций, формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличность.

Реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам "конвертационного центра" транзитных и/или фиктивных СХД за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги). В свою очередь фигуранты передавали клиентам указанные средства наличными (за исключением 12% от проконвертированной суммы, которые служили им "вознаграждением" за услуги конвертации) вместе с поддельными первичными документами.

Конвертцентр с оборотом более 258 млн грн ликвидирован налоговой милицией Киева 02

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Конвертцентр с оборотом более 258 млн грн ликвидирован налоговой милицией Киева 03
Конвертцентр с оборотом более 258 млн грн ликвидирован налоговой милицией Киева 04

По результатам санкционированных обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в их автомобилях и банковских ячейках, изъято 30 тыс. долларов США, 862 тыс. гривен (всего в эквиваленте более 1,56 млн грн), ноутбуки, системные блоки, 137 печатей предприятий и документацию, свидетельствующую о противоправной деятельности.

Конвертцентр с оборотом более 258 млн грн ликвидирован налоговой милицией Киева 05

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Конвертцентр с оборотом более 258 млн грн ликвидирован налоговой милицией Киева 06
Конвертцентр с оборотом более 258 млн грн ликвидирован налоговой милицией Киева 07

Продолжается следствие.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169854
 
 
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каждый день такие фото бабла постят, а дыра так и осталась.
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Просто деньги идут как и раньше в "Москву", а потом раскидывают в зависимости от плотности региона, а там опять их воруют.
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ну да семейные поездки с Ермаком надо кому то оплачивать. Не Богдану же
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