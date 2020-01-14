 Конвертцентр с оборотом более 258 млн грн ликвидирован налоговой милицией Киева. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.205-1 и ч.3 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по документальному прикрытию бестоварных операций, формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличность.

Реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных участникам "конвертационного центра" транзитных и/или фиктивных СХД за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги). В свою очередь фигуранты передавали клиентам указанные средства наличными (за исключением 12% от проконвертированной суммы, которые служили им "вознаграждением" за услуги конвертации) вместе с поддельными первичными документами.

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По результатам санкционированных обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в их автомобилях и банковских ячейках, изъято 30 тыс. долларов США, 862 тыс. гривен (всего в эквиваленте более 1,56 млн грн), ноутбуки, системные блоки, 137 печатей предприятий и документацию, свидетельствующую о противоправной деятельности.

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Продолжается следствие.

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