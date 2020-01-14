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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Иран (785) МАУ (146) Ермак Андрей (68)

 Слаженная работа украинских экспертов заставила Иран признать вину за сбитый рейс МАУ, - Ермак

Слаженная и принципиальная позиция украинских экспертов и спасателей заставила Иран признать вину за трагедию с рейсом МАУ.

Об этом сообщил "Украинской правде" помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Было несколько версий, версия ракеты была одной из основных с самого начала... Но для нас было важно, чтобы она была доказана. На месте круглосуточно работала экспертная и поисково-спасательная группа, в нее вошли вошли 45 экспертов из Государственной авиационной службы, Национального бюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, представители СНБО, Службы безопасности Украины, ГСЧС, Министерства обороны, Министерства иностранных дел и представители компании МАУ.

Именно их слаженная круглосуточная работа и принципиальная позиция привели к тому, что иранская сторона признала свою вину, - отметил он.

Также помощник президента сообщил, что в ближайшие дни в Украину должен прибыть представитель Ирана.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Источник: https://censor.net.ua/n3169850
 
 
 Топ комментарии
 
чекає на вказівку з крембля?
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заодно и кремлёвское звание ермака установите в фсбешной иерархии...
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Еще предстоит установить-ермак агент фсб или просто полезный идиот.
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Если это иранская комиссия...то она может быть и может установить это...
Если речь идет об украинской комиссии...то этот малорос как обычно бредит...
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это тот Ермак с чартерного Зе. Он то точно знает что был Умысел в назидание Зе
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та канєшна ашипка!
хіба руцкє друзя могли мати проти нас умисел?
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ПВО от балды сбивающее гражданские самолеты не лучшая реклама расеянскому ВПК.
Потому, вангую, что будет виноват какой-то бармалей..
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Немного информаци для дегенератов. Невзможно перепутать гражданский самолет летящий на высоте 2400 м., из аэропора по установлему маршруту ни с чем, это невозможно. Тем более "случайно", через 10 сек. осуществить второй пуск после первого попадания.
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Умысел вы не докажете, хотя как по мне он очевиден - ***** делает всё, чтобы цены на нефть повысились и плевать ему союзник ему Иран или нет если оно даже на брата напало.
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там с ящиками не разберутся кому отдать в работу, а тут еще и истину искать...
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Он что, дыбил? Как можно в результате ошибки запустить ракету земля-воздух и случайно попасть в пассажирский самолёт? Он имеет в виду, что доблестные исламские боевики по крылом иранского правительства, возможно, просто стреляли по ночным воробьям? Может мне кто-то его логику разъяснит? А хотя .. это же Ермак, тут логика понятна - выгородить русских корешей.
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вот уже миллион блогеров, аналитиков, исследователей , инсайдеров написали о том, что Ермак заменил собой Медведчука и является прямым агентом путина....
А оно рулит в топе...
Это лютый пипец товарисчи....
То что наша Малороссия вообще до сих пор существует это ВЕЛИКОЕ чудо...
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заодно и кремлёвское звание ермака установите в фсбешной иерархии...
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Еще предстоит установить-ермак агент фсб или просто полезный идиот.
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бутусов смотрю твое выступление на 24 садового. заявить что украинская власть не была способна быстро среагировать на гибель нашего самолета в иране это подлость все прекрасно помнят как все было на самом деле и как оперативно сработала украинская власть как быстро были отправлены специалисты в эту страну и как быстро была установлена правда . бутусов где твоя совесть падло?пишу твою фамилию с маленькой ибо на уважение ты не заслужил.
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это Мендель то оперативно среагировала? а этот сутки через мацкву чартером добирался, а другие даже отпуск не прервали. Когда иностранцы заявляли о теракте, оп писал о техаварии. оп пишу с маленькой, совести у них и вправду нет.
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мендель это твой убогий опущенный в париже кгбист?
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Короче Бутусов виноват,что ты Зебил. Или ты 4000 в школьной кассе получил уже.
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Почему Бубочка долго из Омана добирался? Хер в клавишах застрял...
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Понятно, шо случайно збити не могли. Тут ше постаратись тра спеціально попасти. Але як ти докажеш? Он всі знають шо Кучма вбив того Гонгадзе, але ж...
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Если запустили три ракеты ,то понятно что с умыслом.
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Вбивці Окуєвой пов'язані із Зеленським? Затриманий організатор кілерів володів тією ж компанією, що і дружина Зеленського .Цікаві факти знайшли журналісти obozrevatel.com. Виявляється, що від групи кілерів, яку нещодавно затримали, тягнуться ниточки прямо до Зеленського. Їм вдалося встановити зв'язок між затриманим Ігорем Редькіним,якого називають організатором групи кілером та найближчим помічником Зеленського Юрієм Арістовим, що сьогодні є депутатом "Слуги народу". до квітня 2019 го Ігор Васильович Редькін був одним із власників компанії "Голден-Фіш". Тоді її директором була Марина Арістова, а діючий власник - Юрій АристовСлаженная работа украинских экспертов заставила Иран признать вину за сбитый рейс МАУ, - Ермак - Цензор.НЕТ 870
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Кацапские ракеты и они ими управляли намеренно, нех тут думать.Но разницы нет в оплате пострадавших, везде платят семьям по 10 тыс долларов за погибшего.
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Боже что он несет. Обосрались -обтекайте.
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