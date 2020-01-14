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Все про:прокуратура (3804) суд (22813) Вышинский (158)

 Пропагандист Вышинский снова не явился на суд, заседание перенесли на 31 марта, - прокуратура АРК

Слушание дела по подозрению руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского в государственной измене перенесли на 31 марта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщила прокуратура АРК.

"Сегодня, 14 января 2020 года, руководитель "РИА Новости Украина" в очередной раз не явился в судебное заседание", - говорится в сообщении.

По словам стороны защиты, его отсутствие связано с пребыванием на лечении.

Подольский районный суд города Киева перенёс судебное заседание на 31.03.2020 года.

Также читайте: Путин включил пропагандиста Вышинского в состав Совета по правам человека при президенте РФ

Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского было открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля. 19 июля суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября.

28 августа суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи. Тогда спикер генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что освобождение прошло в рамках процесса по обмену удерживаемыми лицами. Сарган также обнародовала фотокопию заявления Вышинского, в котором он дает добровольное согласие на участие во "взаимном освобождении лиц" и подтверждает готовность выехать за пределы Украины.

7 сентября в рамках обмена он был доставлен в Россию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Вышинский не приедет на заседание суда в Киев

Пропагандист Вышинский снова не явился на суд, заседание перенесли на 31 марта, - прокуратура АРК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3169849
 
 
 Топ комментарии
 
Хороший человек видать - не то шо злобные атошники, волонтеры и медсестры
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Типа 31 марта он придет..
Уже бы на 1 апреля назначали...на день зеленого дурака...
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Цемаха вызывайте, Цемаха!!! Дебилы...
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да не придет он, странно на это рассчитывать
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та да,не привёз бубочке мацковской шаурмы,зраднык...
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Будуть переносити суд до тих пір поки Вишинський не загнеться?
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Хороший человек видать - не то шо злобные атошники, волонтеры и медсестры
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так он и возможно себя невиновным считает? ну так ясно дело что дело "шитое". подумать только - все думали что он должен был подумать что виновен, а тут....(из доклада прокурора по делу)
все, дело - в камин бросаем, спичкой поджигаем. не сознался, падла такая, значит - он очень добрый, а то что нашли у него - он так проверял работоспособность органов.... Якименко подтвердит что он проверял органы.... Пропагандист Вышинский снова не явился на суд, заседание перенесли на 31 марта, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 9596
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Типа 31 марта он придет..
Уже бы на 1 апреля назначали...на день зеленого дурака...
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Все нормас , портнова порешала, суды. Судьи все свои ☝️☝️☝️
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Пилять.. да че буйня, постоянно какие то переносы, причем по всем важным судам, причем при любой власти, при чем при любых судьях! Задолбало такое правосудие, где действительно нужно судить , годами решение рожают, гд за курицу, за 5 минут решают! А ведь каждый перенос, затягивание дел - за это все платит налогоплатильщик- народ, эй судьи меня заэпало ваше "правосудие" за мой счет! Нужно что бы деньги/зарплата судей и все это аравы судейской, а там их на каждого суддью десятками сидит ,"ходили" за подсудимым)))... нет результата - нет зарплаты! Взял взятку судья - шкуру живьем содрать , и с судьи , и с давалы, и дело с концом! Заэпало это десятилетиями тянущееся "правосудие" - за мои деньги!
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Ты статью читал? Обменял его твой Бубочка. Дело осталось, а подозреваемого отпустили под чью-то там ответственность. Как думаешь, придет? Теперь будут долго вызывать, а потом судить заочно.
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Только наивные зебилы , думали и надеялись , что он приедет на суд .... ))))))
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они все знали, а за дебилов держат зелохов и быдломассу выборцев безмозглых
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смешно как то до слез-волонтеры в камерах, а этот на лечении. Выходит быть кацапом и пропагандистом при оружии -награда.
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Во всей этой истории интересует только одно: кого они с этой историей за дураков держат!?!?!?

Это же пи...дец просто: какие-то клоуны высылают свои дурацкие повестки в свой клоунский суд, а Вышинский сидит дома и плевать хотел на них всех....
А они сидят такие и говорят: не явился .... ну чтож, прийдется перенести заседание на Март.

*****, отправте этих дегенератов всех в АТО! Слов нет....
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всьо харашо - судді, авокади та прокурви работают не за так, а за хароший оклад і прємії со льготами. А ми оплачуємо цей цирк з клоунадою за свої
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Ну как так то? Ну что ты будешь делать. Пропагандист Вишинський знову не з'явився на суд, засідання перенесли на 31 березня, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 8249
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Никто в Украине так не борзо не ведёт себя как российские пропагандоны под защитой Авкова. Попробуй только тронь их - моментом найдут и в СИЗО посадят.
Украина для украинофобов!
https://youtu.be/z__q5FL_zhk
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Я вот одного не понимаю. Зачем нам ета армия судей, прокурворов, адвокатов, юристов и прочей нечисти которая между прочем получает не самые маленькие зарплаты и которые не сделали за свою жизнь ниодной своей работы? Кроме вреда конечно.
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Статью читай. Его отдали Рашке, а теперь ждут, что он приедет на суд.
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Кто отдал? Чтобы освободить из под стражи и тем более из тюрьмы нужно решение суда. Что и было сделано етими же судьями которые ведут дела етих же преступников. Пропагандист Вишинський знову не з'явився на суд, засідання перенесли на 31 березня, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 1403
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Цирк, клоунада, шутовство, лицидейство, лига смеха, квн и камеди клаб, а не нынешняя власть. Кстати интересно - сколько народных денег тратится на эти тупые судебные кривляния?
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Как говорил Парашенко, если мы выгоним и люстрируем всех судей и прокуроров занимающихся противозаконными действиями то у нас в судах некому будет работать. Тоесть вы поняли кто у нас работает в етих органах.
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Если оно в Украине, то схватить этого мудака за барки и притащить в зал суда!!!
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7 сентября в рамках обмена он был доставлен в Россию Источник: https://censor.net.ua/n3169849
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Повестку высылайте бубочке, он передаст.....
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