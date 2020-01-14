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 На Киевщине от отравления угарным газом при пожаре погибли двое маленьких детей и их отец,- ГСЧС. ФОТО

На Киевщине от отравления угарным газом при пожаре погибли три человека: двое маленьких детей и их отец.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

На Киевщине от отравления угарным газом при пожаре погибли двое маленьких детей и их отец,- ГСЧС 01

"14 января в 9:50 в оперативно-диспетчерскую службу Тетиевского района поступило сообщение от работников скорой медицинской помощи об обнаружении тел трех человек в с. Погребы, отравившихся угарным газом. Погибшими оказались мужчина - отец 1993 г.р. и двое детей 2015 и 2016 г.р.", - говорится в сообщении.

На Киевщине от отравления угарным газом при пожаре погибли двое маленьких детей и их отец,- ГСЧС 02

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Предварительная причина возгорания - курение в постели.

Подразделения ГСЧС на место происшествия не привлекались.

Источник: https://censor.net.ua/n3169844
 
 
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Вроде бы такие ситуации называют пожаром.
Судя по фото, отец курил и нечаянно уснул.
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непонятно кому мыдаль офис прызыдэнта урочысто вручыть...
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