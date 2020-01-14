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 Политика Украины
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Все про:Днепр_город (2918) образование (1923) Филатов (388)

 Моя репутация мне важнее, - Филатов отстранил зама по гуманитарным вопросам Шикуленко до проверки сообщения СБУ о присвоении чиновниками мэрии 25 млн

Из-за ситуации, возникшей в гуманитарном департаменте мэрии Днепра, мэр Борис Филатов отстранил своего профильного заместителя Александра Шикуленко и предложил уволиться начальнице управления образования Оксане Салогуб.

В то же время Борис Филатов предлагает директорам школ самостоятельно выбрать ее преемницу.

"Уважаемые педагоги и родители, на следующей неделе приглашаю вас на две встречи со мной: отдельно Правый берег и отдельно Левый берег. Нам есть о чем поговорить: о коммуникации с мэрией, о деньгах школам, о планах на ремонты, о поборах с родителей, о возвращении сокращенных вакансий. Поверьте, я много знаю и многим недоволен. Поэтому и принял сегодня такое решение", - написал глава Днепра на своей странице в соцсети, сообщает VGORODE.UA

Борис Филатов также добавил, что отстранение господина Шикуленко продлится до завершения рассмотрения дела по гуманитарному департаменту.

Моя репутация мне важнее, - Филатов отстранил зама по гуманитарным вопросам Шикуленко до проверки сообщения СБУ о присвоении чиновниками мэрии 25 млн 01
Моя репутация мне важнее, - Филатов отстранил зама по гуманитарным вопросам Шикуленко до проверки сообщения СБУ о присвоении чиновниками мэрии 25 млн 02

Источник: https://censor.net.ua/n3169843
 
 
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Себя б отсранил, парковщик хренов.
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Изрядно шутите, пане. Он даже не лучший среди худших, так, шестерка нашей городской еврейской мафии.
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Что нормального в нем? В том что он все якобы начал ремонтировать, но ничего не закончил?
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Разве ж только парковки. Богя сунул свое сурло уже во много "сладких" мест, последнее из которых коммунальное предприятие "Ритуальные услуги". И вот Богя решил прибрать его к своим липким рученкам, попытка №2, ситуация типичная для Украины - бандюк отбирает у бандюка. А что творится в вышеупомянутом образовании, можно рассказывать долго и эмоционально, одна система питания, внедренная Богей взамен коррупционной рыговкой, стоит многого. Я имею в виду, что она не просто такая же коррупционная, а еще и ХУЖЕ, потому что качество поставляемых в детские сады продуктов питания упало очень сильно.
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Филатов вроде как и нормальный мер, на фоне вех остальных украинских городских голов, на мой скромный, неискушённый взгляд. Вроде как реально заботится о Днепре и результат налицо - Днепр один из лучших городов Украины.
Но то как он часто меняет и предаёт своих друзей и соратников - чувствуется какая-то гниль в этом человеке.
Може он это делает ради своего города? А може - из-за своих шкурных интересов. Попробуй тут разобраться, когда за человеком тянется гнилой шлейф его прежних поступков.
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Ну хватит этих пиар-сказок про "нормального мера", говно он подеврейское, сильно нечистое на руку.
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Я тоже к ним отношусь спокойно. Вот к еврейской этнической мафии не очень. А вы таки да...
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Я не отношусь ни к одной мафии. Мафия - зло, к какой бы этнической группе она не принадлежала.
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