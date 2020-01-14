EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Общество
  277  17
Материалы по теме:
Все про:Беркут (8573) майдан (3989) суд (22813)

 Заседание по делу экс-беркутовцев и расстрелов на Майдане назначено на март 2020 г., чтобы новая группа прокуроров смогла подготовиться

Святошинский суд, после того, как принял решение об отводе новой группы прокуроров по делу экс-беркутовцев, которые обвиняются в расстрелах на Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года, рассмотрел ряд вопросов и назначил следующее заседание н март 2010 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Святошинский суд, после того, как  принял решение об отводе новой группы прокуроров по делу экс-беркутовцев, рассмотрел объявление определенных заявлений и обсуждение вопроса возможности дальнейшего судебного разбирательства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд объявил отвод новым прокурорам по делу экс-беркутовцев о расстреле Майдана

В частности, суд отметил, что не может решить вопрос об отводе прокурора Сергея Куцого, поскольку его не было на заседании, и объявил, что соответствующий орган должен определить новую группу прокуроров, которая дальше будет участвовать в рассмотрении этого дела. Судебное разбирательство перенесено на 11:30 17 марта. Суд добавил, что за это время другая группа прокуроров, которая будет назначена, должна ознакомиться с материалами дела.

Также судья отметил, что следующее судебное заседание по делу состоится уже в другом помещении суда по адресу: Якуба Коласа, 27а.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд объяв

Как сообщалось, по делу о расстрелах на Институтской, которое рассматривает Святошинский райсуд, обвиняемыми являются пятеро бывших сотрудников спецподразделения "Беркут": Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

В конце декабря 2019 года по постановлению генпрокурора Руслана Рябошапки была изменена группа прокуроров по делу. Рябошапка объяснил, что это необходимо, "ввиду изменения структуры и штатного расписания Генеральной прокуратуры Украины, с целью быстрого, полного и беспристрастного судебного разбирательства уголовного производства, обеспечения надлежащего поддержания публичного государственного обвинения в суде".

В то же время 28 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд вынес решение об изменении меры пресечения на личные обязательства пяти экс-беркутовцам по делу о расстрелах на Институтской.

На следующий день, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" Донецкой области состоялся обмен пленными, в ходе которого этих пятерых экс-бойцов спецподразделения "Беркут" передали на оккупированную Россией территорию Донбасса.

Источник: https://censor.net.ua/n3169841
 
 
 Топ комментарии
 
Там 8 марта,потом Пасха. На декабрь бы уже назначили. 30-го где-то.
 показать весь комментарий
 
відпустило беркутню, а тепер суд переносить. а саме поносило порошенка "чому ніхто не покараний?"...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Там 8 марта,потом Пасха. На декабрь бы уже назначили. 30-го где-то.
 показать весь комментарий
 
 
То вже зразу на 31.12.2021 року. Точно зможуть підготуватися.
 показать весь комментарий
 
Это полная профанация закона очевидности првосудия и неотвратимости наказания
1. У нас нет Заочного суда и заочного правосудия иРада не спешит внестиизменения или даже принять специальный Закон по делам Майдана и топ уголовников Януковича и так далее..
2. Суд вообще занимается неочевидным процессом и нарушает Закон..
3. Если выдали то хрен как объявишь в розыск хотя в дур-стране все можно но это уже сюрреализм какой то, а не процесс.. короче судить надо Зелевислюка...
 показать весь комментарий
 
Наша песня хороша, начинай сначала.
 показать весь комментарий
 
 
а как быть с тем, что обвиняемые не явились по причине обмена и что суд не получил соответственные документы в отношении решения рябой шапки.
 показать весь комментарий
 
значить вони порушили лічнойє обісчаніє та повинні бути повернуті в СІЗО
 показать весь комментарий
 
а то что суд не получил документы на обмен этих убийц, то как....
 показать весь комментарий
 
ото ж бо! Ніяких оправданій - ловити і в СІЗО
 показать весь комментарий
 
Таки зрозуміло, падлюки здохнуть від старості,
в своєму ліжку, а не на кічі..
 показать весь комментарий
 
Та чего мелочится назначили-бы сразу через 2 года чтобы все всЁ успели!!
 показать весь комментарий
 
відпустило беркутню, а тепер суд переносить. а саме поносило порошенка "чому ніхто не покараний?"...
 показать весь комментарий
 
 
адвокатам потерпілих для ознайомлення двацять хвилин давали - поки суд на перерву пішов
 показать весь комментарий
 
Трагедия - фарс, фарс - идиотизм... долбозЁбы, вам ведь один из пернатых уже показал средний палец... ну там, непосредственно после обмена на таксистов... вот зачем эту комедию ломать? Всё, проехали, "висяк", раны затянулись, боль затихла... нахер вот эти клоунские ужимки, не пойму....
 показать весь комментарий
 
 
і за цей цирк ми всі платимо їм повишені оклади!!!
 показать весь комментарий
 
проблема в том, что каждый слуга решает вопросы по своему усмотрению, а не по закону. Шапка приказал освободить и все, Зе захотел слетать к ботоксу и всем должно быть все равно....верховные осуждению не подлежат...
 показать весь комментарий
 
 
немногие доживут до конца этого суда.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх