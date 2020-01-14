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 Политика Украины
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Все про:земельная реформа (181) Слуга народа (597) Голос партия (126) Клименко Юлия (7)

 Думаю, что у "Слуги народа" недостаточно голосов для рассмотрения рынка земли, - нардеп от "Голоса" Клименко

Нардеп от "Голоса" Юлия Клименко, которая во время предвыборной кампании возглавляла партию, считает, что вопрос рынка земли не выносят на повестку дня Верховной Рады, потому что нет достаточного количества голосов для принятия законопроекта.

Об этом она рассказала в комментарии парламентскому корреспонденту Цензор.НЕТ.

"Я думаю, во-первых, потому, что ни одна фракция, кроме "Слуги народа" на самом деле поддерживать этот законопроект не будет. И я думаю, что достаточно голосов у "Слуги народа" тоже нет", - сказала она.

На вопрос о том, почему "Голос" не поддержит законопроект, она ответила: "Мы не хотим, потому что мы подавали правки и ни одна из них не была учтена. Мы не понимаем, почему никто не принял хотя бы во внимание конкретные правки. Поэтому по какой-то причине поддерживать законопроект, в котором нет наших поправок, но сплагиачены наши идеи, мы не хотим".

Напомним, ранее первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Рада не будет рассматривать законопроект о рынке земли на этой пленарной неделе.

А глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что законопроект о рынке земли может заблокировать работу Рады на несколько месяцев.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10).

Право покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения будет предоставлено гражданам Украины, территориальным общинам, государству, юридическим лицам Украины.

16 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.

28 декабря парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики на заседании рассмотрел все правки ко второму чтению № 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Требуем референдум", - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3169838
 
 
 Топ комментарии
 
Ті хто проголосує за те лайно - самовбивці. бо це не Закон про обіг землі, на зразок розвинутих країн, - а дерибан і легалізація латифундій.
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Нардепи від "голоса" вміють думати???....... Думаю, что у "Слуги народа" недостаточно голосов для рассмотрения рынка земли, - нардеп от "Голоса" Клименко - Цензор.НЕТ 2019
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Нардепи від "голоса" вміють думати???....... Думаю, что у "Слуги народа" недостаточно голосов для рассмотрения рынка земли, - нардеп от "Голоса" Клименко - Цензор.НЕТ 2019
Не смішіть.
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Там творча інтелігенція зібралась.. Думати не їх коньок.. Проте як співають
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Закон о земле уже принятое решение, голосование - простая формальность.
Голос уж точно ни на что не повлияет.
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вы людей под ОП видели? вопрос НЕ будет решен в угоду слугам однозначно. Земля в турбулентности не нуждается.
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На акцію проти ринку землі зібрались зовсім юні "аграрії"

https://www.unn.com.ua/uk/news/1846384-na-aktsiyu-proti-rinku-zemli-zibralis-zovsim-****-agrariyi

Да уж,"зачетные аграрии" собрались под ОП.Они же кабачек от баклажана отличить не смогут.
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КИЇВ. 14 січня. УНН. На акцію протесту проти відкриття ринку землі, що проходить у центрі Києва біля стадіону "Динамо", зібралось чимало молодиків, передає кореспондент УНН.
Так, близько десятка юнаків, яким на вигляд близько 16-18 років, перекрили рух вулицею Петрівська алея.Вот так то.Учиться не хотят,работать то же.А зачем,когда "митинги" кормят?
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сейчас каникулы.. почему б не подзаработать
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Да каникулы вроде закончились.Мой второй день учится.
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дэушка пытается прыспать бдительность за вкв...
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Ті хто проголосує за те лайно - самовбивці. бо це не Закон про обіг землі, на зразок розвинутих країн, - а дерибан і легалізація латифундій.
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Не плач. Що б тебе втішити, і ****** такий хотів протягнути, але вибори були на носі.
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Напомните, а за пол-года "Голос" хоть за что нибудь голосовал? Или только зраду во всем видел? Продуктивные депутаты, что они, что пустое место нет разницы.
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у вас, кацапів, претензії тільки до "Голосу"?
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У нас, украинцев, ещё вопрос, почему сыньоносый на работу не ходит?
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Чума, та не со мной, ты себя жжешь))))
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ты порохосрань?
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ні, - звичайний українець, на відміну від тебе, кацапська паскудо
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то есть все кто против Петьки - кацапы? Или как ты определил, что я кацап? Пишу на русском, значит запроданец?
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я теж був проти Пороха, але на виборах, голосував за менше зло, а не за принципом "какаразніца"
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А яке вже зло зробив зе до виборів,шо ти вже визначив де яке зло?
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сам факт народження жида - це вже зло
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чим займався віслюк оманський з 2014 по 2018?
- обсирав Майдан і Україну
- гастролював по параші
- знімав скоти
- допомагав каломийському виводити гроші з Привату (офшорні рахунки кварталу поповнилися орієнтовно на 200 тис$ з приватовських грошей, згідно даних міжнародного аудиту)
Цілком достатньо(для розумної людини), щоб не міняти шило на мило лайно
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Maks Kolorto,не реагируй.Это он так,по привычке,приобретенной в предвыборные компании.
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о,ще один кацап підтягнувся.... чого вам на усрусьвесні не сидиться?
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А хто ж тади іще проти ,якщо із інших тільки жменька депутатів.....
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Не успел Зеленский подписать закон про неперсональное голосование, как тут же в ВР засекли первых в этом году нарушителей. Ими оказались нардепы из "Оппоблока" Вадим Новинский (проголосовал за коллегу Мусу Магомедова) и Дмитрий Шпенов (за Дмитрия Шенцева).
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анька вже освоїла мову на рівні початкової школи?
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Да, и учителя тоже, за январь получат в феврале, это закон, зеля обещал.
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найжалюгідніша з міністрів.. повний нуль
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Вменяемый лимит в 200-300 га и запрет продажи иностранцам.
Такой рынок можна поддержать, а то что предлагают уроды єто крах украинского агросектора..
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Парубийка в студию, он бы протянул, 20 голосований и готово.
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Ноты выучи и ты сможешь, правда перед козой, до Омана далеко тебе. Так что не звезди, ну никак не мог видеть меня.
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депутати от "голоса німого" теж хочуть їсти, а на одну зарплату хіба красіво получиця?
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Нема голосів? - КУПЛЯТЬ. Бені потрібно - він і купить. Наприклад, в соціально близьких - в зажопи.
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Прилетіли Зелені Попугаї. Надівайте головні убори. Вони злі і голодні
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Да зачем тому "Голосу" и Вакарчуку земля?Его и корпоративы прилично кормят.
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Я полагаю, что Зепутаты опасаются другого...
Думаю, що у "Слуги народу" недостатньо голосів для розгляду ринку землі, - нардеп від "Голосу" Клименко - Цензор.НЕТ 1131
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