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Все про:горсовет (465) приватизация (925) СБУ (14237) Тернополь (565)

 СБУ помешала чиновникам горсовета Тернополя приватизировать за бесценок историческое здание. ФОТО

Должностные лица Тернопольского городского совета планировали приватизировать по существенно заниженной цене в интересах действующего арендатора историческое здание бывшей железнодорожной больницы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

"Для снижения стоимости объекта злоумышленники подделали документацию, свидетельствующую о якобы выполненных арендатором работах по восстановлению отдельных помещений дома. Это, в частности, позволяло дельцам искусственно снизить его цену и минимизировать расходы на покупку дома", - отмечают в спецслужбе.

СБУ помешала чиновникам горсовета Тернополя приватизировать за бесценок историческое здание 01

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Так, правоохранители задокументировали, что в сентябре 2017 года исполнительный комитет горсовета разрешил частной структуре, аффилированной с местным экс-чиновником, осуществить реконструкцию арендованного имущества. После фиктивного завершения строительных работ подрядная организация предоставила документы, которые якобы свидетельствовали об "инвестициях" в восстановление здания почти на 4 млн гривен.

Сотрудники СБ Украины установили, что никаких работ по реконструкции арендованных помещений фактически не проводилось. Сейчас решением суда на коммунальное имущество наложен арест.

По материалам СБУ действия должностных лиц городского совета, причастных к противоправной сделке, проверяются Тернопольской местной прокуратурой в рамках уголовного производства, открытого по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3169835
 
 
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Спокуха.
Ще залишилось відкритим питання - хто ж все таки постачав зброю в Іран.
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Все вірно..........
Нічого ублюдкам чинити свавілля.
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црушники вкупе с фсбешниками тыхо заздрять...
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сижу, репу чешу, складываю пазл: как тернопольское здание влияет на безопасность Украины... почему "раскрытие" этого ужасного преступления, способного повлечь непредсказуемые последствия, стало прерогативой сбу? Козлы из охранки, вам уже киосков не хватает??? Приезжайте на рынок имени академика Барабашова(!!!). Тут вам и нелегальные мигранты, и иностранцы без регистрации, и наркота, и контрабас... ну это так, в качестве наколки... а вообще-то тернопольское здание - дело одного из остальных 12(!!!) служб, так мощно противостоящих противоправным деяниям, но не сбу... сколько там, 12? Мвд, гбр, снбо, набу, вые-бу, нацполиция, сап, напк, АРМА и прочие бездельники с нахмуренными бровями...
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А по идее в Тернополе все чиновники должны быть исключительными патриотами. Шо ж оно так получилось?..
И шо теперь можно спросить с чиновников "менее" патриотичных областей, когда самые "патриотичные" не брезгуют обворовывать и уничтожать изнутри свою страну?
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