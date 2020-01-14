 СБУ помешала чиновникам горсовета Тернополя приватизировать за бесценок историческое здание. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

"Для снижения стоимости объекта злоумышленники подделали документацию, свидетельствующую о якобы выполненных арендатором работах по восстановлению отдельных помещений дома. Это, в частности, позволяло дельцам искусственно снизить его цену и минимизировать расходы на покупку дома", - отмечают в спецслужбе.

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Так, правоохранители задокументировали, что в сентябре 2017 года исполнительный комитет горсовета разрешил частной структуре, аффилированной с местным экс-чиновником, осуществить реконструкцию арендованного имущества. После фиктивного завершения строительных работ подрядная организация предоставила документы, которые якобы свидетельствовали об "инвестициях" в восстановление здания почти на 4 млн гривен.

Сотрудники СБ Украины установили, что никаких работ по реконструкции арендованных помещений фактически не проводилось. Сейчас решением суда на коммунальное имущество наложен арест.

По материалам СБУ действия должностных лиц городского совета, причастных к противоправной сделке, проверяются Тернопольской местной прокуратурой в рамках уголовного производства, открытого по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.