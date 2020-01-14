EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  342  6
Все про:НБУ (4541) обмен валюты (28)

 58 нелегальных пунктов обмена валют обнаружили в 2019, - НБУ

Национальный банк Украины в 2019 году осуществил 1123 проверки пунктов обмена валют и выявил 58 нелегальных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Проверки осуществлялись во всех областях Украины и в г. Киев.

Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций существенными были следующие:
- проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
- значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;
- не предоставление при проверке документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника Национального банка.

При проведении проверок легальных пунктов обмена валют в 2019 году было выявлено 58, которые работали нелегально в г. Киев, в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской областях.

Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк направил в правоохранительные органы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинцы четвертый год подряд продали больше валюты, чем купили, - Нацбанк

Источник: https://censor.net.ua/n3169834
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
та у нас в селі десь з півдюжини таких обманніків
 показать весь комментарий
 
 
Всего то? А на рынках скорлько менял трется, мусорней крышуемые?!!! И в большенстве ватники.
 показать весь комментарий
 
нема у нас в Украні нелегальних...або криша мусорська,або сбушна...
 показать весь комментарий
 
Луцк возле ЦУМа напротив облмвд о боги я выявил
 показать весь комментарий
 
О , сколько нам открытий нелегальных пунктов , готовит НБУ ! Кто крышует обменки в Украине ? Никогда не поверите.....
 показать весь комментарий
 
Лозовая на базаре центральный проход, человек десять менял стоит.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх