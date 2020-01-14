EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  1302  24
Все про:трудовая книжка (7) Милованов Тимофей (132) диджитализация (30)

 Трудовую книжку никто не отменяет, она остается по желанию работника, - Милованов

Трудовые книжки не отменяются и по желанию работника работодатели их должны заполнять.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

"Трудовая книжка, которая есть, остается как механизм, по желанию работника. Если у работника есть трудовая книжка, он может продолжать требовать, чтобы ее вели, чтобы туда ставили записи и она является документом, который подтверждает стаж и все, что произошло в трудовой истории человека. То есть они не отменяются, только добавляется реестр, по желанию тех, кто не хочет иметь бумажную трудовую книжку", - сказал Милованов.

По его словам, "государство обязуется вести реестр, который на сегодняшний день существует уже 20 лет".

"Государство говорит, что гарантирует, что данные из этого реестра будет использовать для того, чтобы гарантировать стаж на пенсии, гарантировать защиту прав и т.п. ... Не хотите иметь трудовую книжку, не хотите забирать ее из сейфа директора, потому что он от вас что-то хочет - не забирайте, у вас есть справка из реестра", - отметил министр.

Напомним, 27 ноября 2019 года Кабинет Министров утвердил законопроект о переводе бумажных трудовых книжек в электронный формат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Купить сельскохозяйственную землю можно будет только по безналу, - Милованов

Источник: https://censor.net.ua/n3169830
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Короче, теперь кадры/бухгалтерия будут вести и реестр, и заполнять книжки!
Ну, спасибо - диджитализация туды её в качель!
 показать весь комментарий
 
 
Никогда. Если они из комсоргов в пасторы перебегают.И наоборот. По ситуации.
 показать весь комментарий
 
чергові напівзаходи, і от чому я не маю думати про їхню "какаяразница", й тут так само: "какаяразница" трудова чи реєстр.
якщо щось робити та йти від старого й такого чого немає в усьому цивілізованому світі (а трудових в Європі нема), то це треба робити остаточно й однозначно, а не в раскорячку стояти всім догоджаючі. хоча про кого це я.
 показать весь комментарий
 
Ну от і піди в Україні знайди достойну роботу "як в Європі" без папірця у вигляді "трудової книжки"..
 показать весь комментарий
 
при чем тут желание работника, вы скажите людям, что теперь ее может заполнять кот-матросскин, никакой юридической силы она не несет...что в 70 лет будет в пенсионном реестре, то украинец и получит..если доживет.....
 показать весь комментарий
 
 
благородный...
хи-хи... Трудову книжку ніхто не скасовує, вона залишається за бажанням працівника, - Милованов - Цензор.НЕТ 8641

Трудову книжку ніхто не скасовує, вона залишається за бажанням працівника, - Милованов - Цензор.НЕТ 193 Taras Berezovets
1 год ·

Благородный украинский народ может простить власти многое.
Но только очень недолго и в обмен на компенсации.
Потому люди до сих пор помнят «юлину тысячу» и не вспоминают в массе своей о безвизе с ЕС или реформе ЗНО.
Но наш народ никогда не простит нынешнего сказочного роста зарплат до сотен тысяч в месяц для избранных чиновников на фоне издевательского повышения пенсий на несколько гривен.
Потому я спокоен, альтернативно одарённые персонажи в новой власти в своей неуемной жадности всё уже сделали сами. Можно спокойно сидеть и ждать, когда у людей сорвёт стоп-кран.
 показать весь комментарий
 
Юзика со стефанчуком будет трудно повесить.
 показать весь комментарий
 
 
Правительство сделает все, чтобы большинство людей не дожили до пенсии.
 показать весь комментарий
 
Гы, больше всего в этой ситуации веселит мадам Лукаш, которая якобы за нарид и избрана от зажидья вместе с суркисом и медведчуком, а законопроект подаёт мадам Третьякова от зелёного жидья, которая по жизни занималас ь отмыванием бабла для суркиса и медведчука.
 показать весь комментарий
 
Емм, а пенсію як оформляти тепер? У моїх батьків були всі записи в трудовій і то все рівно до кожної коми придиралися і змушували по архівах бігати. Нерви витріпали дуже сильно! І це навіть з трудовою, а що буде без неї? Як людині доводити пенсійний стаж???
 показать весь комментарий
 
 
И тут проп@делись. Зе-лох схавает...😁😁😁
 показать весь комментарий
 
Кроме трудовой книжки нужно предоставить еще несколько справок. Например, учился ты в Донецком медицинском университете. Выходя на пенсию нужна будет справка оттуда, что ты действительно там учился. Не каждый осмелится туда поехать. И как быть... (Хотя... как сейчас - черт его знает. Возможно, уже университет и не учитывается)
Это я пишу потому, что наша родственница у нас в городе училась, а давно живет, выйдя замуж, в другом городе. Хорошо, что справку нам дали и мы ей отправили по почте. А так... пришлось бы переться почти пенсионерке из-за одной бумажки, преодолевая сотни километров) Без бумажки - ты какашка, а с бумажкой - Человек!))
 показать весь комментарий
 
 
Написаное пером не вырубишь топором..
Пройшли..
 показать весь комментарий
 
Бабушка маленькой внучке:
- А я, между прочим, в твоем возрасте уже работала!
- Да? А я, между прочим, в твоем возрасте еще буду работать!
 показать весь комментарий
 
Мечта нашего государства - абсолютно здоровый, богатый гражданин, всегда плативший налоги и умерший в день выхода на пенсию...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх