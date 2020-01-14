 Трудовую книжку никто не отменяет, она остается по желанию работника, - Милованов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
"Трудовая книжка, которая есть, остается как механизм, по желанию работника. Если у работника есть трудовая книжка, он может продолжать требовать, чтобы ее вели, чтобы туда ставили записи и она является документом, который подтверждает стаж и все, что произошло в трудовой истории человека. То есть они не отменяются, только добавляется реестр, по желанию тех, кто не хочет иметь бумажную трудовую книжку", - сказал Милованов.
По его словам, "государство обязуется вести реестр, который на сегодняшний день существует уже 20 лет".
"Государство говорит, что гарантирует, что данные из этого реестра будет использовать для того, чтобы гарантировать стаж на пенсии, гарантировать защиту прав и т.п. ... Не хотите иметь трудовую книжку, не хотите забирать ее из сейфа директора, потому что он от вас что-то хочет - не забирайте, у вас есть справка из реестра", - отметил министр.
Напомним, 27 ноября 2019 года Кабинет Министров утвердил законопроект о переводе бумажных трудовых книжек в электронный формат.
Ну, спасибо - диджитализация туды её в качель!
хз
якщо щось робити та йти від старого й такого чого немає в усьому цивілізованому світі (а трудових в Європі нема), то це треба робити остаточно й однозначно, а не в раскорячку стояти всім догоджаючі. хоча про кого це я.
хи-хи...
Taras Berezovets
1 год ·
Благородный украинский народ может простить власти многое.
Но только очень недолго и в обмен на компенсации.
Потому люди до сих пор помнят «юлину тысячу» и не вспоминают в массе своей о безвизе с ЕС или реформе ЗНО.
Но наш народ никогда не простит нынешнего сказочного роста зарплат до сотен тысяч в месяц для избранных чиновников на фоне издевательского повышения пенсий на несколько гривен.
Потому я спокоен, альтернативно одарённые персонажи в новой власти в своей неуемной жадности всё уже сделали сами. Можно спокойно сидеть и ждать, когда у людей сорвёт стоп-кран.
Это я пишу потому, что наша родственница у нас в городе училась, а давно живет, выйдя замуж, в другом городе. Хорошо, что справку нам дали и мы ей отправили по почте. А так... пришлось бы переться почти пенсионерке из-за одной бумажки, преодолевая сотни километров) Без бумажки - ты какашка, а с бумажкой - Человек!))
Пройшли..
- А я, между прочим, в твоем возрасте уже работала!
- Да? А я, между прочим, в твоем возрасте еще буду работать!