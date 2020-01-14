EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  114  3
Материалы по теме:
Все про:Крым (22266) репрессии (2059) крымские татары (2226) Хизб ут-Тахрир (48)

 Омбудсмен Денисова сообщила об ухудшении состояния украинского политзаключенного в оккупированном Крыму Джаппарова

У политического заключенного Айдера Джаппарова, которого удерживают в следственном изоляторе в оккупированном Крыму, из-за неоказания медицинской помощи образовалась опухоль.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова

"У незаконно задержанного крымского татарина появилась опухоль на нижней челюсти под правым восьмым нижним зубом, которая переходит в гортань. За чего он не может открывать рот и глотать. Вследствие непредоставления медицинской помощи у гражданина Украины жалобы на постоянную сильную зубную и головную боль", - сообщила она.

Она отметила, что произошедшее противоречит нормам ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и п. 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30 августа 1955 года, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьянк Москальковой с требованием срочно принять меры для восстановления прав Айдера Джаппарова - провести полное медицинское обследование и оказать квалифицированную медицинскую помощь", - подчеркнула Денисова.

Айдер Джаппаров был задержан российскими силовиками 10 июня 2019 года по делу об организации "Хизб ут-Тахрир", которую считают в РФ террористической.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перенесшему приступ фигуранту "дела Хизб ут-Тахрир" Умерову не оказывают медицинскую помощь, - адвокат Шейхмамбетов

Напомним, сотрудники ФСБ России, МВД России и Росгвардии 27 марта 2019 г. провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Обвиняемыми по этому делу проходят 25 крымских татар.

Также читайте: Пятеро фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" нуждаются в немедленном лечении, - адвокат Шейхмамбетов

Источник: https://censor.net.ua/n3169829
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова Источник: https://censor.net.ua/n3169829\\\\\\\\\\\

Завидую ей.... такая классная работа - возят твою гепу везде, а ты только шевелишь губами и пальцами в Фейсбуке(да и то ей помощники(х.з. сколько их у нее) пишут).... Только рожу фотографам иногда показываешь да типо возмущаешься что кому-то там не оказали чего-то там..... И это даже мона дослужиться до президента за лет 10. И не удивлюсь.
президент Украины - Пенисова. - здравствуйте мистер Путин, как там наши, то есть ваши заключенные?
- они сидят....
- ээээ, а теперь про газ поговорим?
- (тут заходит новая собака Путина)
- ааааа (тікає)
 показать весь комментарий
 
Денісова - коли вона відповість за свої договорняки із головою ОАСК Вовком???
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх