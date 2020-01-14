 При первом же кризисе в сфере безопасности новая власть показала свою безответственность и некомпетентность, - Герасимов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом с трибуны Верховной Рады заявил сопредседатель фракции Артур Герасимов.

"После тайного отдыха президента Голобородько в Омане и трагедии в Иране говорить только о коммуникационном кризисе украинской власти - это неправда. Несправедливо по отношению к госпоже Мендель - она ​​оказалась единственной, кто в те дни выполнял свои обязанности. Сама крутила педали вашего велосипеда. Как могла", - отметил Герасимов.

"Первый за 8 месяцев кризис с безопасностью новой власти. И в нем власть Зеленского продемонстрировала безответственность, некомпетентность и трусость. Вы разлетелись по курортам мира и даже не предусмотрели механизма, как собраться в случае возникновения кризисной ситуации", - напомнил Герасимов о том, что руководители, ответственные за сектор безопасности страны, находились за пределами государства и не прервали немедленно свой отдых даже после авиакатастрофы.

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"Некомпетентность этой власти особенно наглядна, если сравнить ее "позднее зажигание" с молниеносной реакцией Президента Порошенко на MH17. То, что вы делали в течение нескольких суток, он организовал за считанные часы", - напомнил Герасимов.

Герасимов также отметил, что, вероятно, в соответствии с директивами президента Зеленского чиновники до последнего скрывали истинную причину катастрофы, хотя она была известна практически сразу. "Трусость ваша заключается в том, что вы с первых часов знали, что украинский самолет поразили иранцы российской ракетой. Но так и не смогли сказать это вслух, пока вас не приперли к стенке руководители Канады (или Канадии, как считает Банковая), США, Великобритании", - сказал Герасимов.

"Впрочем, надо отдать должное Зеленскому - он смог добраться до Украины почти за сутки. В три раза быстрее, чем американские астронавты на Луну! Другие чиновники, которые несут ответственность за безопасность и разведку, вообще не ощутили необходимости вернуться на рабочие места. Ничто не смогло испортить им праздник", - заключил сопредседатель фракции "ЕС".

Герасимов также озвучил те вопросы, которые имеются у общества относительно истинных причин тайной поездки Зеленского в Оман, которую пытались выдать за официальный визит. "Общество требует ясности и относительно Омана. По версии властей получается, что последним желанием султана на смертном одре было увидеть нашего "великого лидера современности". Но все умные люди понимают, что никакого официального визита не было. Была поездка в частных или других целях. И поэтому всех нас очень интересуют загадочные чартеры, которые в те дни летали между Оманом и Россией. Очень похоже на тайные переговоры", - отметил Герасимов.

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