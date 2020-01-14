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Все про:авиасообщение (468) Евгений Дыхне (3)

 В крушении самолета МАУ виноват тот, кто не закрыл воздушное пространство над Ираном, - президент авиакомпании Дыхне

Президент "Международных авиалиний Украины" Евгений Дыхне высказал мнение, что в крушении украинского самолета вблизи Тегерана виновны те, кто следит за безопасностью полетов над Ираном.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью изданию LB.ua 

"Заканчивает работу техническая комиссия в Иране, но не заканчивает работу криминальная комиссия. То есть после того, как техническая комиссия получает результат своих исследований, они становятся базой для криминального разбора. И в результате именно криминального выяснения обстоятельств будет понятно, кто в чем виноват. Если вы хотите знать мое мнение, виноват тот, кто не закрыл пространство над страной. Меня не очень волнует, нажал человек кнопку или это система активировалась сама", – отметил Дыхне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все эксперты МАУ остаются в Иране, - глава авиакомпании Дыхне

По его словам, в ситуации эскалации напряженности между Тегераном и Вашингтоном власти Ирана должны были позаботиться о безопасности не только украинского борта, но и всего своего воздушного пространства.

"Или закрыть его, если они не готовы нести ответственность за безопасность, как это предусмотрено международными требованиями. А они нарушили свои международные соглашения. Не выполнили главную функцию – не обеспечили безопасность", – добавил президент МАУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черные ящики со сбитого самолета МАУ, скорее всего, передадут Украине, - глава авиакомпании Дыхне

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Источник: https://censor.net.ua/n3169823
 
 
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совсем - зебил? сколько ему заплатили за это ?
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Хотели сбить Украинский самолет и сбили, Турецкие и Немецкие спокойно улетели...
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он этим заявлением создает прецендент для отмазок в Гааге России за Боинг МН17. Раша теперь за єто ухватится и будет говорить, да и так все время говорит, что Украина не закріла небо над Донбассом тогда. Хотя есть две большие разницы. В Украине МН17 был сбит на высоте, на которой не использовались ЗРК добивающие так высоко, потому и был привезен БУК из мокши...
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он этим заявлением создает прецендент для отмазок в Гааге России за Боинг МН17. Раша теперь за єто ухватится и будет говорить, да и так все время говорит, что Украина не закріла небо над Донбассом тогда. Хотя есть две большие разницы. В Украине МН17 был сбит на высоте, на которой не использовались ЗРК добивающие так высоко, потому и был привезен БУК из мокши...
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Есть два вопроса:
1. Т е если есть возможность того, что запустят ракету, нужно закрывать небо. Стесняюсь спросить, навсегда закрывать будем или как?
2. за самолет на Донбассе будем прощения просить, т.к. Порошенко не закрыл небо, так по вашему получается?

А может ты просто руссо турысто, трололо - 100 жирности!?
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совсем - зебил? сколько ему заплатили за это ?
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ХЗ, але чимось зеленим дихнув цей Дихне...
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ДЫХНУЛ ОН СОЕВЫМ ЖИДКИМ ДЕРЬМОМ ТВОЕГО БОРОВА ПЕТИ
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Ігій на тебе, слудване, най ті смага втєла! Отік бо навуньив-єс, та ще й капсльокою - ніц чим дихтіти!
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Очередь в школьную кассу пропустишь.4000 долларов на дороге не валяются,зебил..
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С МН 17 все диаметрально наоборот, потому что ПТН ПНХ.
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МН-17 русня сбила над чужой территорией. Никто не предполагал что ***** туда притащит Бук. Иран же официально начал БД с США и должен был запретить авиасообщение.
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А почему "никто не предполагал?" Ума не хватило или наоборот - его было слишком много?
До того на разных высотах было сбито изрядное число самолетов ВСУ, так что в решимости террористов сбивать никто не сомневался и даже установили минимальную высоту полетов, за неделю до того сам Гиркин похвалялся, что ДНР отремонтировала брошенный украинский Бук и будет сбивать без разбору все, что над ними летает. По анонимным пьяным звонкам о минировании полиция всегда выводит людей и ищет бомбу, вероятность того, что Гиркин не врет, была много выше, но ничего не стали предпринимать, т.к. "информация не подтвердилась", хотя где в природе бывают 100% подтверждения или не подтверждения? Из радиоперехватов за 17.07.14 , опубликованных СБУ 18.07.14, ясен весь путь Бука 17.07.14 от границы РФ до боевой позиции, это 12 часов, когда уж точно было понятно, что Бук есть и где он стоит, но опять таки, никто не принял мер и не задумался, почему в Ростове подняли в тот день нижнюю границу полетов до невозможных 14 км.
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Вы что то путаете. Власти Ирана знали свои действия и руководили своими пво. Власти Украины ни как не могут знать что в голове у )(уйла и его прихвостней, а тем более ими руководить. И к стати на росии до сих пор этот бук где то и ни кто не знает что в голове у вышеозначенных особей но воздушное пространство никто не закрывает.
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Для того, чтоб поднять нижний предел высоты полетов до недостижимых гражданскими судами 14 км, вместо до того установленных 10 км, не требовалось знать, что у кого в голове, как и запретить вообще летать над определенной малюсенькой частью территории Украины, все это в 5 минут мог решить Украэрорух, если бы туда позвонили из СБУ, прослушав перехваченные разговоры. В любом случае не составляло труда информировать об угрозе командиров летящих транзитом самолетов.
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В Ростове подняли эшелон чтобы 100% загнать рейс Аэрофлота Ларнака- Москва в коридор , где стоял российский БУК и сбить его. Тогда по нормам международного права именно Москва возглавила бы следственную комиссию по расследованию авиакатастрофы. Но российские зенитчики перепутали населенные пункты Первомайский Луганской области и Первомайское Донецкой области. И как результат сбили не тот самолет
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Все были заняты, - кто в омане кто в куршевеле. Да и игорь валерьичу деньги были нужны.
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Хотели сбить Украинский самолет и сбили, Турецкие и Немецкие спокойно улетели...
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Штаты хотели уничтожить Сулеймани и его окружение, уничтожили, Иран стрельнул в пустыню в ответ? Стрельнул. Кацапы захотели Крым и Донбасс? Забрали. И только Украина все выдумывает какие то обьяснения того, почему об нее все вытирают ноги...
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виновата ваша жадность. иранцы ваше судно как грузовое испокон веков использовали. такого перевеса как у вас им нормальная авиакомпания не позволила бы.
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Вот вот. Лаптеногие уже ссылки делают на этого мудака. Украина тоже для малазийского МН17 не закрыла-значит виновата. Либо недоумки,либо у кацапов на прикупе.
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Украина не собиралось применять ПВО, зачем ей закрывать небо над Донбассом?
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Кто спорит.Я просто факт озвучил логики мудака Дыхне,или так попросили сказать.Уже жуют эту тему и цитируют лапти .
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Иран тоже не собирался ракеты пускать - это террористы! ха-ха-ха
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и Украина не закрыла, когда сбили МН17, а ведь перед этим уже сбили ИЛ 76 с украинскими десантниками....
Я вот тогда слушал все время Zello -рация с переговорами рашистов...
Уже по этим переговорам было понятно что им поставили ПВО...- хвастались они...

Украину обязательно в этом обвинят, что не закрыла небо....
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У С-400 боевой радиус 400км. Предлагаете закрыть 400км зону возле границы с РФ т.к. у обезьяны есть граната?
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нужно было закрыть зону АТО, тогда претензий к Украине не было бы...
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Почему только зону АТО? РФ может достать самолет и над Киевом со своей территории?
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потому что земля АТО под рашистами не контролировалась украинскими властями...
И этим запретом Украина бы показала что не несет за эту территорию ответственность....
Это вам не очевидно?
Тогда до свидания....
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Не пишите заведомой чуши. Украина в 2014 году закрыла небо на высотах до 6 км, а за несколько дней до МН17 до высоты 9км. Ниже летать было запрещено. Только вот сбили МН17 на высоте свыше 10км в международном транспортном коридоре. А Иран должен был закрыть не небо, а аэропорты на взлет и посадку самолетов
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ну вот это все придется защищать в судах....
почему совсем не закрыли?
если не закрыли, значит украинские власти ГОРАНТИРОВАЛИ полеты на ЛЮБОЙ высоте..
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В мире до 2014 года не было прецедентов перекрывать верхние эшелоны ни над одним военным конфликтом. Закрывали высоты только от ПЗРК. Никто не предполагал, что Русня притянет на Донбасс ЗРК 53й Курской бригады ПВО большой мощности . Только у кремлёвского Х@йла хватило на это тупости
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ну вот вас и пригласят это все рассказать в суде...- писали, что Нидерланды уже хотят задать Украине вопросы по этому поводу....
А можно все это было избежать - легко....
Зону потом все равно закрыли, но поезд ушел, самолет упал...
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От дивний!
Навіщо було закривати небо, як що потрібно було збити саме Бєнін літачок?
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В крушении самолета МАУ виноват тот, кто не закрыл воздушное пространство над Ираном, - президент авиакомпании Дыхне - Цензор.НЕТ 2176

«Если вы хотите знать моё мнение - виноват тот, кто не закрыл пространство над страной. Меня не очень волнует, нажал человек кнопку или система активировалась сама», - заявил руководитель украинской авиакомпании.
По аналогии с утверждением Дыхне, можно провести очевидную параллель с Украиной.
Получается, что в крушении Boeing МН17 в июле 2014 года виноват тот, кто не закрыл небо над Донбассом.»
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если бы сбила Украина - то да. А так ничего общего.
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Расскажешь это всем засРашкинским телеканалам, сегодня вечером! У меня впечатление, что по Украине распространяется вирус ЗЕленой чумы, отключающий остатки мозга, у кого он был. Ненужен никакой Цемах, если есть такой кретин как Дыхно.
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еще один пропутинский ********, тоесть отправлять свой самолет в злое..чие е..ня где сидят обезьяны с ракетами можно тут господа логика проста сел в самолет можешь упасть, летаешь над бандустаном могут сбить, это не армия тут заставить и приказать не могут, ваша компания итак частично кипрская так что идите на хй, вас туда летать незаставляли и экипаж совершал полет добровольно
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Логика идиота. Если где-то в мире под кустом сидит душман с ПЗРК, то следует отменить полёты всех самолётов? Кстати! Системы ПВО с ракетами есть практически во всех странах. И как тогда летать?
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Ага ага ... давай пуйлишку карты в руки такими заявами
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В крушении также виновны придурки от бени, которые в погоне за сверхприбылью проигнорировали очевидную опасность!
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якшо вас поб'ють увечері на вулиці, то винен той, хто не ввів комендантський час
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"Виноваты те. кто выпустил её в короткой юбке. насильник не виноват!"
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Точно! Виноват не иранский горе-оператор, а его жена, которая в тот день ему не дала (кофе), и у него было плохое настроение.
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А МАУ это коломойского? А виноват тот кто начал боевые действия.
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14 июня 2014 года был сбит украинский военно-транспортный самолёт Ил-76МД. Погибло 49 человек. 18 ноября 2014 года Генпрокуратура выдвинула обвинение в служебной халатности, повлёкшей крушение самолёта Ил-76МД, против первого заместителя руководителя антитеррористической операции - заместителя начальника Генерального штаба генерал-майора Виктора Назарова, который имел информацию о том, что у вооружённых формирований ЛНР появились мобильные ракетные комплексы, способные сбивать самолёты.27 марта 2017 года генералу Виктору Назарову был вынесен приговор по статье 425 части 3 Уголовного кодекса Украины - 7 лет лишения свободы.
Ситуация повторилась в 2020г. Все хорошо знали, в том числе и в МАУ, то есть имели информацию даже со средств массовой информации, что в Иране почти началась война, что в Иране есть мобильные ракетные комплексы, способные сбивать самолёты и есть большая опасность быть сбитым. С утра до вечера по всем каналам ТВ показывают ракетные обстрелы противоборствующих сторон. Но мы не говорим о Иране, а говорим о украинских должностных лицах, которые обязаны следить за безопасностью полетов. Тем не менее, никто не отменил полет пассажирского самолета. Украинский пассажирский самолет послали явно на смерть. Погибло 176 человек. Хотелось бы узнать, открыто ли уголовное дело против всех тех, кто допустил служебную халатность и не отменил полет.
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Агга, а Петррило білий та пухнастий?!
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продажный идиот, в первую очередь в авиакатастрофе виноват тот, кто стрелял и тот, кто продал стрелявшему террористу оружие запрограммированное на расстрел гражданских самолётов.. шлюхи и шуты погубят Украину(((
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Как красиво спел на руку кацапне бенин подручный. Ну что за ушлепки,блеать.
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Мужик правильно говорит, он специалист. Началась война, активировано ПВО, значит Иран должен был закрыть воздушное пространство.
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а может и того проще-началась война, прекратить авиаперевозки в эту страну. Хотя и дураку ясно, что украинский самолет был избран в назидание кому то и для чего то.
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а может виноват также жадный перевозчик, бесстрашно совершая полет в зоне военных действий
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что за инфовойна в поддержку невыполнения служебных обязанностей и некомпетентности. МАУ не знал, что Иран воюет и что грозит всем и вся. Эти публикации руководства от авиалиний надо прекратить, а не замусорить ими СМИ.
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