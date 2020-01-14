 В крушении самолета МАУ виноват тот, кто не закрыл воздушное пространство над Ираном, - президент авиакомпании Дыхне

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью изданию LB.ua
"Заканчивает работу техническая комиссия в Иране, но не заканчивает работу криминальная комиссия. То есть после того, как техническая комиссия получает результат своих исследований, они становятся базой для криминального разбора. И в результате именно криминального выяснения обстоятельств будет понятно, кто в чем виноват. Если вы хотите знать мое мнение, виноват тот, кто не закрыл пространство над страной. Меня не очень волнует, нажал человек кнопку или это система активировалась сама", – отметил Дыхне.
По его словам, в ситуации эскалации напряженности между Тегераном и Вашингтоном власти Ирана должны были позаботиться о безопасности не только украинского борта, но и всего своего воздушного пространства.
"Или закрыть его, если они не готовы нести ответственность за безопасность, как это предусмотрено международными требованиями. А они нарушили свои международные соглашения. Не выполнили главную функцию – не обеспечили безопасность", – добавил президент МАУ.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".
По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.
1. Т е если есть возможность того, что запустят ракету, нужно закрывать небо. Стесняюсь спросить, навсегда закрывать будем или как?
2. за самолет на Донбассе будем прощения просить, т.к. Порошенко не закрыл небо, так по вашему получается?
А может ты просто руссо турысто, трололо - 100 жирности!?
До того на разных высотах было сбито изрядное число самолетов ВСУ, так что в решимости террористов сбивать никто не сомневался и даже установили минимальную высоту полетов, за неделю до того сам Гиркин похвалялся, что ДНР отремонтировала брошенный украинский Бук и будет сбивать без разбору все, что над ними летает. По анонимным пьяным звонкам о минировании полиция всегда выводит людей и ищет бомбу, вероятность того, что Гиркин не врет, была много выше, но ничего не стали предпринимать, т.к. "информация не подтвердилась", хотя где в природе бывают 100% подтверждения или не подтверждения? Из радиоперехватов за 17.07.14 , опубликованных СБУ 18.07.14, ясен весь путь Бука 17.07.14 от границы РФ до боевой позиции, это 12 часов, когда уж точно было понятно, что Бук есть и где он стоит, но опять таки, никто не принял мер и не задумался, почему в Ростове подняли в тот день нижнюю границу полетов до невозможных 14 км.
Я вот тогда слушал все время Zello -рация с переговорами рашистов...
Уже по этим переговорам было понятно что им поставили ПВО...- хвастались они...
Украину обязательно в этом обвинят, что не закрыла небо....
И этим запретом Украина бы показала что не несет за эту территорию ответственность....
Это вам не очевидно?
Тогда до свидания....
почему совсем не закрыли?
если не закрыли, значит украинские власти ГОРАНТИРОВАЛИ полеты на ЛЮБОЙ высоте..
А можно все это было избежать - легко....
Зону потом все равно закрыли, но поезд ушел, самолет упал...
Навіщо було закривати небо, як що потрібно було збити саме Бєнін літачок?
«Если вы хотите знать моё мнение - виноват тот, кто не закрыл пространство над страной. Меня не очень волнует, нажал человек кнопку или система активировалась сама», - заявил руководитель украинской авиакомпании.
По аналогии с утверждением Дыхне, можно провести очевидную параллель с Украиной.
Получается, что в крушении Boeing МН17 в июле 2014 года виноват тот, кто не закрыл небо над Донбассом.»
Ситуация повторилась в 2020г. Все хорошо знали, в том числе и в МАУ, то есть имели информацию даже со средств массовой информации, что в Иране почти началась война, что в Иране есть мобильные ракетные комплексы, способные сбивать самолёты и есть большая опасность быть сбитым. С утра до вечера по всем каналам ТВ показывают ракетные обстрелы противоборствующих сторон. Но мы не говорим о Иране, а говорим о украинских должностных лицах, которые обязаны следить за безопасностью полетов. Тем не менее, никто не отменил полет пассажирского самолета. Украинский пассажирский самолет послали явно на смерть. Погибло 176 человек. Хотелось бы узнать, открыто ли уголовное дело против всех тех, кто допустил служебную халатность и не отменил полет.