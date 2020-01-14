EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Общество
  2138  30
Все про:таможня (1565) Голик Юрий (56)

 На семи таможенных пунктах пропуска заработали сканеры, - советник премьера Голик

На пунктах пропуска в Ягодине, Краковце, Раве-Русской, Шегинях, Ужгороде, Чопе и Порубном заработали сканеры автоматической проверки грузов.

 Об этом в Фейсбуке сообщает советник премьер-министра Юрий Голик.

"Сканера запущены. Да, сканера - это не самое важное, что нужно на таможне запустить. Но это показатель отношения к происходящему. Когда не все равно. Спасибо всем, благодаря кому. Рад быть частью группы людей, приводящих в порядок то, до чего давно никому не было никакого дела", - пишет Голик.

Благодаря новым сканерам грузовые транспортные средства смогут проходить контроль на пунктах пропуска всего за 10 минут вместо нескольких часов, как было ранее.

Процесс проверки сокращается за счет полного исключения человеческого фактора. Присутствия сотрудников таможенных пунктов пропуска при сканировании не требуется. Данные о грузе автоматически передаются в центральный аппарат Государственной Таможенной Службы.

Такое сокращение времени на проверку приведет к существенному увеличению доходов бюджета, так как грузопоток через пункты пропуска увеличится существенно, - уверен премьер-министр.

Очередной сканер заработал 13 января в пункте пропуска Порубное. Всего же на данный момент уже запущены в работу сканеры на семи пунктах пропуска.

Напомним, именно в Порубном в прошлом году был поднят вопрос о необходимости запуска сканеров. Инспекционная правительственная проверка пункта пропуска Порубное тогда показала, что сотрудники таможни зачастую саботировали запуск новой техники, о чем писал Юрий Голик.

Источник: https://censor.net.ua/n3169819
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
сказали слуги при власти - мы себе премии еще больше выпишем - а рядовые зебилы пускай платят больше)))
 показать весь комментарий
 
 
Расскажи о 1.7 лярда для четы парашенков из бюджета)))
 показать весь комментарий
 
а болтать не доказывать - именно им и именно 1,7 миллиарда из бюджета ? я тебя правильно понял? а теперь поподробней - давай или в очередной раз просто и тупо врешь
 показать весь комментарий
 
 
Я договорился с Гуглом. Тебя там розбанили. Ищи сам)))
Тэги: лярд пэтюне, 0.7 физкультурнице ахметовской)))
 показать весь комментарий
 
ну вот - врун и манипулятор - шо и следовало доказать))))
 показать весь комментарий
 
Вернусь к заработным платам заместителей министров, (топ-менеджеры. - Ред.)"Укрпочты", "Укрзализныци", наблюдательных советов. Люди, это не правильно. Люди, надо что-то делать. Я об этом говорю с первого дня. Я не слышала о председателе ЦИК, о членах ЦИК, сделала соответствующие депутатские обращения, обратилась к господину премьер-министру напрямую. Я знаю, что он подписывает соответствующие постановления, и он поднимает включительно и заместителям министров, и министрам заработную плату. Сейчас у меня нет никакого ответа ", - сказала Верещук.
"Сейчас дошло до того, что в пятницу на Часе вопросов к правительству мы будем спрашивать публично премьер-министра Гончарука: как так случилось, что в самой бедной стране Европы мы получаем (высокие. - Ред.) заработные платы (мы - я говорю о руководителях государственных предприятий, которые являются убыточными). Я что-то услышала, или прочитала и хотела бы еще раз обсудить это с премьер-министром, что, оказывается, что они привязали к росту ВВП? А что имеет рост ВВП? А почему мы не привязали пенсию к росту ВВП? А заработные платы учителей, почему мы не привязали к нему?" - добавила она.Источник: https://censor.net.ua/n3169776Источник: https://censor.net.ua/n3169776
 показать весь комментарий
 
 
Иииии?
Человек хочет разобраться и т.д.
Напомнить, как гросик все грозился отобрать премию у мамки кобелева, но так на дупе и просидел ровно
 показать весь комментарий
 
причинно следственные связи - ну да - откуда вам - больше денег заплатят простые украинцы - больше денег можно раздать своим чиновникам ,а то им по ходу мало - по 100 тысяч ,по 300 тысяч зарплаты ,а то и по 1 миллиону - надо же где то деньги на это брать - правда просто
 показать весь комментарий
 
Значит если доход в казну будет больше - это плохо как я понимаю, исходя из сказанного Вами? Тогда почему ваши побратимы, адепты секты соевого сивочелого реформатора, чуть ли не в каждом посте кричат, что де бюджет денег недополучил в прошлом году. Зачем орать, если поступления в бюджет с Ваших слов получается плохо?
 показать весь комментарий
 
"Сейчас дошло до того, что в пятницу на Часе вопросов к правительству мы будем спрашивать публично премьер-министра Гончарука: как так случилось, что в самой бедной стране Европы мы получаем (высокие. - Ред.) заработные платы (мы - я говорю о руководителях государственных предприятий, которые являются убыточными). Я что-то услышала, или прочитала и хотела бы еще раз обсудить это с премьер-министром, что, оказывается, что они привязали к росту ВВП? А что имеет рост ВВП? А почему мы не привязали пенсию к росту ВВП? А заработные платы учителей, почему мы не привязали к нему?" - добавила она.Источник: https://censor.net.ua/n3169776
 показать весь комментарий
 
причинно следственные связи - я индеец и то знаю - какие же вы зебилы совсем .......беднеькие)))))
 показать весь комментарий
 
Может покажусь навязчивым, но - какое отношение это имеет к сканерам на таможне! Такой "пыл" можно заменить одним ответом - "убрать сканеры , вернуть старых "мордатых" и очччень объективных таможенников"! Так и скажи так...
 показать весь комментарий
 
Топ-менеджмент "Нафтогаза" должен получить $29 млн премиальных от выплаченных "Газпромом" $2,9 млрд, - Витренко
 показать весь комментарий
 
они такие хрупкие - ну и нагрузка будет большая - сломаються видно скоро
 показать весь комментарий
 
порохобот шоль ,аль зебил - какие вы бедные - жаль вас)))
 показать весь комментарий
 
Та ладно, это же вы страдаете при Зеленском На семи митних пунктах пропуску запрацювали сканери, - радник прем'єра Голик - Цензор.НЕТ 6820 каждый день невыносим, хоть вешайся...порохоботское большинство скукожилось до жалких 8% но производительность дерьма увеличилась как не странно...загадка прям, у вас вторичная переработка налажена?
 показать весь комментарий
 
 
это вы зебилы страдаете - эпоха бедности закончилась - но не для всех зебилов - а тех кто у корыта - ну судя по их заплатам и премиям - грабят они свою страну - только теперь официально
 показать весь комментарий
 
 
Чиновники тоже полиграф проходят, но ещё ни одного не посадили. Операторы тоже люди, бабло любят
 показать весь комментарий
 
Ща порохоботы серанут себе в труселя а потом размажут по монитору
 показать весь комментарий
 
 
Ну, если тебя удовлетворяют такие кадры, как Голик, то тогда...ой!
https://prestupnik.net/news/yurij-golik-tenevoj-korol-tenderov/
 показать весь комментарий
 
Не, ну это капец! Голик, с таким коррупционым шлейфом времен советника днепровского губернатора, что даже теряюсь в догадках зачем Лёха-самокатчик пригрел его возле себя???
 показать весь комментарий
 
сім тільки ?

чи, як казав Гончарук, всі запрацювали.. на кожній митниці ?
 показать весь комментарий
 
Та ладно !
По-щучьєму вєлєнію,
Гончарука хотєнію :
На семи митних пунктах пропуску запрацювали сканери, - радник прем'єра Голик - Цензор.НЕТ 7676

От тепер заживьом ! Гроші з митниці рікою поллються !
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх