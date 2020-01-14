 На семи таможенных пунктах пропуска заработали сканеры, - советник премьера Голик

Об этом в Фейсбуке сообщает советник премьер-министра Юрий Голик.
"Сканера запущены. Да, сканера - это не самое важное, что нужно на таможне запустить. Но это показатель отношения к происходящему. Когда не все равно. Спасибо всем, благодаря кому. Рад быть частью группы людей, приводящих в порядок то, до чего давно никому не было никакого дела", - пишет Голик.
Благодаря новым сканерам грузовые транспортные средства смогут проходить контроль на пунктах пропуска всего за 10 минут вместо нескольких часов, как было ранее.
Процесс проверки сокращается за счет полного исключения человеческого фактора. Присутствия сотрудников таможенных пунктов пропуска при сканировании не требуется. Данные о грузе автоматически передаются в центральный аппарат Государственной Таможенной Службы.
Такое сокращение времени на проверку приведет к существенному увеличению доходов бюджета, так как грузопоток через пункты пропуска увеличится существенно, - уверен премьер-министр.
Очередной сканер заработал 13 января в пункте пропуска Порубное. Всего же на данный момент уже запущены в работу сканеры на семи пунктах пропуска.
Напомним, именно в Порубном в прошлом году был поднят вопрос о необходимости запуска сканеров. Инспекционная правительственная проверка пункта пропуска Порубное тогда показала, что сотрудники таможни зачастую саботировали запуск новой техники, о чем писал Юрий Голик.
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"Сейчас дошло до того, что в пятницу на Часе вопросов к правительству мы будем спрашивать публично премьер-министра Гончарука: как так случилось, что в самой бедной стране Европы мы получаем (высокие. - Ред.) заработные платы (мы - я говорю о руководителях государственных предприятий, которые являются убыточными). Я что-то услышала, или прочитала и хотела бы еще раз обсудить это с премьер-министром, что, оказывается, что они привязали к росту ВВП? А что имеет рост ВВП? А почему мы не привязали пенсию к росту ВВП? А заработные платы учителей, почему мы не привязали к нему?" - добавила она.Источник: https://censor.net.ua/n3169776Источник: https://censor.net.ua/n3169776
Человек хочет разобраться и т.д.
Напомнить, как гросик все грозился отобрать премию у мамки кобелева, но так на дупе и просидел ровно
https://prestupnik.net/news/yurij-golik-tenevoj-korol-tenderov/
чи, як казав Гончарук, всі запрацювали.. на кожній митниці ?
По-щучьєму вєлєнію,
Гончарука хотєнію :
От тепер заживьом ! Гроші з митниці рікою поллються !