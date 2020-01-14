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 Иран пока не просил Францию расшифровать черные ящики с самолета МАУ, - Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации

Иран пока не обращался официально к Франции по поводу передачи черных ящиков сбитого украинской самолета авиакомпании МАУ для их дальнейшей расшифровки.

Об этом заявило Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции (BEA), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Идет дискуссия между всеми заинтересованными сторонами расследования. На данный момент Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции не было предложено выполнить расшифровку данных с черных ящиков (самолета МАУ. - Ред.)", - говорится в сообщении.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Источник: https://censor.net.ua/n3169817
 
 
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так они в Зимбабве отправили уже ящики. просто забыли сказать.
а наших спасателей тупо выпинали. а че, Зимбабве лучшие лаборатории имеет в мире по расшифровке ящиков и чемоданов то.
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Два дня назад вся ЗЕбилоидная чернь ликовала--"Ура! Ящики привезут в Украину, это дипломатическая победа Ишака".
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Та ладно так сраться. и так обосрались как почти всегда. но ясно что при "Порохе" по внешним связям было если не на "5", то на "4+", по пятибалке то.
а тут.... я то знал что будет так, но чтоб ТАК!!! - о б*же(плачет)
это специально - невозможно же быть такими.... ну таперь не разгребем то
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До этого сторонники ПО прямо море язвительности вылили.Оказалось не вытерли ноги о Украину.Но осадок остался.Так держать.
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А почему не сторонники Украины? Это непатриотично-язвить по поводу передачи "черных ящиков" не Украине,а Франции?
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Так Иран не просил и не передавал ящики Франции,а комментировали как будто передали,при этом уж очень язвили.Похоже информация про Францию была заказной и сторонники По тут попались.Бывает и холостой выстрел.
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Серйозно? А чого ще ви чекали від прихильників Едгара Аллана По, окрім моря похмурої уїдливості?
Іран поки не просив Францію розшифрувати чорні скриньки з літака МАУ, - Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації - Цензор.НЕТ 1718
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