 Первое в этом году заседание ТКГ по Донбассу состоится в Минске 16 января, - Олифер

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Киеве Леонид Кучма встретился со специальным представителем действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Хайди Грау. Обсудили повестку дня первого заседания ТКГ в 2020 году, которое должно состояться 16 января в Минске", - написала Олифер.
Она отметила, что в разговоре шла речь о ходе имплементации Минских соглашений и реализации договоренностей лидеров стран Нормандской четверки в Париже.
По словам Олифер, во время общения Леонид Кучма сообщил Грау о несоблюдении режима тишины со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДЛО и о том, что в результате обстрелов есть погибшие и раненые украинские военные.
"Полное прекращение огня, вывод с территории Украины иностранных вооруженных формирований и техники, восстановление контроля над границей - только с этого может начаться возвращение мира", - подчеркнул Кучма.