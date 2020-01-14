 Суд объявил отвод новым прокурорам по делу о расстреле Майдана, отпустившим экс-беркутовцев

О таком решении объявил во вторник, 14 января, судья Сергей Дьячук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Суд считает отвод подлежащим удовлетворению. Суд принял заявление Закревской удовлетворить", - сказал Дьячук.

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Такое решение присутствующие в зале суда потерпевшие по делу встретили аплодисментами.

Далее суд перешел к объявлению отдельных заявлений и обсуждению вопроса возможности дальнейшего судебного разбирательства.

Ранее на заседании Святошинского райсуда Киева по рассмотрению дела о расстрелах на Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года представительница потерпевших Евгения Закревская заявила отвод новоназначенным прокурорам по делу.

"Заявляю отвод всей группе прокуроров, в том числе присутствующим - Шеваленко, Субботину, Мазепиной", - уточнила Закревская.

В рамках мотивации своего заявления об отводе она указала на детали течения рассмотрения апелляционных жалоб на меры пресечения экс-беркутовцам, обвиняемым по делу о расстрелах на Институтской.

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По мнению Закревской, эти прокуроры "не являются независимыми, являются предвзятыми и находятся под незаконным влиянием, а потому подлежат отводу".

Другие представители потерпевших, в частности Виталий Тытыч, Елена Сторожук, а также сами пострадавшие поддержали этот отвод.

В свою очередь адвокат экс-беркутовцев Стефан Решко отметил, что суд не имеет оснований рассматривать этот отвод, и попросил суд отказать в удовлетворении отвода.

Другие адвокаты обвиняемых также заявили, что нет оснований считать новых прокуроров по делу предвзятыми, и попросили суд не удовлетворять этот отвод.

Кроме того, сами прокуроры заявили, что оснований для их отвода нет.

Как сообщалось, по делу о расстрелах на Институтской, которое рассматривает Святошинский райсуд, обвиняемыми являются пятеро бывших сотрудников спецподразделения "Беркут": Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

В конце декабря 2019 года по постановлению генпрокурора Руслана Рябошапки была изменена группа прокуроров по делу. Рябошапка объяснил, что это необходимо, "ввиду изменения структуры и штатного расписания Генеральной прокуратуры Украины, с целью быстрого, полного и беспристрастного судебного разбирательства уголовного производства, обеспечения надлежащего поддержания публичного государственного обвинения в суде".

В то же время 28 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд вынес решение об изменении меры пресечения на личные обязательства пяти экс-беркутовцам по делу о расстрелах на Институтской.

На следующий день, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" Донецкой области состоялся обмен пленными, в ходе которого этих пятерых экс-бойцов спецподразделения "Беркут" передали на оккупированную Россией территорию Донбасса.