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 Политика Украины, Общество
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Все про:Беркут (8573) суд (22813) прокурор (949) евромайдан (6821) Закревская Евгения (58)

 Суд объявил отвод новым прокурорам по делу экс-беркутовцев о расстреле Майдана

Святошинский районный суд Киева принял решение об отводе новой группы прокуроров по делу экс-беркутовцев, которые обвиняются в расстрелах на Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года.

О таком решении объявил во вторник, 14 января, судья Сергей Дьячук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Суд считает отвод подлежащим удовлетворению. Суд принял заявление Закревской удовлетворить", - сказал Дьячук.

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Такое решение присутствующие в зале суда потерпевшие по делу встретили аплодисментами.

Далее суд перешел к объявлению отдельных заявлений и обсуждению вопроса возможности дальнейшего судебного разбирательства.

Ранее на заседании Святошинского райсуда Киева по рассмотрению дела о расстрелах на Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года представительница потерпевших Евгения Закревская заявила отвод новоназначенным прокурорам по делу. 

"Заявляю отвод всей группе прокуроров, в том числе присутствующим - Шеваленко, Субботину, Мазепиной", - уточнила Закревская.

В рамках мотивации своего заявления об отводе она указала на детали течения рассмотрения апелляционных жалоб на меры пресечения экс-беркутовцам, обвиняемым по делу о расстрелах на Институтской.

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По мнению Закревской, эти прокуроры "не являются независимыми, являются предвзятыми и находятся под незаконным влиянием, а потому подлежат отводу".

Другие представители потерпевших, в частности Виталий Тытыч, Елена Сторожук, а также сами пострадавшие поддержали этот отвод.

В свою очередь адвокат экс-беркутовцев Стефан Решко отметил, что суд не имеет оснований рассматривать этот отвод, и попросил суд отказать в удовлетворении отвода.

Другие адвокаты обвиняемых также заявили, что нет оснований считать новых прокуроров по делу предвзятыми, и попросили суд не удовлетворять этот отвод.

Кроме того, сами прокуроры заявили, что оснований для их отвода нет.

Как сообщалось, по делу о расстрелах на Институтской, которое рассматривает Святошинский райсуд, обвиняемыми являются пятеро бывших сотрудников спецподразделения "Беркут": Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

В конце декабря 2019 года по постановлению генпрокурора Руслана Рябошапки была изменена группа прокуроров по делу. Рябошапка объяснил, что это необходимо, "ввиду изменения структуры и штатного расписания Генеральной прокуратуры Украины, с целью быстрого, полного и беспристрастного судебного разбирательства уголовного производства, обеспечения надлежащего поддержания публичного государственного обвинения в суде".

В то же время 28 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд вынес решение об изменении меры пресечения на личные обязательства пяти экс-беркутовцам по делу о расстрелах на Институтской.

На следующий день, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" Донецкой области состоялся обмен пленными, в ходе которого этих пятерых экс-бойцов спецподразделения "Беркут" передали на оккупированную Россией территорию Донбасса.

Источник: https://censor.net.ua/n3169812
 
 
 Топ комментарии
 
потерплі просять відводу "нових-чесних" прокурорів рябошапки, а адвокатам звинувачених вони подобаються. Все що треба занати про розслідування справ Майдану від зебілів...
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так шо,теперь воздуху в клетке вышаки светят?
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ну...надо ж хоть какую то видимость создавать...коль обвиняемых прос...отпустили
и какая теперь разница)))...кто там прокурор или судья?
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Чому? Суд задовільнив прохання адвокатів потерпілих та самих потерпілих.

"По мнению адвоката Закревской, эти прокуроры "не являются независимыми, являются предвзятыми и находятся под незаконным влиянием, а потому подлежат отводу".
Другие представители потерпевших, в частности Виталий Тытыч, Елена Сторожук, а также сами пострадавшие поддержали этот отвод."

Источник: https://censor.net.ua/n3169812
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Судья Сергей Дьячук один из скопища судей страны, который готов и не боится судить янукодло в новых реалиях.
Он вел процесс и по Януковичу.
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На повному серьйозі продовжують судові засідання. Та посадили б хоча б у клітку Рябушапку.
Все таки б була якась новизна.
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так шо,теперь воздуху в клетке вышаки светят?
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Так что,"прокуроры" лишь делали вид что обвиняли беркутню? А новые лучше будут? Из одной же помойки.
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Для кого помийка, а для зєбілов ОФІС ПРОКУРОРА!!!!!
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потерплі просять відводу "нових-чесних" прокурорів рябошапки, а адвокатам звинувачених вони подобаються. Все що треба занати про розслідування справ Майдану від зебілів...
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ну...надо ж хоть какую то видимость создавать...коль обвиняемых прос...отпустили
и какая теперь разница)))...кто там прокурор или судья?
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С таким же успехом можно судить путина,шайгу,гиркина и т.д. маразм...беркутня в не зоны досягаемлсти...
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Не знаю даже. Старые 5 лет расследовали - потратили наверное миллиард и шо? И где? Грбатюк ушёл в отставку миллионером весь итог.
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Але Горбатюку не приходило до голови просити суд відпустити беркутню під особисте зобов'язання.
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Пока не будет спецподразделения по отстрелу всех этих скотов за пределами Украины,********* не спокоится
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