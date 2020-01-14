 Малый бизнес получит 2 млрд грн по программе госкредитов, Рада поддержала соответствующий законопроект, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telgram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Правительство предусмотрело 2 млрд грн, чтобы с 1 февраля стартовала программа кредитов под 5-7-9% для поддержки малого и среднего бизнеса. Только что Верховная Рада поддержала правительственный законопроект №2589 в целом - 261 голос "ЗА"! Это - деньги для правительственной программы доступных кредитов для малого и среднего бизнеса по инициативе Президента и Правительства", - рассказал премьер.

По его словам, государственная программа позволит предоставить доступные кредиты по сниженной ставке на открытие собственного дела, создать дополнительно около 90 тыс. легальных рабочих мест только в первый год действия программы.

"Программа позволит украинцам воплотить свою бизнес-мечту здесь, в Украине, и не искать лучшей судьбы за рубежом", - подчеркнул Гончарук.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск госпрограммы "Возвращайся и оставайся", кредиты в 1,5 млн грн для развития своего бизнеса.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что программа начнет свою работу с 1 февраля 2020 года.

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