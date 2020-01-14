 Малый бизнес получит 2 млрд грн по программе госкредитов, Рада поддержала соответствующий законопроект, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telgram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
"Правительство предусмотрело 2 млрд грн, чтобы с 1 февраля стартовала программа кредитов под 5-7-9% для поддержки малого и среднего бизнеса. Только что Верховная Рада поддержала правительственный законопроект №2589 в целом - 261 голос "ЗА"! Это - деньги для правительственной программы доступных кредитов для малого и среднего бизнеса по инициативе Президента и Правительства", - рассказал премьер.
По его словам, государственная программа позволит предоставить доступные кредиты по сниженной ставке на открытие собственного дела, создать дополнительно около 90 тыс. легальных рабочих мест только в первый год действия программы.
"Программа позволит украинцам воплотить свою бизнес-мечту здесь, в Украине, и не искать лучшей судьбы за рубежом", - подчеркнул Гончарук.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск госпрограммы "Возвращайся и оставайся", кредиты в 1,5 млн грн для развития своего бизнеса.
Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что программа начнет свою работу с 1 февраля 2020 года.
халва, халва...
Ответ: если губы шевелятся - значит врёт.
Если государство будет кредитовать бизнес, то зачем мы платим налоги???
За рік Україна втратила майже 50 тис. нових підприємців. У 2019 року в Україні було зареєстровано на 15 % менше фізичних осіб-підприємців (ФОП), ніж у 2018 році. Про це повідомляється на порталі відкритих даних Opendatabot.
Ситуація з реєстраціями змінилася в квітні, майже відразу після президентських виборів. Така динаміка викликана, насамперед, низкою владних рішень, а саме: Законом про РРО;Законом про внесення змін до Податкового кодексу щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг;Законом про збір та облік ЄСВ;Законом про внесення змін до Податкового кодексу щодо подання єдиної звітності з ЄСВ та податку на доходи фізосіб.
Відзначається, що в минулому році українці почали боятися ставати підприємцями і пішли "в тінь".
Станом на початок 2020 року в Україні працює 1 876 604 підприємців.Скрін: https://bykvu.com/ua/bukvy/za-god-ukraina-poterjala-pochti-50-tys-novyh-predprinimatelej/
Платите граждане налоги.. Там не хватает на высокие зарплаты чиновникам, на допомогу (селу) агромагнатам и на кредиты для "избранных" бизнесменов..
дебіл ...чи на дебілів розраховує ?Источник: https://censor.net.ua/n3169811