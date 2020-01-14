 Рада 24 января может собраться на внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта о децентрализации, - Арахамия

24 января планируется провести внеочередное заседание Верховной Рады по децентрализации. Об этом сегодня заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в кулуарах Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Отвечая на вопрос, состоится ли внеочередное заседание Рады 24 января, Арахамия сказал: "Да, будет. По теме децентрализации. Нам нужно будет дополнительное голосование до следующей сессии".
По его словам, если Конституционный Суд не успеет к этому времени предоставить заключение по законопроекту №2598 о внесении изменений в Конституцию (относительно децентрализации власти. - Ред.), то необходимости во внеочередном заседании парламента не будет.
Не, ну реально, если бы был ракетный удар по Киеву, то депутатов вообще бы хрен выловили наших по канарам и маямам. С Марса их завозят что-ли?
- Зеленский тайно едет в Оман, Медведчук на своем самолете везет в Оман Суркова.
О чем они там тайно договаривались?
Это первое звено,
После тайной встречи Зеленского с Сурковым Путин язвил, что Украина должна навечно имплементировать на постоянной основе в Конституцию Украины особый статус Донбасса.
А тут и Арахамия заявляет, что Рада планирует внеочередное заседание по децентрализации.
Вот и замкнулась цепочка событий.
Президент Вова, наши воины почти каждый день гибнут на фронте с россией а вы чем занимаетесь?
Вы занимаетесь коррупцией, воровством, предательством, шахер махер.
Вы, что там совсем охренели, страх потеряли?
Вы твари за моей спиной продаете меня врагу, а ты какой там задницей думаешь?
Наверно уже пора создавать «Кладбище Позора» возле Верховной Рады, что бы будущий избранник проходя в Раду читал, что в случай чего и ему там место припасено.
Президент Вова, ты мне поясни, как это президент страны, первое лицо, становится предателем страны в которой он является президентом? Что с таким президентом нужно делать?
Президент Вова, почему наш кровный враг Медведчук свободно ходит по моей земле?
Президент Вова, почему ты являешься другом Медведчука, врага нашей страны? Почему вор негодяй и враг не находится в тюрьме?
Президент Вова, почему враг, сотрудничающий с людьми Суркова Портнов подмял под себя суды? Почему Портнов теперь управляет все судебной системой страны? Я не верю что Портнов так сам себе и без твоего на то согласия и указаний так вольготно себя чувствует.
Президент Вова, ты перед выборами обещал честные суды, где они, честные суды под управлениям Портнова?
А где твои обещания снять депутатскую неприкосновенность? Ту клоунскую пародию принятую ВР ты считаешь снятие неприкосновенности? Ты нас за идиотов принимаешь?
Президент Вова, ты готовишь деребан земли, это как понять, хотите повторить деребан приватизации?
Ой выльется вам все ваши художества зеленым поносом. Все капелька до капельки наполняет чашу терпения а она уже полная. Как перельется через верх чаша терпения, тогда остановить будет не возможно. Страна напичкана оружием. Я вот пытаюсь вас осадить, предупредить, что недовольство не за горами, уже оно просматривается на горизонте, куда бежать будешь и успеешь ли?
Видно вас ничему не научили, никак не исправить суть подонков, вот только разве, что пуля отремонтирует.
Президент Вова, вам там совсем не страшно?
А придёт время и с вас спросят за прожитые годы правления, как бы печален результат не вылился для вас, вас могут повесить на Майдане ибо не будет уже баррикад а народ будет просто выводить по одному и вешать.
Президент Вова, народ во гневе не знает пощады, пока не напьется крови не успокоится.
P/S/
У каждого происшествия есть свой автор и если каждый автор за содеянное получит по заслугам, то и происшествий не будет.
Пора наказывать, иначе порядка не будет.