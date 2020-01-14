 "Киевтеплоэнерго" назвало причину аварии возле Ocean Plaza: трубопровод отработал нормативный срок эксплуатации

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.
"Произошло повреждение тепловой магистрали диаметром 1000 мм, этот трубопровод построен в 1987 году, он уже отработал нормативный срок эксплуатации, и поэтому произошло такое повреждение", - заявил он.
Пелипишин отметил, что к этой тепломагистрали подключены около 3 тысяч потребителей.
"В результате отключения этого участка для проведения ремонта, эти потребители остались без отопления, но в 7:00 утра мы переключили этих потребителей на другой теплоисточник", - отметил он и добавил, что у всех потребителей, подключенных к поврежденному участку теплосети, уже есть тепло и горячая вода.
Ранее сообщалось, что в понедельник вечером 13 января возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе Киева возле торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ.
Спасатели вынесли из маршрутного такси, а также из рядом стоящего троллейбуса 7 человек. Также спасатели на руках вынесли из здания ТРЦ "Оушен Плаза" 6 человек.
Пока страна у них уходит в смартфон, в реале скоро из труб не только вода, но и г*вно потечет.
В Полтаве в центре города канализационные трубы 20-х годов прошлого века!
Столетние.
С тех так и не менялись.
Кто знает Днепр - ул.Гоголя (уже с утра...колупают...
- а сколько Вам лєт?
- 87
- ну шо Ви хатітє? Ногє уже 87 лєт - вот она і боліт
- да, но правой ногє тоже 87, а она нє боліт.
Самое интересное, раньше были деньги на много чего построить, а сейчас нету даже на поремонтировать! Посему вопрос, куда деваются деньги???