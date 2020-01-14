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Все про:авария (1119) горячая вода (79) Киев (18415) Киевтеплоэнерго (12)

 "Киевтеплоэнерго" назвало причину аварии возле Ocean Plaza: трубопровод отработал нормативный срок эксплуатации

Начальник отдела эксплуатации тепловых сетей КП "Киевтеплоэнерго" Александр Пелипишин заявил, что повреждение тепломагистрали на улице Антоновича возле торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве произошло потому, что она отработала нормативный срок эксплуатации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

"Произошло повреждение тепловой магистрали диаметром 1000 мм, этот трубопровод построен в 1987 году, он уже отработал нормативный срок эксплуатации, и поэтому произошло такое повреждение", - заявил он.

Пелипишин отметил, что к этой тепломагистрали подключены около 3 тысяч потребителей.

"В результате отключения этого участка для проведения ремонта, эти потребители остались без отопления, но в 7:00 утра мы переключили этих потребителей на другой теплоисточник", - отметил он и добавил, что у всех потребителей, подключенных к поврежденному участку теплосети, уже есть тепло и горячая вода.

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Ранее сообщалось, что в понедельник вечером 13 января возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе Киева возле торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ.

Спасатели вынесли из маршрутного такси, а также из рядом стоящего троллейбуса 7 человек. Также спасатели на руках вынесли из здания ТРЦ "Оушен Плаза" 6 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3169805
 
 
 Топ комментарии
 
- доктор, у мєня лєвая нога боліт
- а сколько Вам лєт?
- 87
- ну шо Ви хатітє? Ногє уже 87 лєт - вот она і боліт
- да, но правой ногє тоже 87, а она нє боліт.
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во всех городах такое же счастье - до 90 процентов - старое, ржавое...в любой момент прорвет не знамо где!
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уже даже киевские трубы против того, чтобы кацапы зарабатывали на крови украинцев, торгуя в Ocean Plaza
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Отработал, ну и ................... с ним. Главное земля наша.
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уже даже киевские трубы против того, чтобы кацапы зарабатывали на крови украинцев, торгуя в Ocean Plaza
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во всех городах такое же счастье - до 90 процентов - старое, ржавое...в любой момент прорвет не знамо где!
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Так заняты очень Слуги Народные дигитализацией.
Пока страна у них уходит в смартфон, в реале скоро из труб не только вода, но и г*вно потечет.
В Полтаве в центре города канализационные трубы 20-х годов прошлого века!
Столетние.
С тех так и не менялись.
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Днепр. Центр (на холме) из-под асфальта забил "родник" (вчера ночью)
Кто знает Днепр - ул.Гоголя (уже с утра...колупают...
"Киевтеплоэнерго" назвало причину аварии возле Ocean Plaza: трубопровод отработал нормативный срок эксплуатации - Цензор.НЕТ 6909
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За 9 месяцев новой власти уже можно было навести порядок с трубами и канализацией! Сколько можно отдыхать, бырыги. Когда путин вернет унитазы! Ишак обещал через 2 недели!
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Отремонтировали за два дня, а сколько же лет ждали, болезные!
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- доктор, у мєня лєвая нога боліт
- а сколько Вам лєт?
- 87
- ну шо Ви хатітє? Ногє уже 87 лєт - вот она і боліт
- да, но правой ногє тоже 87, а она нє боліт.
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Ну кто же мог знать, что декоммунизацию нужно было с трубопроводов начинать...
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Какая разница , ватан ты или коллаборант? Главное посовкодрочерствовать😉😉😉
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Ясное дело что отработал, у нас уже все отработало что когда-то построили!
Самое интересное, раньше были деньги на много чего построить, а сейчас нету даже на поремонтировать! Посему вопрос, куда деваются деньги???
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его уже латали в этом же месте в 2014 ржавыми трубами....спросите педалика если найдете
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Для показухи лучше парками заниматься, чем закапывать трубы, да Кляча?
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"В Киеве 14 января произошла коммунальная авария на улице Нижнеключевой, которая находится в районе Шулявки. Здесь так же как у Океан Плазы кипяток залил территорию из-за прорыва теплосети. Об этом сообщает dtp.kiev.ua. Журналисты сообщают, что прорыв трубы горячей воды произошел возле ЖК Campus. Судя по опубликованным фотографиям, во дворе сейчас течет кипяток и идет пар. Коммунальщиков там еще не заметили."
"Київтеплоенерго" назвало причину аварії біля "Ocean Plaza": трубопровід відпрацював нормативний термін експлуатації - Цензор.НЕТ 2427
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Поторопился КП "Киевтеплоэнерго". Не правильный ответ. Не ну конечно труба изношена, но не надо ж быть таким дебилом. Надо говорить так "Труба конечно старая и срок ее работы еще не истек, но в связи с нарушением норм строительства MerePlaza (на океан она не тянет), норм укладки дорожного полотна, а так же ввиду идущего строительства и возросшей нагрузки на трубу, было подмывание грунта в результате которого разрушилась магистральная труба диаметром 1000. Будут произведены геолого-разведовательные работы, по установлению причин вымывания грунтов в местах просадки, после чего будет снесено здание торгового центра с целью укрепления склонов для дальнейшей прокладки новой трубы диаметром 2000." А он говорит, что "сам дурак".
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