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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:авария (1119) горячая вода (79) Киев (18415) прокуратура (3804) ЧП (282)

 Прокуратура изменила квалификацию дела по прорыву трубы возле Ocean Plaza на статью о нарушениях правил безопасной эксплуатации зданий

Следственный отдел Голосеевского районного управления полиции Киева открыл уголовное производство по факту аварии теплосети на ул.Антоновича.

Об этом сообщил отдел коммуникации столичной полиции, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера в 20:37 в столичную полицию поступило сообщение о том, что в Голосеевском районе столицы по ул. Антоновича произошел прорыв трубы теплосети. В результате есть пострадавшие, частично затоплены этаж и подвальное помещение торгового центра, находящегося рядом. На вызов выехали спасатели, сотрудники профильных служб, экипажи "скорой", наряды патрульной полиции, полка полиции особого назначения № 2, следственно-оперативные группы и работники Голосеевского управления полиции", - говорится в сообщении полиции во вторник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прорыв трубы возле ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве: пострадали 10 человек, 7 из них госпитализированы, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

По факту происшествия следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст.270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы. Сейчас в рамках досудебного расследования проводятся следственные действия по установлению обстоятельств происшествия.

На месте происшествия полицейские продолжают обеспечивать правопорядок. В результате происшествия пострадали 10 человек, из которых 7 госпитализированы в больницу.

Вместе с тем, прокуратура города Киева изменила квалификацию уголовного производства по факту аварии теплосети на ул.Антоновича возле ТРЦ Ocean Plaza на статью о нарушениях правил безопасной эксплуатации зданий, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева во вторник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ликвидацию повреждений трубы возле ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве завершат к завтрашнему утру, - "Киевтеплоэнерго"

"Сейчас сведения по данному факту прокуратура внесла в ЕРДР по предварительной квалификацией ч.1 ст.275 Уголовного кодекса Украины (нарушение при разработке, конструировании, изготовлении или хранения промышленной продукции правил, касающихся безопасного ее использования, а также нарушение при проектировании или строительстве правил, касающихся безопасной эксплуатации зданий и сооружений, лицом, обязанным соблюдать такие правила, если это создало угрозу гибели людей или наступления иных тяжких последствий или причинило вред здоровью потерпевшего)", - указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в понедельник вечером 13 января возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе Киева возле торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ.

Спасатели вынесли из маршрутного такси, а также из рядом стоящего троллейбуса 7 человек. Также спасатели на руках вынесли из здания ТРЦ "Оушен Плаза" 6 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3169804
 
 
 Топ комментарии
 
Казалось бы...... каким боком Плаза к проржавевшим трубам под полотном дороги. Прокуратура изменила квалификацию дела по прорыву трубы возле Ocean Plaza на статью о нарушениях правил безопасной эксплуатации зданий - Цензор.НЕТ 7556
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Прийміть закон, що трубам ніззя прориватися, от і все! Чисто по зєлєпупському все.
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В Китае (см. видио) внезапно ушел под землю огромный пласт дороги, увлекая за собой пассажирский автобус и пешеходов.По предварительным данным, 6 человек погибли, а еще 16 получили разного рода травмы.
(ужас!)
https://youtu.be/RxTBrgv9aMc

Прокуратура изменила квалификацию дела по прорыву трубы возле Ocean Plaza на статью о нарушениях правил безопасной эксплуатации зданий - Цензор.НЕТ 7133
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Прийміть закон, що трубам ніззя прориватися, от і все! Чисто по зєлєпупському все.
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Казалось бы...... каким боком Плаза к проржавевшим трубам под полотном дороги. Прокуратура изменила квалификацию дела по прорыву трубы возле Ocean Plaza на статью о нарушениях правил безопасной эксплуатации зданий - Цензор.НЕТ 7556
 показать весь комментарий
 
 
В Китае (см. видио) внезапно ушел под землю огромный пласт дороги, увлекая за собой пассажирский автобус и пешеходов.По предварительным данным, 6 человек погибли, а еще 16 получили разного рода травмы.
(ужас!)
https://youtu.be/RxTBrgv9aMc

Прокуратура изменила квалификацию дела по прорыву трубы возле Ocean Plaza на статью о нарушениях правил безопасной эксплуатации зданий - Цензор.НЕТ 7133
 показать весь комментарий
 
 
Вместе с тем, прокуратура города Киева изменила квалификацию уголовного производства по факту аварии теплосети на ул.Антоновича возле ТРЦ Ocean Plaza на статью о нарушениях правил безопасной эксплуатации зданий, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева во вторник. Источник: https://censor.net.ua/n3169804\\\\\\\\\\

Мужика сбивает обкуренный "мажор" и мужику вменяют что он был обут в кроссовки, а надо было валенки.
Это так звучит. Или упал метеорит на хату, и это = "не вна том месте построил".
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Ты слушал про понятие "Красная линия", это коммуникации города, на них нельзя строить и рядом тоже строить нельзя. Вот эта труба с горячей водой тоже коммуникация и если бы строили по правилам, то торговый центр нельзя было тут строить так близко или надо было вносить изменения в эти красные лини, чтоб такого не было, а построили видать с нарушениями (за взятки) вот и итог..... и так построено почти везде в Киеве..... нас ждут ещё такие приколы и дальше в Киев...... они к стати были раньше, просто про них не писали, не было интернета.....
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Вот именно! Как вот утром было что в Одессе..... нашли завхоза, которая оказывается послала нафиг комиссию и наплевала на пож. безопасность.
Возможно сперва за "красные линии" отвечают все-таки соотв. службы?
Ясно что построили(если с нарушениями), то не тупо сами, а с хорошим "заносом" инспекторам. А тягать будут не инспекторов - ну и где закон то?
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Опять "Трубу Прорвало". Вместе со шмарклей в Украину пришла разруха.
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А старые трубы на новые менять не пытались?
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Нет. Виноваты папэредники, которые во времена Горбачева эти трубы укладывали.
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У Кличко настолько холодная голова что горячая вода там бы замерзла.... от холода. Когда холод, это холодно.)
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Нада шото делать с пьяними столбами..
Всегда перебегают дорогу не по пешеходному
переходу... Прокуратура змінила кваліфікацію справи щодо прориву труби біля "Ocean Plaza" на статтю про порушення правил безпечної експлуатації будівель - Цензор.НЕТ 2192
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Де Биллы! Коммуникациям уже лет за 50 перевалило,а они открывают дело о нарушении правил безопастной эксплуатации. В Киеве 90 % трасс на пороховой бочке находятся.
Интересно ,Петрович с соседнего жека будет козлом отпущения?
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