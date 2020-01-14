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 Политика Украины
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Все про:лес (447) Гослесагентство (24) Гончарук_Алексей (461)

 "Хищение украинского леса уйдет в прошлое", - Гончарук поручил обеспечить работу централизованного учета древесины

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил главе Гослесагентства Андрею Заблоцкому сделать лесную отрасль прозрачной и конкурентной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер сообщил в Telegram.

"1 февраля 2020 в Украине полноценно должен заработать централизованный учет древесины. Происхождение каждого дерева будут фиксировать. Прозрачность станет залогом изменений в отрасли! Защита лесов и эффективное лесопользование - пока больная тема для нашей экологии и экономики", - говорится в сообщении.

Премьер отметил, что основная задача главы Лесгосагентства Андрея Заблоцкого - сделать лесную отрасль прозрачной и конкурентной.

"Отныне никаких "черных лесорубов" под прикрытием территориальных управлений Гослесагентства быть не должно", - подчеркнул Гончарук.

Также премьер сообщил, что призвал отстранить руководителя Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

"Из-за незаконной вырубки лесов государство уже понесло убытки более чемна 1 млрд грн только за последние несколько лет. Это недопустимая история. В Украине будет действовать закон. Все причастные к коррупции будут уволены, а по результатам расследования - привлечены к ответственности", - заявил Гончарук.

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Хищение украинского леса уйдет в прошлое, - Гончарук поручил обеспечить работу централизованного учета древесины 01

Источник: https://censor.net.ua/n3169802
 
 
 Топ комментарии
 
Но это сразу после ЗП 4000 штуки баксов учителям и 40% роста экономики.

А, если пересажать всех волонтеров и ветеранов АТО, которые Бубочке мешают, то даже еще раньше.
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боже, яке щастя!
які видатні перемоги нас чекають у майбутньому!
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теперь все леса маркиза карабаса...
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боже, яке щастя!
які видатні перемоги нас чекають у майбутньому!
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Но это сразу после ЗП 4000 штуки баксов учителям и 40% роста экономики.

А, если пересажать всех волонтеров и ветеранов АТО, которые Бубочке мешают, то даже еще раньше.
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Получится - МОЛОДЕЦ ! Не получится - Ба-ла-бол-ка...
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Ржунимагу ))) Гена москаль натянет его на кукан ))
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Крнечно... уйдёт в прошлое)) Потому, что леса то уже и нету. "Всё украдено до нас").
Что там говорить... Достаточно пройтись улицами любого города Украины. Вырубают, обпиливают до самого ствола, типа "санитарная обрезка". Твари.
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...так як і самі українські ліси підуть в минуле. Забув додати самокатний.
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///кому не цікаво - не читайте (вибачте)
У прем'єр-міністра України Олексія Гончарука працює чотири штатних радники, два помічники і 21 радник на громадських засадах.
Станом на 11.01.2020 року штатними радниками Гончарука є:Оксана Сікора (працювала прес-секретарем в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі);
Марина Гузь (була помічником депутата Верховної Ради VIII скликання від фракції ВО Батьківщина Олексія Рябчина);
Світлана Заліщук (була депутатом Ради VIII скликання від фракції Блок Петра Порошенка);
Яна Юносова (була заступником начальника управління - начальником відділу моніторингу та аналітичного забезпечення управління патрульної поліції в Івано-Франківській області).
Помічники прем'єр-міністра:Інна Ходак;
Ольга Охрименко.
Радниками на громадських засадах прем'єра працюють:колишній заступник міністра енергетики та вугільної промисловості з питань європейської інтеграції Наталія Бойко;
колишній радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юрій Голик;
заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Володимир Головатенко;
менеджер ІТ-проектів в Офісі ефективного регулювання BRDO Яна Горюнова;
виконавчий директор Офісу ефективного регулювання BRDO Олексій Дорогань.
Також радниками прем'єра на громадських засадах значаться:глава Державного агентства лісових ресурсів (Держлісагентство), керівник сектора сільського господарства Офісу ефективного регулювання BRDO Андрій Заблоцький;
директор Європейського інформаційно-дослідницького центру Роман Кобець;
проектний менеджер в Офісі з просування експорту Світлана Котляревська;
експерт Центрального офісу реформ при Міністерстві розвитку громад і територій Іван Ликеря;
словацький політик Іван Міклош;
депутат Ради VIII скликання від фракції Блок Петра Порошенка Олексій Мушак.
Радниками Гончарука також є
Світлана Гринчук,
Сергій Дугін,
Ігор Дядюра,
Олександр Зикін,
Оксана Нечипоренко,
Павло Остапенко,
Олександр Пукшин,
Олександр Славський,
Харт Джеймс Джеффрі Джек
Олександр Роднянський.
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Та уже пришла пора сажать новый лес на месте тотальных вырубок, а заодно всех кто к ним причастен - начиная от простого вуйки с бензопилой и заканчивая крышевателями в кабинетах на самом верху.
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Іншими словами це черговий блуд від "слуг урода". Один прийнятий в "турборежимі" закон і крадіжки лісу будуть називатися припустимо санітарними вирубками - Ловкость рук и никакого мошенництва 😕
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Ага. Пока не будет запрещен вывоз леса из Украины все ето коту под хвост. Пока будет спрос будет и контрабанда..
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Вся Европа запрещает у себя вырубки леса и тем более его вывоз. Только Украина как страна третьего мира вывозит необработанные свои земные ресурсы и ископаемые.
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Посадіть тих, хто ліс зрубав і продав. А на їх конфісковане майно посадіть саджанці.
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А что творится с лесопосадками!! Земля сохнет, превращается в пустыни. Вырубают все деревья подряд. Вековые и молодые. Вывозят машинами! Вместо посадок одни пеньки остаются. Чтоб им руки поотсыхали, тем, кто ЭТО делает!!
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А была бы Африка и не было бы такого. Не замерзать же в самом деле.
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Лесопосадки никому не мешали. Десятилетиями! Жили люди и не вырубали. По крайней мере - такими количествами, как теперь... не было такого.
Африка)) С такими темпами, с таким отношением к природе, к людям да с нашей властью... Мы еще и перещеголяем Африку, не дай Бог!
Главное - "работать" в турборежиме и по 100 законов, не читая, подписывать... Нет слов.
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Памятники, лесопосадки были заложены при СОВКЕ, от них надобно избавляться, нам ихнее наследие не нужно. От угля избавились, от газа тоже, так почему бы и от лесопосадок не сделать это? А Африку не перещеголяем, там тепло, а топить печку чем то нужно, если мы вымерзнем, так для чего нужна природа? Вот и делаем пустыню, может потеплеет.
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Харашо что выбрали Зеленского и слуг народа! Представьте, если бы не они, то какието дураки заняли бы их кресла...
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"Хищение украинского леса уйдет в прошлое", потому что его на корню продадут цивилизованным и культурным европейским союзникам и он перестанет быть украинским, а чуть позже - вообще быть лесом.
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"Гончарук поручил обеспечить работу централизованного учета древесины" - учет дуба обязательно начните с зала Верховной рады.
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дуб учтут, а запишут как липу ... была лесостепь, а будет украинская саванна
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Промпроизводство на 40% увеличили, за учителям в 4к дали, олигархов посадили, преза пересадили на велосипед. Теперь можно и с хищениями древесины разобраться.
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Поддатый лесник, отмахиваясь от комаров, топором вырубил 40 гектар леса.
Лес утешался той мыслью, что из него сделают гроб для дровосека...


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Очередная борьба с вырубкой леса? Потрошиная власть боролась-боролась с вырубкой леса да так и не вырубилась - 8% на выборы таки получила. У гончарука тоже наверное уже 8% вот за вырубку леса и заговорил. А где задержания? При потрохе - правды негде деть, СБУ показала задержание крестьянина с прицепом " Скиф" на вырубке всего леса Украины, а где твои победы, гончарук?
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Судячи з клімату, недалекий той час коли всі ці "дровосєкі", бидло шо засоряє ліси, бидло шо за пивом в півтора квартала відстані пердить CO2 з свого сраного тарантасу, смажитиметься як червяк на сковороді, а їх виплодки прохатимуть Господа про швидку смерть.
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Головне не відновлення лісів а походження деревини контроль за знищенням лісів.
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Які чорні вирубки лісу??? На Путильщині, звідки моя дружина і куди ми влітку їздимо на 2-3 місяці, лісові злодії за часів Пороха зникли як клас. Головний злодій лісу поїхав навіть у Польщу на заробітки, але влітку вже з'явився, бо син став головою райдержадміністрації. Ото тато тепер будуть мали дах.
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Гончар, зайди на Ютюб и посмотри, как лесники, им похер на то что нужно решение сельского совета, вырубают в Старовыжевском районе, что на Волыни, под видом санитарной очистки здоровые деревья. Там люди бунт устроили. Жопу подыми, или дай своим клеркам команду поехать по Полесью Украины и разобраться. Ситуация в лесных регионах страны одинаково херовая. А так твои слова, бла,бла и не более.
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Черговий пук в тазик від дегенеративних слуг. Нічого не получиться в них, якщо самі громадяни не перестануть відноситись до лісу, як до можливості збагатитись.
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А що тепер вори,котрі воровали ліс, будуть приходити самі на учет?
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що , "лес" кончився ...чи ви ублюдки тепер самі будете грабувати ?
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