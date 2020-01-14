 "Хищение украинского леса уйдет в прошлое", - Гончарук поручил обеспечить работу централизованного учета древесины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер сообщил в Telegram.
"1 февраля 2020 в Украине полноценно должен заработать централизованный учет древесины. Происхождение каждого дерева будут фиксировать. Прозрачность станет залогом изменений в отрасли! Защита лесов и эффективное лесопользование - пока больная тема для нашей экологии и экономики", - говорится в сообщении.
Премьер отметил, что основная задача главы Лесгосагентства Андрея Заблоцкого - сделать лесную отрасль прозрачной и конкурентной.
"Отныне никаких "черных лесорубов" под прикрытием территориальных управлений Гослесагентства быть не должно", - подчеркнул Гончарук.
Также премьер сообщил, что призвал отстранить руководителя Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.
"Из-за незаконной вырубки лесов государство уже понесло убытки более чемна 1 млрд грн только за последние несколько лет. Это недопустимая история. В Украине будет действовать закон. Все причастные к коррупции будут уволены, а по результатам расследования - привлечены к ответственности", - заявил Гончарук.
які видатні перемоги нас чекають у майбутньому!
А, если пересажать всех волонтеров и ветеранов АТО, которые Бубочке мешают, то даже еще раньше.
Что там говорить... Достаточно пройтись улицами любого города Украины. Вырубают, обпиливают до самого ствола, типа "санитарная обрезка". Твари.
У прем'єр-міністра України Олексія Гончарука працює чотири штатних радники, два помічники і 21 радник на громадських засадах.
Станом на 11.01.2020 року штатними радниками Гончарука є:Оксана Сікора (працювала прес-секретарем в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі);
Марина Гузь (була помічником депутата Верховної Ради VIII скликання від фракції ВО Батьківщина Олексія Рябчина);
Світлана Заліщук (була депутатом Ради VIII скликання від фракції Блок Петра Порошенка);
Яна Юносова (була заступником начальника управління - начальником відділу моніторингу та аналітичного забезпечення управління патрульної поліції в Івано-Франківській області).
Помічники прем'єр-міністра:Інна Ходак;
Ольга Охрименко.
Радниками на громадських засадах прем'єра працюють:колишній заступник міністра енергетики та вугільної промисловості з питань європейської інтеграції Наталія Бойко;
колишній радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юрій Голик;
заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Володимир Головатенко;
менеджер ІТ-проектів в Офісі ефективного регулювання BRDO Яна Горюнова;
виконавчий директор Офісу ефективного регулювання BRDO Олексій Дорогань.
Також радниками прем'єра на громадських засадах значаться:глава Державного агентства лісових ресурсів (Держлісагентство), керівник сектора сільського господарства Офісу ефективного регулювання BRDO Андрій Заблоцький;
директор Європейського інформаційно-дослідницького центру Роман Кобець;
проектний менеджер в Офісі з просування експорту Світлана Котляревська;
експерт Центрального офісу реформ при Міністерстві розвитку громад і територій Іван Ликеря;
словацький політик Іван Міклош;
депутат Ради VIII скликання від фракції Блок Петра Порошенка Олексій Мушак.
Радниками Гончарука також є
Світлана Гринчук,
Сергій Дугін,
Ігор Дядюра,
Олександр Зикін,
Оксана Нечипоренко,
Павло Остапенко,
Олександр Пукшин,
Олександр Славський,
Харт Джеймс Джеффрі Джек
Олександр Роднянський.
Африка)) С такими темпами, с таким отношением к природе, к людям да с нашей властью... Мы еще и перещеголяем Африку, не дай Бог!
Главное - "работать" в турборежиме и по 100 законов, не читая, подписывать... Нет слов.
Лес утешался той мыслью, что из него сделают гроб для дровосека...