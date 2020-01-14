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 Политика Украины
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 Рада предварительно одобрила изменения в Конституцию, предусматривающие право парламента создавать консультативные органы

Верховная Рада своим постановлением предварительно одобрила (первое чтение) законопроект № 1028 об изменениях в ст. 85 Конституции Украины, предусматривающих возможность создания парламентом консультативных и совещательных органов.

За соответствующее решение проголосовали 249 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ.

29 октября Конституционный суд постановил, что положения документа соответствуют Основному закону.

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Правки будут внесены в статью 85 Конституции о полномочиях Верховной Рады.

Инициатор законопроекта президент Украины Владимир Зеленский - предлагает расширить полномочия Верховной Рады и дать ей право создавать консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы "в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины". Эти органы создаются для осуществления Верховной Радой своих функций.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что внесение данного изменения в ст.85 Конституции Украины необходимо для реформирования системы органов, обеспечивающих функционирование парламента как единственного органа законодательной власти в Украине.

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что консультативным и совещательным органом может стать комиссия при Верховной Раде по кодификации законодательства в определенной сфере или рабочая группа, в состав которой смогут войти не только парламентарии, но и профильные специалисты в области права.

Порядок внесения изменений в Конституцию предусматривает голосования на двух сессиях. В первом чтении законопроект должен быть одобрен простым большинством (226 народных депутатов) и на одной из следующих очередных сессий принят не менее чем 300 голосами.

Источник: https://censor.net.ua/n3169801
 
 
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бгг)

Консультативно-совещательные органы (КСО) при органах государственной власти и местного самоуправления представляют собой один из инструментов реализации государственной национальной политики. В современной России этот инструмент пользуется значительной популярностью на всех уровнях публичного управления.
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Підганяють Конституцію України під закони мордора, щоб хахли звикали. Все по плану. Кацапському
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Решили создать лоббирующие прокладки Рада предварительно одобрила изменения в Конституцию, предусматривающие право парламента создавать консультативные органы - Цензор.НЕТ 2326
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мож дешевле филиал синагоги при раде открыть?
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Безполезность какая-то на которую будут потрачены деньги воюющей страны. Понимаете - когда любая власть не хочет и не способна что-то сделать нужного и полезного для её страны она аргументирует это нехваткой полномочий, рычагов, законов - вот просто у власти связаны руки. Поэтому и создаются новые органы, законы и рычаги. Народ ждёт улучшений до новых выборов, а новая власть авторитетно заявляет, что ей не хватает полномочий, рычагов, законов - вот просто связанные руки... и просит новых полномочий. Так можно пудрить мозги народу долго.
Народ Украины дал зе 73% - сделал практически царём, а полномочий всё равно не хватает - вот просто связаны руки.
Что делать народу - не сдаваться и продолжать строить Украину лучшей.
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В каких европейских странах ещё такие органы? А может хватит плодить дармоедов? И вообще, кто идейный вдохновитель этой "матрёшки", только не рассказывайте что это Зеленский, который "учился" только на бумаге...
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