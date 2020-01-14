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 Закон о медиа урегулирует деятельность анонимных Telegram-каналов, - Евгения Кравчук

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что новый законопроект о медиа может помочь урегулировать деятельность анонимных Telegram-каналов.

Об этом она заявила в интервью Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, кто стоит за политическими анонимными telegram-каналами, Кравчук заявила, что "фамилий у нас нет, мы также пытались понять".

"Найти, кто это, могут или спецслужбы или решить законодательно. Мы, кстати, это постараемся решить законодательно, насколько это в наших силах. Мы как раз подаем закон о медиа, и там указано, что не может быть анонимных медиа, то есть медиа с непрозрачной структурой собственности", - сообщила нардеп.

Кравчук также пояснила, как этот закон может урегулировать деятельность Telegram-каналов.

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"Я не могу сказать, что это точно так эффективно заработает, потому что это тоже зависит от администрации Telegram, представительства которого, как вы знаете, в Украине нет. Они очень сложно идут на контакт, в отличие от, например, Facebook, с представителями которого мы постоянно встречаемся, и Youtube. Как онлайн-платформы общего доступа они тоже будут прописаны в этом законе. То есть отдельные Телеграмм-каналы по определению украинского законодательства будут считаться медиа. Медиа не могут существовать без структуры собственности. То есть если это Телеграмм-канал "Вася Пупкин", то надо понимать, что по этому каналу его владелецем является, условно говоря, Василий Иваненко. По законодательству, органом, который может обращаться к медиа, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, но у него будут более расширенные полномочия. То есть Нацсовет может обратиться к администрации определенного Телеграмм-канала с запросом, мол, у вас есть определенный контент, похожий на дезинформацию. Так можно реагировать только на контент, а не потому, что нам название Телеграмм-канала не понравилась, ведь есть, например, каналы, которые делают курсы визажа. И если администрация не отвечает Нацсовету, пишет "идите подальше", то что он может сделать? Обратиться к администрации Телеграмма и сказать, что вы не раскрываете владельцев, и будете оштрафованы на столько-то. Понятно, что Телеграмм может и не ответить, но понятно, что это уже дополнительный вопрос и к министерствам, чтобы наладить сотрудничество", - отметила нардеп.

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"Закрыть Телеграмм-канал может только администрация Telegram, потому что они являются носителями. Так же закрыть Фейсбук-страницу или назвать, что это фейк, может только администрация Фейсбука. Тут еще вопрос, очевидно, к медиа. Меня очень удивляет, когда медиа цитируют информацию с анонимных Телеграмм-каналов. Это настолько не то, что неприятно, просто возникает вопрос: "Ну как?!" А Телеграмм-каналы в том числе и убивают доверие к медиа", - резюмировала Кравчук.

Источник: https://censor.net.ua/n3169796
 
 
 Топ комментарии
 
оппа. кажись, надо в госдуме заказывать подшивку их "российской газеты", законы копировать, чтоб не упустили чего трускавецкие таланты.
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Цензура от зебилов- она такая прикольная. Закон о медиа урегулирует деятельность анонимных Telegram-каналов, - Евгения Кравчук - Цензор.НЕТ 8708
Закон о медиа урегулирует деятельность анонимных Telegram-каналов, - Евгения Кравчук - Цензор.НЕТ 2322
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оппа. кажись, надо в госдуме заказывать подшивку их "российской газеты", законы копировать, чтоб не упустили чего трускавецкие таланты.
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імплементація козломордого законодавства йде повним ходом.
Лишиться тільки прапорці на ВР змінить і прівєт тайга...
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Интересно, на этот раз получится этим отморозкам более доходчиво обьяснить за то, что мы свои свободы просто так не отдадим или нет? Чтобы глумливые улыбочки с их лиц стереть, и чтобы они придя к власти начинали делом заниматься, а не первым делом власть под себя кроить и гаечки закручивать? Очередная марионэтка, типа Чечеткина, вылезла такая и уринотерапию всем делает...
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Питання по темі: хто такий Вальцман?
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"Вальцман" - породження соцмереж, але зіграв ключову роль в житті країни.
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Це запитання слід щоразу ставити кацапським тролям. Відразу як вони напишуть слово "шокобарига"
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пытання по теми кто такой и когда его ЭРА закончится... Ослик ЗЕ??!! Почему в Украине запретили в прокат не анонимный, а вполне легальный мультик неужели Зеослик увидел в мультике самого себя?! И когда он устраивал в Квартале 95 "мочилово" всех иных в мультиках... ему было плевать ...а теперь когда его "имеют" воно абыделося....
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Українці обирали між українцем, якого називали євреєм, і євреєм, якого називали українцем....
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Когда эту погань уничтожите, братья-Украинцы?

Закон о медиа урегулирует деятельность анонимных Telegram-каналов, - Евгения Кравчук - Цензор.НЕТ 6943
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Ну что Вы такое говорите, это же следующий президент зебилов. Он им пообещает мир и дешёвый газ, и они за него проголосуют.
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дебилы боже мой какие дебилы эта сервантерия Закон о медиа урегулирует деятельность анонимных Telegram-каналов, - Евгения Кравчук - Цензор.НЕТ 8803
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А это был сеанс офтальмологической уринотерапии))
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Довга дорога в Мордор починається з першого кроку.
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Цензура от зебилов- она такая прикольная. Закон о медиа урегулирует деятельность анонимных Telegram-каналов, - Евгения Кравчук - Цензор.НЕТ 8708
Закон о медиа урегулирует деятельность анонимных Telegram-каналов, - Евгения Кравчук - Цензор.НЕТ 2322
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Опа-опа-опа-на!!! Напоминает рашку чтото))
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Думаете, запретами можно добиться того, чтобы віслюк первратился в людину? Ослиные уши ничем не спрятать. Запретом анонимов тем более. Одни уйдут, придут другие. А віслюк как был віслюком, так и останется.
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шо так заморачиваться?в чебурнет ныряйте всей фракцией...
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Когда уже сим карты по паспортам будут и заход в интернет через отпечатки пальцев?
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Возник законопроект о том, что нужно обязательно регистрировать на паспорт sim-карты. За невинной формулировкой стоит очень нехорошая вещь. Оператор мобильной связи хранит всю вашу переписку и все ваши звонки. Спецслужбы смогут одним движением мышки прочитать и прослушать все, что вы делаете. А потом в суде влепить вам срок - как в России, где сажают на пять лет за твит о власти. Или на три за то, что полицейский вывихнул руку, когда клал тебя лицом в асфальт. В России тоже все начиналось очень постепенно. Сначала "симки", потом власть нельзя критиковать, теперь уже тюремный срок.
Это не просто допущение. Во времена Майдана были приняты так называемые "диктаторские законы". Тогда участники протеста пользовались prepaid-карточками. Можно было читать их переписку, но невозможно было посадить конкретного активиста в тюрьму, потому что не существовало доказательств, что это его телефон. Просто какой-то аноним пишет "Собираемся на четвертой баррикаде". Эту проблему власть Януковича пыталась решить, заставив всех оформить карточки на паспорта. Тогда не получилось - Майдан оказался против, закон отменили.
Кожна влада хоче це зробити..))
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Щось у мене таке передчуття, що вони іще до цього законопроекта (про сімки по паспорту) повернуться.
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Естественно. Власть возьмет столько власти над тобой, сколько ты ей позволишь.
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Фантастика «мыслепреступлений» Оруэлла или «преступного намека» Лема становятся реальностью в стране "фантастичних реформ"..
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Ну а с каментами что? Бубочке не нарвиться что про него говорят правду!
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Зебилы - они такие дебилы... Раха не смогла заблокировать Телегу, а зебилы думают, что смогут)))
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Зелень взяла курс на цензуру.
Воно ще було помітно під час виборів. Зелюки активно жалілися в адміністрацію ютубе.
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Я так думаю, що таких зазіханнях народ їх "заблочить"
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Главное чтоб через пару лет эти зе-инициаторы сборный интернет не предложили. А то ненасытный пипл всё хавает и хавает...
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В країні де немає різниці що пишуть в інтернеті про владу адже ви про це не дізнаєтесь... 🤣
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Вот же клятый порошенко, со своим телеграмм "трубу прорвало" опускает рейтинг Моники на дно
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Объявить "джокера" иностранным агентом и террористом
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Євгенія Кравчук - Бєнін кадр.

У 2015 році балотувалась до Київської міської ради 8 скликання за округом №63 (Оболонський район) від партії "УКРОП".

Помічниця депутатки Верховної Ради 8 скликання Ірини Констанкевич на громадських засадах.

Була помічницею депутата Верховної Ради 7 скликання Сергія Тігіпка на громадських засадах.
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Ох и бред. Это уже напоминает рашу или времена овоща. В раше тоже блогеров к СМИ прировняли и блокировали их потому что они писали правду. Это уже посягательства на свободу слова в стране. Каждый может писать то что считает нужным, может высказывать свою точку зрения. Если эта точка зрения не нравится новой власти то это же их проблемы. Просто меньше нужно косячить а не пытаться скрыть свои косяки.
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Анонимных медиа быть не должно.
Их нельзя нагнуть под властьимущих!
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Я уже давно писал, что как только зюзя получил власть, мы медленно начали скатываться к диктатуре. Почему именно закон о медиа так важен для новой власти? Разве все проблемы уже решены?
Хочется спросить у этой тети, как она будет определять юрисдикцию телеграмм канала? Может это какой нибудь Вася Пупкин на северном полюсе пишет свои статьи?
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Все життя з ранку до ночі брехали про "вільну журналістику". А тепер виявляється, що обов'язково мусить бути власник та структура.
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Та пішли ви на х.р зі своєю цензурою - не треба робити з України Кацапію Закон про медіа урегулює діяльність анонімних телеграм-каналів, - Євгенія Кравчук - Цензор.НЕТ 9386
З пропагандою борються контрпропагандою, а не цензурою, зелені прокремлівські довбні.
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И назовут эту шарашку УКРКОМНАДЗОР телеграм живи
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